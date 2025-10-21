Deux frères âgés de 19 et 20 ans, ayant abandonné leurs études à Stanford, lèvent 4,1 millions de dollars lors dʼun tour de table sursouscrit pour créer Golpo AI et réinventer ainsi la génération de séquences vidéo grâce à lʼIA

SAN FRANCISCO, 21 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Golpo, la plateforme alimentée par lʼIA qui transforme des documents et des messages en vidéos explicatives interactives, a annoncé aujourdʼhui avoir levé 4,1 millions de dollars lors dʼun tour de table massivement sursouscrit mené par BNVT Capital (spin-off de la Gates Foundation et Hedosophia), aux côtés dʼEmergence Capital, Y Combinator, Afore Capital et bien dʼautres. Cette levée de fonds a suscité une demande massive de la part des investisseurs, obligeant les fondateurs à se détourner dʼimportants capitaux supplémentaires.

Golpo a été fondée par les frères Shraman Kar (19 ans) et Shreyas Kar (20 ans), lesquels ayant abandonné leurs études en informatique à Stanford afin de concrétiser leur ambition de rendre la communication vidéo par IA pratique, évolutive et accessible à tous.

« Il y a un an, je terminais ma dernière année de lycée, ravi de partir pour Stanford », a déclaré Shraman Kar, cofondateur de Golpo. « Si vous mʼaviez dit à lʼépoque que jʼabandonnerais mes études un an plus tard pour créer mon entreprise avec mon frère, cela mʼaurait beaucoup fait rire. Cependant, certains problèmes sont trop importants pour pouvoir être ignorés. »

Pour les deux frères, le secteur de la vidéo IA présentait une lacune fondamentale. Les systèmes de la génération actuelle, tels que Sora et VEO 3, excellent dans la création de vidéos courtes, cinématographiques et accrocheuses (« un chien dansant sur la lune »), mais échouent dans les tâches de communication essentielles telles que lʼexplication dʼun processus dʼintégration en 10 étapes ou lʼenseignement de calculs multivariables. Leur dépendance à des approches nécessitant une puissance de calcul importante est à la fois non viable et inadaptée aux situations réelles.

Golpo AI emprunte une voie différente. Cette plateforme est spécialement conçue pour les vidéos explicatives :

Jusquʼà 30 minutes de vidéo cohérente et interactive (contre moins de 10 secondes avec les autres systèmes).

Première plateforme de vidéo IA paramétrable au monde avec édition image par image, permettant de convertir les séquences IA générées en un seul passage en processus de production contrôlables et fiables. Les vidéos générées par lʼIA semblent pour la première fois réellement fiables.

45 fois moins cher que les systèmes vidéo basés sur lʼIA existants, tel que VEO.

Une grande précision technique (capacité à respecter lʼorthographe, les schémas, les flux de travail).

Le meilleur de sa catégorie pour la formation et la communication dʼentreprise.



« Veo et Sora peuvent générer des effets cinématiques accrocheurs, mais ils ne savent même pas orthographier correctement les mots, sans parler de la prise en charge du contenu technique ou pédagogique », a commenté Shreyas Kar, cofondateur de Golpo. « Golpo a été conçu dès le départ dans un souci de clarté, et pas seulement pour impressionner. »

Depuis son lancement, Golpo sʼest révélé être un outil révolutionnaire pour les clients dans divers domaines dʼapplication et secteurs dʼactivité :

Éducation : les établissements scolaires se tournent vers Golpo pour transcrire leurs cours en vidéos interactives.

: les établissements scolaires se tournent vers Golpo pour transcrire leurs cours en vidéos interactives. Formation et développement en entreprise (L&D) : les entreprises utilisent Golpo pour créer des modules de formation personnalisés et des processus dʼintégration.

: les entreprises utilisent Golpo pour créer des modules de formation personnalisés et des processus dʼintégration. Ventes et marketing : les équipes adaptent les présentations et les documents en vidéos explicatives captivantes.

: les équipes adaptent les présentations et les documents en vidéos explicatives captivantes. Communications internes : les organisations transposent leurs mémos et leurs politiques dans des formats vidéo clairs et interactifs.

« Ce qui prenait autrefois des mois peut désormais être réalisé en quelques secondes, et Golpo y est parvenu plus rapidement que toute autre start-up spécialisée dans lʼIA et traitant le même problème. Cette nouvelle technologie vidéo a le potentiel de faciliter lʼaccès aux connaissances mondiales à une échelle jamais vue auparavant », a souligné Chris Corbishley, Codirecteur chez BNVT Capital, suite à une avancée majeure réalisée par Golpo avec le lancement de lʼédition image par image, une première dans le domaine de la vidéo IA. Cette fonctionnalité transforme la conception de vidéos par IA à partir dʼun processus unique et imprévisible en un déroulement de production contrôlable et fiable, où les utilisateurs peuvent ajuster et recréer des moments précis sans avoir à refaire la vidéo dans son intégralité.

Le financement servira à renforcer lʼéquipe, à améliorer les capacités des produits basés sur lʼIA et à approfondir les intégrations avec les entreprises clientes.

À propos de Golpo AI

Golpo (video.golpoai.com) est la première plateforme dʼIA permettant de créer des vidéos explicatives à partir de messages, de documents et de procédures dʼentreprises. Fondée en 2025 par les frères Shraman et Shreyas Kar (19 et 20 ans), Golpo sʼest donné pour mission de rendre accessible le savoir universel en rendant la vidéo IA concrète, accessible et durable.