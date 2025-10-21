Innovación·Definiendo el futuro: Comienza el tour tecnológico de la alianza global de medios JETOUR JMA

WUHU, China, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Del 17 al 20 de octubre de 2025, se celebró en Wuhu, provincia de Anhui, el evento“Innovación · Definiendo el futuro” — el tour tecnológico de la alianza global de medios JETOUR JMA. Representantes de medios de todo el mundo visitaron la sede de JETOUR para participar en una serie de actividades inmersivas, que incluyeron exposiciones tecnológicas, talleres de cocreación de productos y pruebas de conducción. El programa ofreció a los invitados internacionales una mirada a profundidad del recorrido de innovación de JETOUR y a los más recientes avances en tecnología híbrida.





Conferencia global de innovación: Presentando los nuevos avances del "Todoterreno Híbrido Premium"

Durante el evento, los medios internacionales asistieron a la Conferencia Global De Innovación de 2025“Innovación · Definiendo el futuro”. Obtuvieron amplios conocimientos sobre los avances del grupo en tecnología todoterreno, híbrida e inteligente. JETOUR también presentó sus innovaciones tecnológicas y su portafolio de productos bajo la estrategia “Travel+”.

JETOUR destacó la Generación De Arquitectura Inteligente Todoterreno (GAIA). Se ha optimizado para condiciones todoterreno típicas, mejorando significativamente la capacidad y adaptabilidad del vehículo en diversos terrenos.

El G700 — el primer vehículo todoterreno premium de la marca construido sobre la arquitectura GAIA— fue uno de los principales focos de atención de los medios. Equipado con bloqueos diferenciales delanteros y traseros, y con un bloqueo virtual electrónico central, acelera de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos y vadea hasta 970 mm, lo que lo posiciona como una de las soluciones líderes en la categoría híbrido todoterreno.





Co-creación global del medio: Diálogo a profundidad desde la tecnología hasta el mercado

A lo largo del evento, los medios internacionales participaron en debates como "la creación de una marca híbrida de tecnología todoterreno" y "cómo lograr una fuerte aceptación por parte de los usuarios en el segmento todoterreno premium”, aportando valiosos conocimientos al desarrollo global de JETOUR.





El Sr. Yan Jun, Vicepresidente Ejecutivo de JETOUR International, expresó su agradecimiento:“La globalización de JETOUR es posible gracias al apoyo de nuestros socios mediáticos en todo el mundo. Agradecemos sinceramente su papel en la difusión del espíritu de ‘Travel+’entre los usuarios a nivel global.

Con el lanzamiento mundial del G700, JETOUR está redefiniendo la experiencia todoterreno híbrida premium, ofreciendo soluciones de movilidad innovadoras y ampliando su presencia global. Gracias a la estrecha colaboración con los medios internacionales, JETOUR está fortaleciendo su posición en el segmento todoterreno híbrido premium y avanzando hacia su visión de convertirse en la marca líder mundial de vehículos todoterreno híbridos.

