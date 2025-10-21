スタンフォード大学中退の19歳と20歳の兄弟が、ゴルポ (Golpo) AIの構築とAI動画生成の再考に向け、応募超過となったシードラウンドで410万米ドル (約6億611万1,675円) を調達

サンフランシスコ発, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ドキュメントやプロンプトをインタラクティブな説明動画へと変換するAI搭載プラットフォームであるゴルポは本日、BNVTキャピタル (BNVT Capital)(ゲイツ財団 (Gates Foundation) およびヘドソフィア (Hedosophia) からのスピンアウト) が主導し、エマージェンス・キャピタル (Emergence Capital)、ワイ・コンビネーター (Y Combinator)、アフォア・キャピタル (Afore Capital) などが参加した応募超過のシードラウンドで410万米ドル (約6億611万1,675円) を調達したと発表した。 この資金調達は投資家からの圧倒的な需要を集め、創業者たちは追加の多額の資金提供を断らざるを得ないほどであった。

ゴルポは、スタンフォード大学でコンピューターサイエンスを学んでいたシュラマン・カー (Shraman Kar) (19歳) とシュレヤス・カー (Shreyas Kar) (20歳) の兄弟によって設立された。彼らは、AIによる動画コミュニケーションを実用的でスケーラブルかつ誰もが利用できるものにするというビジョンを実現するため、大学を中退した。

「1年前、私は高校最後の授業を受けていて、スタンフォードに進学できることに胸を躍らせていました。」と、ゴルポ共同創業者のシュラマン・カーは語っている。 「そのときには、1年後、自分が大学を中退して兄と会社を立ち上げているなんて言われたら、笑って信じなかったでしょう。 しかし、見過ごすことができないほど重要な課題というものもあります。」

兄弟はAI動画市場における根本的なギャップを見出した。 ソラ (Sora) やVEO 3のような現行世代のモデルは、短く映画的で派手な動画 (「月面で犬が踊る」) を生成する点では優れているが、10段階のオンボーディングワークフローを説明したり、多変数解析を教えたりといった実用的なコミュニケーションタスクでは機能しない。 これらのモデルは、計算負荷の高いスケーリング手法に依存しており、持続不可能であり、実際のユースケースとも一致していない。

ゴルポAIはまったく異なる道を歩んでいる。 同社のAIは説明動画のために設計されたものである：

最大30分間にわたる一貫性のあるインタラクティブな動画を生成することができる (他のモデルでは10秒未満)

世界初のカスタマイズ可能なAI動画プラットフォームであり、フレーム単位の編集を可能にすることで、一度きりのAI生成を制御可能で信頼性の高いワークフローへと変換する。 これにより、AI動画が初めて「実際に信頼できる」ものとなった

既存のVEOのようなAI動画モデルと比べて45倍のコスト効率を実現

技術的正確性にも優れている (スペル、図表、ワークフローなどを正確に処理可能)

教育、トレーニング、企業コミュニケーションにおいて、最高水準の性能を発揮する



「VEOやソラは映画のような派手な映像を生成できますが、単語を正しく綴ることすらできず、ましてや技術的あるいは教育的な内容をサポートすることはできません」と、ゴルポの共同創業者であるシュレヤス・カーは述べている。 「ゴルポは、驚きを狙うためではなく、明確さを実現するためにゼロから設計されています」

ローンチ以来、ゴルポはさまざまなユースケースや業界において顧客にとってのゲームチェンジャーとなっている：

教育 – 学区が授業をインタラクティブな動画に変換するためにゴルポを導入している。

– 学区が授業をインタラクティブな動画に変換するためにゴルポを導入している。 企業の人材育成・研修 (L&D) – 企業はゴルポを活用し、パーソナライズされた研修モジュールやオンボーディングワークフローを作成している。

– 企業はゴルポを活用し、パーソナライズされた研修モジュールやオンボーディングワークフローを作成している。 セールス＆マーケティング – チームはピッチデッキやドキュメントを魅力的な説明動画へと変換している。

– チームはピッチデッキやドキュメントを魅力的な説明動画へと変換している。 社内コミュニケーション – 組織はメモや方針を明確でインタラクティブな動画形式へと変換している。

「これまで数ヶ月かかっていた作業が今では数秒で完了します。そしてゴルポは、この課題に取り組む他のどのAIスタートアップよりも早くこの地点に到達しました。 この新しい動画技術は、これまでにない規模で世界の知識へのアクセスを可能にする潜在力を秘めています」と、BNVTキャピタルのマネージングパートナーであるクリス・コービシュリー (Chris Corbishley) は述べている。これは、ゴルポがAI動画として初めて実現したフレーム単位の編集機能という大きな技術的進歩を受けたコメントである。 この機能により、AI動画生成は一度限りで予測不可能なプロセスから、制御可能で信頼性の高いワークフローへと進化し、ユーザーは動画全体を作り直すことなく、個々の瞬間を簡単に調整・再生成できるようになった。

今回の資金は、チームの拡大、AI製品機能の強化、そしてエンタープライズ顧客との統合の深化に充てられる予定である。

ゴルポAIについて

ゴルポ (video.golpoai.com) は、プロンプト、ドキュメント、企業ワークフローから説明動画を生成するための、業界をリードするAIプラットフォームである。 2025年にシュラマン・カー (19歳) とシュレヤス (20歳) ・カーの兄弟によって設立されたゴルポの使命は、AI動画を実用的で、誰もが利用でき、持続可能なものにすることで、世界の知識を解き放つことである。