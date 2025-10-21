Dua beradik berusia 19 dan 20 tahun, yang meninggalkan pengajian di Stanford, berjaya memperoleh pembiayaan sebanyak $4.1 juta dalam pusingan pelaburan yang terlebih langgan untuk membangunkan Golpo AI dan mentransformasi semula teknologi penjanaan video berasaskan AI

SAN FRANCISCO, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Golpo, sebuah platform berasaskan AI yang menukar dokumen dan arahan kepada video penerangan interaktif, hari ini mengumumkan bahawa ia telah berjaya memperoleh pembiayaan benih sebanyak $4.1 juta dalam pusingan pelaburan awal yang terlebih langgan. Pusingan ini diketuai oleh BNVT Capital (yang berpunca daripada Gates Foundation dan Hedosophia), bersama Emergence Capital, Y Combinator, Afore Capital serta beberapa pelabur lain. Pusingan dana tersebut telah menarik minat pelabur yang luar biasa, sehingga para pengasas terpaksa menolak tawaran modal tambahan yang signifikan.

Golpo diasaskan oleh dua beradik, Shraman Kar (19) dan Shreyas Kar (20), yang meninggalkan pengajian sains komputer mereka di Stanford demi merealisasikan visi untuk menjadikan komunikasi video berasaskan AI lebih praktikal, boleh diskala dan mudah diakses oleh semua.

“Setahun yang lalu, saya masih duduk di kelas terakhir sekolah menengah, teruja kerana bakal melanjutkan pelajaran ke Stanford,” kata Shraman Kar, pengasas bersama Golpo. “Kalau anda yang memberitahu saya ketika itu bahawa saya akan berhenti belajar setahun kemudian untuk membina sebuah syarikat bersama abang saya, pasti saya akan ketawa. “Namun, terdapat masalah yang terlalu signifikan untuk diketepikan.”

Dua beradik tersebut melihat adanya jurang asas dalam landskap video AI. Model generasi terkini seperti Sora dan VEO 3 cemerlang dalam menghasilkan video pendek yang bersifat sinematik dan menarik perhatian (seperti “anjing menari di bulan”), namun kurang berkesan dalam tugasan komunikasi praktikal seperti menerangkan aliran kerja onboarding 10 langkah atau mengajar kalkulus berbilang pemboleh ubah. Kebergantungan terhadap pendekatan berskala besar yang memerlukan kuasa pengiraan tinggi bukan sahaja tidak lestari, malah tidak selari dengan keperluan sebenar dunia.

Golpo AI memilih haluan yang berbeza. Ia dibina khusus untuk menghasilkan video penerangan:

Video interaktif yang koheren sehingga 30 minit (berbanding kurang daripada 10 saat dalam model-model lain)

Platform video AI pertama di dunia yang boleh disesuaikan sepenuhnya, dilengkapi keupayaan penyuntingan bingkai demi bingkai — mengubah hasil generasi AI sekali rakam menjadi aliran kerja yang terkawal dan boleh dipercayai. Buat pertama kalinya, video AI benar-benar boleh diharapkan

45 kali lebih murah berbanding model video AI sedia ada seperti VEO

Ketepatan teknikal tinggi (mampu mengendalikan ejaan, rajah, dan aliran kerja)

Terbaik dalam kelasnya untuk pendidikan, latihan dan komunikasi korporat



“Veo dan Sora mampu menghasilkan visual sinematik yang mengagumkan, namun masih belum mampu mengeja perkataan dengan betul — apatah lagi menyokong kandungan teknikal atau bersifat pengajaran,” kata Shreyas Kar, pengasas bersama Golpo. “Golpo direka sepenuhnya dari asas untuk kejelasan, bukan sekadar efek ‘wow’.”

Sejak dilancarkan, Golpo telah terbukti menjadi pemangkin perubahan bagi pelanggan merentasi pelbagai kegunaan dan industri:

Pendidikan – Daerah sekolah mula menggunakan Golpo untuk mengubah sesi pembelajaran menjadi video interaktif.

– Daerah sekolah mula menggunakan Golpo untuk mengubah sesi pembelajaran menjadi video interaktif. Pembelajaran & Pembangunan Korporat (L&D) – Syarikat menggunakan Golpo untuk menghasilkan modul latihan yang diperibadikan serta aliran kerja onboarding.

– Syarikat menggunakan Golpo untuk menghasilkan modul latihan yang diperibadikan serta aliran kerja onboarding. Jualan & Pemasaran – Pasukan menukar dek pembentangan dan dokumen kepada video penerangan yang menarik dan mudah difahami.

– Pasukan menukar dek pembentangan dan dokumen kepada video penerangan yang menarik dan mudah difahami. Komunikasi Dalaman – Organisasi menukar memo dan polisi kepada format video interaktif yang jelas.

“Apa yang dahulunya mengambil masa berbulan-bulan kini boleh disiapkan dalam beberapa saat dan Golpo telah mencapainya lebih pantas berbanding mana-mana syarikat pemula AI lain yang menangani masalah sama. Teknologi video baharu ini berpotensi membuka akses kepada pengetahuan dunia pada skala yang belum pernah disaksikan sebelum ini,” kata Chris Corbishley, Rakan Pengurusan di BNVT Capital, susulan pencapaian besar Golpo melalui pelancaran ciri penyuntingan bingkai demi bingkai — yang pertama seumpamanya dalam teknologi video berasaskan AI. Ciri ini mengubah proses penjanaan video AI daripada rakaman tunggal yang tidak dapat diramal kepada aliran kerja yang terkawal dan boleh dipercayai, membolehkan pengguna melaras dan menjana semula detik tertentu dengan mudah tanpa perlu mengulang keseluruhan video.

Dana yang diperoleh akan digunakan untuk memperluas pasukan, meningkatkan keupayaan produk AI dan memperkukuh integrasi bersama pelanggan perusahaan.

Perihal Golpo AI

Golpo (video.golpoai.com) merupakan platform AI terkemuka dalam penghasilan video penerangan daripada arahan teks, dokumen dan aliran kerja perusahaan. Diasaskan pada tahun 2025 oleh dua beradik, Shraman (19) dan Shreyas (20) Kar, misi Golpo adalah untuk membuka akses kepada pengetahuan dunia dengan menjadikan video AI lebih praktikal, mudah diakses dan mampan.