Putus kuliah dari Stanford, dua bersaudara berusia 19 dan 20 tahun berhasil mengumpulkan dana sebesar $4,1 juta dalam putaran pendanaan awal yang sangat diminati untuk membangun Golpo AI dan merevolusi pembuatan video dengan AI

SAN FRANCISCO, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Golpo, platform berkemampuan AI yang mengubah dokumen dan perintah menjadi video penjelasan interaktif, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan $4,1 juta dalam putaran pendanaan awal yang sangat diminati yang dipimpin oleh BNVT Capital (anak usaha Gates Foundation dan Hedosophia), bersama dengan Emergence Capital, Y Combinator, Afore Capital, dan lainnya. Penggalangan dana itu menarik minat investor yang luar biasa besarnya, sehingga para pendiri terpaksa menolak tambahan modal dalam jumlah signifikan.

Golpo didirikan oleh dua bersaudara, Shraman Kar (19 tahun) dan Shreyas Kar (20 tahun), yang memilih berhenti dari studi ilmu komputer mereka di Stanford untuk mewujudkan visi membuat komunikasi video berbasis AI yang praktis, mudah dikembangkan, dan dapat diakses oleh semua orang.

“Setahun lalu, saya masih sekolah di kelas tiga SMA, merasa sangat antusias melanjutkan kuliah di Stanford,” ungkap Shraman Kar, salah satu pendiri Golpo. “Jika Anda memberi tahu saya saat itu bahwa saya akan putus kuliah setahun kemudian untuk membangun perusahaan bersama saudara laki-laki saya, saya pasti akan tertawa. Namun beberapa masalah terlalu penting untuk diabaikan.”

Kedua bersaudara itu melihat kesenjangan mendasar dalam lanskap video AI. Model pembuatan video saat ini seperti Sora dan VEO 3 unggul dalam membuat video pendek yang sinematik dan mencolok (misalnya “seekor anjing menari di bulan”), tetapi gagal dalam tugas komunikasi praktis seperti menjelaskan alur kerja orientasi 10 langkah atau mengajarkan kalkulus multivariabel. Keduanya mengandalkan pendekatan yang memerlukan daya komputasi besar dalam skala besar, yang tidak berkelanjutan dan tidak selaras dengan kasus penggunaan nyata di lapangan.

Golpo AI mengambil jalan berbeda. Golpo AI dibuat khusus untuk video penjelasan:

Hingga 30 menit video interaktif dan koheren (dibandingkan <10 detik pada model lain)

Platform video AI pertama di dunia yang dapat disesuaikan dengan pengeditan bingkai demi bingkai, mengubah pembuatan video AI satu kali pengambilan menjadi alur kerja yang dapat dikendalikan dan diandalkan. Untuk pertama kalinya, video AI benar-benar dapat diandalkan

45x lebih murah dibandingkan model video AI yang ada seperti VEO

Akurat secara teknis (mampu menangani ejaan, diagram, alur kerja)

Terbaik di kelasnya untuk pendidikan, pelatihan, dan komunikasi perusahaan



“Veo dan Sora dapat menghasilkan tontonan sinematik, tetapi keduanya bahkan tidak dapat mengeja kata dengan benar, apalagi mendukung konten teknis atau instruksional,” ungkap Shreyas Kar, salah satu pendiri Golpo. “Golpo dirancang dari awal untuk memberikan kejelasan, bukan hanya untuk membuat orang kagum.”

Sejak diluncurkan, Golpo telah terbukti menjadi terobosan mengesankan bagi pelanggan di berbagai kasus penggunaan dan industri:

Pendidikan – Distrik sekolah mulai menggunakan teknologi Golpo untuk mengubah materi pelajaran tradisional menjadi video interaktif.

– Distrik sekolah mulai menggunakan teknologi Golpo untuk mengubah materi pelajaran tradisional menjadi video interaktif. Pembelajaran & Pengembangan (Learning & Development, L&D) Perusahaan – Perusahaan menggunakan Golpo untuk membuat modul pelatihan dan alur kerja orientasi yang dipersonalisasikan.

– Perusahaan menggunakan Golpo untuk membuat modul pelatihan dan alur kerja orientasi yang dipersonalisasikan. Penjualan & Pemasaran – Tim mengubah presentasi singkat dan dokumen menjadi video penjelasan yang menarik.

– Tim mengubah presentasi singkat dan dokumen menjadi video penjelasan yang menarik. Komunikasi Internal – Organisasi mengubah memo dan kebijakan menjadi format video yang jelas dan interaktif.

“Apa yang dulunya memakan waktu berbulan-bulan kini bisa diselesaikan dalam hitungan detik, dan Golpo menyelesaikannya lebih cepat daripada perusahaan rintisan AI lainnya yang menangani masalah yang sama. Teknologi video baru ini berpotensi membuka akses ke pengetahuan dunia dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya,” ungkap Chris Corbishley, Managing Partner di BNVT Capital, menyusul terobosan besar yang datang bersama dengan rilis pengeditan bingkai demi bingkai Golpo, yang pertama kalinya ada dalam video AI. Fitur ini mengubah pembuatan video AI dari proses satu kali pengambilan dan tak terduga menjadi alur kerja yang dapat dikendalikan dan diandalkan, tempat pengguna dapat menyesuaikan dan membuat ulang momen-momen individual dengan mudah tanpa harus mengulang keseluruhan video.

Pendanaan itu akan digunakan untuk memperluas tim, meningkatkan kemampuan produk AI, dan memperdalam integrasi dengan pelanggan perusahaan.

Tentang Golpo AI

Golpo (video.golpoai.com) adalah platform AI terkemuka untuk membuat video penjelasan dari perintah, dokumen, dan alur kerja perusahaan. Didirikan pada tahun 2025 oleh dua bersaudara Shraman (19) dan Shreyas (20) Kar, misi Golpo adalah untuk membuka pengetahuan dunia dengan membuat video AI praktis, dapat diakses, dan berkelanjutan.