스탠퍼드 중퇴한 19세·20세 형제, Golpo AI 창업 위해 410만 달러 시드 투자 유치하며 AI 영상 생성 방식을 재정의하다

샌프란시스코, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 문서와 프롬프트를 인터랙티브한 설명 영상(Explainer Video) 으로 변환하는 AI 기반 플랫폼 골포(Golpo) 가 오늘 410만 달러(USD)의 시드 라운드 투자를 유치했다고 발표했다. 이번 라운드는 BNVT 캐피털(BNVT Capital) — 게이츠 재단(Gates Foundation)과 헤도소피아(Hedosophia)로부터 분사된 벤처 캐피털 —이 주도했으며, Emergence Capital, Y Combinator, Afore Capital 등도 참여했다. 투자 열기가 워낙 뜨거워 창업자들은 추가 투자 자금을 일부 거절할 정도로 초과 청약(over-subscribed) 상태였다고 밝혔다.

골포는 19세의 슈라만 카르(Shraman Kar) 와 20세의 슈레이아스 카르(Shreyas Kar) 형제가 공동 창업했으며, 두 사람은 스탠퍼드대 컴퓨터공학과를 중퇴하고 “모든 사람이 활용할 수 있는 실용적이고 확장 가능한 AI 영상 커뮤니케이션”이라는 비전을 실현하기 위해 창업에 나섰다.

슈라만 카르는 “1년 전만 해도 나는 고등학교 마지막 수업을 들으며 스탠퍼드에 진학한다는 사실에 들떠 있었다”며 “그때 누군가 1년 뒤에 형과 함께 회사를 차리기 위해 중퇴하게 될 거라고 말했다면 웃어넘겼을 거다. 하지만 어떤 문제들은 결코 외면할 수 없을 정도로 중요하다”고 밝혔다.

형제는 AI 영상 분야의 근본적인 공백을 포착해 냈다. 현재 세대의 모델들 — 예를 들어 OpenAI의 Sora 나 Google DeepMind의 VEO 3 — 는 “달 위에서 춤추는 개”처럼 짧고 영화적인 영상 생성에는 뛰어나지만, 10단계 온보딩 프로세스 설명이나 다변수 미적분 강의와 같은 실용적 커뮤니케이션 과제에는 적합하지 않다. 또한 이들 모델은 연산 자원을 과도하게 소모하는 확장 중심 접근법에 의존하고 있어, 현실적 사용 사례와는 맞지 않으며 지속 가능성 측면에서도 한계를 드러내고 있다.

Golpo AI는 다른 길을 택했다. 이 플랫폼은 설명 영상(Explainer Video) 제작에 특화되어 설계된 것이다:

최대 30분 분량의 일관된 인터랙티브 영상 생성 가능 (기존 모델들은 10초 미만 수준)

프레임 단위 편집이 가능한 세계 최초의 맞춤형 AI 영상 플랫폼, 단발성(one-shot) 생성에 의존하던 기존 AI 영상 제작을 제어 가능하고 신뢰할 수 있는 워크플로우로 전환함 — 즉, AI 영상이 처음으로 ‘믿고 쓸 수 있는’ 단계에 도달

기존 AI 영상 모델(VEO 등) 대비 45배 저렴한 비용

기술적 정확성 보장 — 철자, 도식(diagram), 워크플로우 등도 처리 가능

교육, 직무 훈련, 기업 커뮤니케이션 분야에서 최고 수준의 성능



Golpo의 공동 창업자인 슈레이아스 카르(Shreyas Kar)는 “현재의 생성형 AI 영상 도구들은 기술적이거나 교육용 콘텐츠를 제대로 지원하지 못한다.”면서 “골포는 단순히 ‘와우’ 효과를 주기 위한 것이 아니라, 처음부터 명확성과 실용성에 초점을 맞춰 설계된 플랫폼이다”라고 강조했다.

출시 이후 Golpo는 다양한 산업과 활용 사례에서 게임 체인저로 자리매김했다.

교육(Education) – 학교와 교육청이 수업 자료를 인터랙티브 영상으로 전환해 활용 중이다.

학교와 교육청이 수업 자료를 인터랙티브 영상으로 전환해 활용 중이다. 기업 교육 및 인재 개발(Learning & Development, L&D) – 기업들은 맞춤형 교육 모듈과 온보딩(입문 교육) 워크플로우를 제작하는 데 Golpo를 활용하고 있다.

기업들은 맞춤형 교육 모듈과 온보딩(입문 교육) 워크플로우를 제작하는 데 Golpo를 활용하고 있다. 세일즈 및 마케팅(Sales & Marketing) – 영업 및 마케팅팀은 프레젠테이션 자료와 문서를 매력적인 설명 영상으로 변환한다.

영업 및 마케팅팀은 프레젠테이션 자료와 문서를 매력적인 설명 영상으로 변환한다. 사내 커뮤니케이션(Internal Communications) – 조직은 공문, 정책, 내부 안내문 등을 명확하고 인터랙티브한 영상 형식으로 제작해 직원들의 이해도를 높이고 있다.

BNVT 캐피털의 매니징 파트너 크리스 코비슐리(Chris Corbishley)는 “과거에는 몇 달이 걸리던 일이 이제는 몇 초 만에 가능해졌다. 아울러 그 혁신의 속도 면에서, Golpo는 같은 문제를 다루는 다른 어떤 AI 스타트업보다도 앞서 있다. 이 새로운 영상 기술은 전 세계의 지식에 대한 접근 방식을 완전히 바꿀 잠재력을 지니고 있다.”라고 말하며 Golpo가 AI 영상 분야 최초로 선보인 ‘프레임 단위 편집(frame-by-frame editing)’ 기술이 가져온 큰 돌파구를 강조했다. 이 기능을 통해 AI 영상 생성은 기존의 ‘한 번에 완성(one-shot)’ 방식이라는 비예측적 과정에서 벗어나, 사용자가 개별 구간을 간단히 수정·재생성할 수 있는 제어 가능하고 신뢰할 수 있는 워크플로우로 진화했다.

Golpo는 이번 투자금을 팀 확장, AI 제품 역량 강화, 그리고 엔터프라이즈 고객과의 통합 심화에 사용할 예정이다.

Golpo AI 소개

Golpo (video.golpoai.com) 는 프롬프트, 문서, 기업 워크플로우로부터 설명 영상(Explainer Video) 을 생성하는 최고의 AI 플랫폼이다. 2025년, 슈라만 카르(19) 와 슈레이아스 카르(20) 형제가 공동 창업했으며, “AI 영상을 실용적이고 접근 가능하며 지속 가능한 도구로 만들어 전 세계의 지식을 누구나 활용할 수 있도록 하겠다”는 비전을 실현하고 있다.