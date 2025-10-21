אחים, בני 19 ו-20, שנשרו מסטנפורד, גייסו 4.1 מיליון דולר בסבב גיוס עם רישום יתר לבניית Golpo AI שמדמיינת מחדש יצירת וידאו שמבוססת על בינה מלאכותית

סן פרנסיסקו, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Golpo, פלטפורמת הבינה המלאכותית שהופכת מסמכים והנחיות לסרטוני הסבר אינטראקטיביים, הודיעה כי גייסה 4.1 מיליון דולר בסבב גיוס ראשוני שהשיג ביקוש גבוה במיוחד בהובלת BNVT Capital (חברה שהתפצלה מ-Gates Foundation ו-Hedosophia), לצד Emergence Capital, Y Combinator, Afore Capital ואחרות. הגיוס משך ביקוש עצום מצד משקיעים, מה שאילץ את המייסדים לסרב להון משמעותי נוסף.

Golpo נוסדה על ידי האחים שרמן קאר (19) ושרייאס קאר (20) שנשרו מלימודיהם במדעי המחשב בסטנפורד כדי להגשים את חזונם להפוך את תקשורת הווידאו מבוססת הבינה המלאכותית למעשית, ניתנת להרחבה ונגישה לכולם.

"לפני שנה, ישבתי בכיתה האחרונה שלי בתיכון, נרגש לנסוע לסטנפורד", אמר שרמן קאר (Shraman Kar), מייסד שותף של Golpo. "אם היית אומר לי אז שאני עוזב את הלימודים שנה אחר כך כדי להקים חברה עם אחי, הייתי צוחק. אבל יש בעיות חשובות מכדי להתעלם מהן".

האחים ראו פער בסיסי בנוף הווידאו המבוסס על בינה מלאכותית. מודלים מהדור הנוכחי כמו Sora ו-VEO 3 מצטיינים בסרטונים קצרים, קולנועיים וראוותניים ("כלב רוקד על הירח"), אך נכשלים במשימות תקשורת מעשיות כמו הסבר על תהליך קליטה שדורש 10 שלבים או לימדו קלקולוס מרובה משתנים. ההסתמכות על הרחבה של גישות שדורשות מחשוב כבד אינה ברת קיימא ואינה מתאימה לתרחישי שימוש בעולם האמיתי.

Golpo AI נוקטת בדרך שונה. היא בנויה באופן ייעודי כדי ליצור סרטונים המספרים הדרכה:

• עד 30 דקות של וידאו אינטראקטיבי קוהרנטי (לעומת פחות מ-10 שניות עם מודלים אחרים)

• פלטפורמת וידאו הראשונה בעולם המבוססת על בינה מלאכותית הניתנת להתאמה אישית עם עריכה של פריים אחר פריים, שהופכת יצירת בינה מלאכותית בת צילום אחד לתזרימי עבודה אמינים וניתנים •לשליטה. לראשונה, סרטוני בינה מלאכותית יכולים להיות אמינים באמת

• זול פי 45 מדגמי וידאו קיימים מבוססי בינה מלאכותית כמו VEO

• דיוק טכני (יכולת להתמודד עם איות, דיאגרמות, תהליכי עבודה)

"Veo ו-Sora יכולים לייצר סצנה קולנועית, אבל הם אפילו לא יכולים לאיית מילים בצורה נכונה, שלא לדבר על תמיכה בתוכן טכני או הדרכה", אמר שרייאס קאר (Shreyas Kar), מייסד שותף של Golpo. "Golpo תוכננה מהבסיס למען הצגה ברורה ולא רק שיגידו וואו".

מאז ההשקה, Golpo הוכיחה את עצמה כמשנה משחק עבור לקוחות במגוון מקרי שימוש ותעשיות:

• חינוך - מחוזות בתי ספר מאמצים את Golpo כדי להפוך את השיעורים לסרטונים אינטראקטיביים.

• למידה ופיתוח ארגוני (L&D) – חברות משתמשות ב- Golpo כדי ליצור מודולי הדרכה מותאמים אישית ותהליכי קליטה.

• מכירות ושיווק – צוותים הופכים מצגות ומסמכים לסרטוני הסבר מרתקים.

• תקשורת פנימית - ארגונים ממירים תזכירים ומדיניות לפורמטי וידאו ברורים ואינטראקטיביים.

"מה שפעם לקח חודשים יכול להיעשות עכשיו בשניות, ו- Golpo הגיעה לשם מהר יותר מכל סטארט-אפ AI אחר שעובד על אותה בעיה. לטכנולוגיית הווידאו החדשה הזו יש פוטנציאל לפתוח גישה לידע העולמי בקנה מידה שלא נראה מעולם", אמר כריס קורבישלי (Chris Corbishley), שותף מנהל ב-BNVT Capital, בעקבות פריצת דרך משמעותית שהגיעה עם שחרור העריכה של Golpo פריים אחר פריים, הראשונה אי פעם בווידאו בינה מלאכותית. תכונה זו מעבירה את יצירת סרטוני הבינה המלאכותית מתהליך חד פעמי ובלתי צפוי לזרימת עבודה נשלטת ואמינה, שבה משתמשים יכולים להתאים וליצור מחדש רגעים בודדים פשוט מבלי לבצע מחדש את הסרטון כולו.

המימון ישמש להרחבת הצוות, שיפור יכולות מוצרי הבינה המלאכותית והעמקת האינטגרציות עם לקוחות ארגוניים.

אודות Golpo AI

Golpo (video.golpoai.com) היא פלטפורמת הבינה המלאכותית המובילה ליצירת סרטוני הסבר מהנחיות, מסמכים ותהליכי עבודה ארגוניים. המשימה של Golpo, שנוסדה בשנת 2025 על ידי האחים שרמן (19) ושרייאס (20) קאר, היא לפתוח את הידע של העולם על ידי הפיכת וידאו AI לפרקטי, נגיש ובר קיימא.

