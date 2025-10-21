Datavault AI (NASDAQ: DVLT) 聯手 Max International AG 啟動瑞士數碼 RWA 交易所，突破機構代幣化障礙

今次突破性合作扎根於蘇黎世黃金樞紐，運用專利 AI、瑞士監管堡壘及信託管理專業知識，致力將規模逾 1 萬億美元1的全球 RWA 市場代幣化

俄勒岡州比弗頓, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN -- 在專利人工智能 (AI) 驅動區塊鏈技術領域引領在前的 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 今天宣佈與 Max International AG 締結策略合作關係，授權其作為特許合作夥伴。 是次合作將部署並管理設於瑞士的瑞士數碼 RWA 交易所，旨在極致發揮瑞士健全數碼監管框架的優勢。 瑞士正是 SIX Digital Exchange (SDX) 的所在地——其為 NASDAQ 在數碼資產基礎設施領域之長期技術盟友，更是全球領先的數碼資產交易平台。

此合作夥伴關係瞄準推動機構接受現實世界資產 (RWA) 之目標，重點破除三大關鍵障礙：監管不明、技術擴展及信託保障。 此舉將為 Datavault AI 旗下將未開採黃金與銅等商品代幣化的國際要素交易所以及用於交易姓名、形象及肖像權的國際 NIL 交易所奠定基礎。

瑞士金融重鎮蘇黎世將擴展平台規模：其處理全球超過 70% 黃金精煉與交易量2，為 RWA 代幣化提供理想門戶。 Datavault AI 的全球專利組合——涵蓋安全數據代幣化、數碼分身及橫跨美歐亞的自動合規技術——確保在此受監管生態系統中落實專有技術執行力，創建既防篡改又可擴展的交易環境。

關鍵競爭優勢包括：

• AI 驅動市場效率：Datavault AI 的 DataValue® 與 DataScore® 系統為非流動性資產提供透明演算法估值，提升流動性，降低模糊風險。

• 監管堡壘：Max International AG 提供瑞士註冊地位及網絡服務，支援基於受監管帳本的證券發行與交易。

• 信託保障源自人才資本：薈萃資深金融服務團隊及持牌「適任」專家，確保管治符合瑞士私人財富規範，為機構資本實現風險管控。

此協同效應融合 Datavault AI 的專利與源自 NYIAX 的 NASDAQ 嚴謹標準，以及 Max International AG 的瑞士底蘊，我們相信，此舉將奠定交易所在高價值資產代幣化領域之領導地位。 首個里程碑將實現穩定幣平台上完全合規的首筆交易，這得益於瑞士穩健的分散式帳本 (DLT) 框架，使平台交易無須受制於美國《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》(Genius Act) 等國際政策變動。

隨着代幣化資產規模預計在 2030 年或之前突破 1 萬億美元1，我們確信此次創舉將透過合規自動化方案實現複雜 RWA 與 NIL 盈利化，彰顯 Datavault AI 的全球企業價值。

Max International AG 董事總經理 Joachim Wegmann 説道：「我們很高興能與 Datavault AI 就此機構導向計劃展開合作。 透過結合專利技術與我們的瑞士監管支柱及信託專長，我們正打造一個理想平台，務求消除應用障礙，並為全球最重要資產的可持續長期代幣化設立標準。」

Datavault AI 行政總監 Nathaniel Bradley 表示：「我們已獲多間大型企業與政府接洽，以應對其區塊鏈驅動的 RWA 及 NIL 盈利化方案日益增長的需求——讓複雜流程變得容易應用，實現輕鬆代幣化、自動化且萬無一失的合規規模。 是次與 Max International AG 的合作將推動我們的交易所進軍備受信任的瑞士樞紐，釋放龐大的全球價值。」

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 正憑藉其專有解決方案引領 Web 3.0 環境中的資產可視化、估值及盈利化發展。 該雲端平台結合數據科學與聲學科學，提供跨行業綜合解決方案，涵蓋領域包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據或區塊鏈物件，實現數碼分身，並授權姓名、形象及肖像 (NIL) 權利的使用，促進秉持道德且負責任的人工智能 (AI) 發展。 該公司的解決方案確保私隱與憑證保護。 解決方案可完全度身打造，提供 AI 及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

