Hermanos de 19 y 20 años que abandonaron la Universidad de Stanford recaudan 4,1 millones de dólares en una ronda semilla sobresuscrita para crear Golpo AI y reinventar la generación de videos con inteligencia artificial

SAN FRANCISCO, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Golpo, la plataforma impulsada por inteligencia artificial (IA) que transforma documentos y textos en videos explicativos interactivos, anunció hoy que recaudó 4.1 millones de dólares en una ronda semilla altamente sobresuscrita liderada por BNVT Capital (una escisión de la Fundación Gates y Hedosophia), junto con Emergence Capital, Y Combinator, Afore Capital y otros inversores. La ronda despertó una demanda abrumadora por parte de los inversores, lo que obligó a los fundadores a rechazar capital adicional significativo.

Golpo fue fundada por los hermanos Shraman Kar (19) y Shreyas Kar (20), quienes abandonaron sus estudios de informática en Stanford para hacer realidad su visión de hacer que la comunicación de video con IA sea práctica, escalable y accesible para todos.

"Hace un año, estaba en mi última clase de secundaria, emocionado por ingresar a Stanford", comentó Shraman Kar, cofundador de Golpo. "Si me hubieran dicho entonces que un año después abandonaría la universidad para fundar una empresa con mi hermano, me habría reído. Pero hay problemas que son demasiado importantes para ignorarlos".

Los hermanos vieron una brecha fundamental en el panorama de los videos generados por inteligencia artificial. Los modelos de la generación actual como Sora y VEO 3 sobresalen en videos cortos, cinematográficos y llamativos ("un perro bailando en la luna"), pero fallan en tareas prácticas de comunicación como explicar un flujo de trabajo de incorporación de 10 pasos o enseñar cálculo multivariable. Su dependencia de enfoques basados en el aumento de computación es insostenible, así como desalineada con los casos de uso del mundo real.

Golpo AI adopta un camino distinto. Diseñado específicamente para videos explicativos:

Hasta 30 minutos de video coherente e interactivo (frente a los menos de 10 segundos en otros modelos)

Primera plataforma de video de IA personalizable del mundo, con edición fotograma a fotograma, que convierte las generaciones de IA de una sola toma en flujos de trabajo controlables y confiables. Por primera vez, los videos de IA pueden ser realmente confiables

45 veces más económica que los modelos de video con IA existentes como VEO

Precisión técnica (capaz de manejar ortografía, diagramas y flujos de trabajo)

Líder en educación, capacitación y comunicación empresarial



"Veo y Sora pueden generar espectáculo cinematográfico, pero ni siquiera pueden escribir palabras correctamente, y mucho menos apoyar contenido técnico o instructivo", dijo Shreyas Kar, cofundador de Golpo. "Golpo está diseñado desde cero para ofrecer mayor claridad, no solo impacto visual".

Desde su lanzamiento, Golpo ha demostrado ser una solución innovadora para los clientes en una variedad de casos de uso y sectores:

Educación : los distritos escolares están adoptando Golpo para transformar las lecciones en videos interactivos.

: los distritos escolares están adoptando Golpo para transformar las lecciones en videos interactivos. Aprendizaje y desarrollo corporativo (L&D) : las empresas utilizan Golpo para crear módulos de capacitación personalizados y flujos de trabajo de incorporación.

: las empresas utilizan Golpo para crear módulos de capacitación personalizados y flujos de trabajo de incorporación. Ventas y marketing : los equipos convierten presentaciones y documentos en videos explicativos atractivos.

: los equipos convierten presentaciones y documentos en videos explicativos atractivos. Comunicaciones internas: las organizaciones convierten notas y políticas en formatos de video claros e interactivos.

"Lo que antes tomaba meses ahora se puede hacer en segundos, y Golpo lo logró más rápido que cualquier otra startup de IA que trabaje en el mismo problema. Esta nueva tecnología de video tiene el potencial de abrir el acceso al conocimiento del mundo a una escala nunca antes vista", dijo Chris Corbishley, socio administrativo de BNVT Capital, luego de un gran avance alcanzado con el lanzamiento de Golpo de la edición cuadro por cuadro, la primera en video generado por IA. Esta función transforma la generación de video con inteligencia artificial, de un proceso único e impredecible a un flujo de trabajo controlable y confiable, donde los usuarios pueden ajustar y regenerar momentos individuales fácilmente, sin rehacer todo el video.

El financiamiento se utilizará para ampliar el equipo, mejorar las capacidades de los productos de IA y profundizar las integraciones con los clientes empresariales.

Acerca de Golpo AI

Golpo (video.golpoai.com) es la plataforma de inteligencia artificial (IA) líder para crear videos explicativos a partir de textos, documentos y flujos de trabajo empresariales. Fundada en 2025 por los hermanos Shraman (19) y Shreyas (20) Kar, la misión de Golpo es liberar el conocimiento del mundo haciendo que el video con IA sea práctico, accesible y sostenible.

Shraman Kar

+15024326863

founders@golpoai.com