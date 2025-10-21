Irmãos de 19 e 20 anos que desistiram de Stanford, arrecadam US$4,1 milhões em rodada de seed com excesso de inscrições para criar a Golpo AI e reimaginar a geração de vídeo de IA

SAN FRANCISCO, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Golpo, a plataforma baseada em IA que transforma documentos e prompts em vídeos explicativos interativos, anunciou hoje que arrecadou US$ ,1 milhões em uma rodada de seed com excesso de inscrições liderada pela BNVT Capital (spin-out da Gates Foundation e da Hedosophia), juntamente com a Emergence Capital, a Y Combinator, a Afore Capital e outras. A rodada atraiu uma demanda esmagadora de investidores, forçando os fundadores a recusar significativo capital adicional.

A Golpo foi fundada pelos irmãos Shraman Kar (19) e Shreyas Kar (20), que abandonaram o curso de ciência da computação em Stanford para realizar sua visão de tornar a comunicação por vídeo com IA prática, escalonável e acessível a todos.

“Um ano atrás, eu estava na minha última aula do ensino médio, emocionado por estar indo para Stanford”, disse Shraman Kar, cofundador da Golpo. “Se você me dissesse que um ano depois eu desistiria da universidade para abrir uma empresa com meu irmão, eu teria rido. Mas alguns problemas são importantes demais para serem ignorados.”

Os irmãos viram uma lacuna fundamental no cenário de vídeo de IA. Os modelos da geração atual, como Sora e VEO 3, se destacam em vídeos curtos, cinematográficos e chamativos (“um cachorro dançando na lua”), mas falham em tarefas práticas da comunicação, como explicar um fluxo de trabalho de integração de 10 etapas ou ensinar cálculo multivariável. Sua dependência do dimensionamento de abordagens pesadas em computação é insustentável e desalinhada com os casos de uso do mundo real.

A Golpo AI segue um caminho diferente. Ela foi criada especificamente para vídeos explicativos:

Até 30 minutos de vídeo coerente e interativo (vs. <10 segundos em outros modelos)

Primeira plataforma de vídeo de IA personalizável do mundo com edição quadro a quadro, transformando gerações de IA one-shot em fluxos de trabalho controláveis e confiáveis. Pela primeira vez, os vídeos de IA podem ser realmente confiáveis

45x mais barato do que os modelos de vídeo de IA existentes, como o VEO

Tecnicamente preciso (capaz de lidar com ortografia, diagramas, fluxos de trabalho)

O melhor da categoria em educação, treinamento e comunicação empresarial



“Veo e Sora podem gerar espetáculo cinematográfico, mas não conseguem nem soletrar as palavras corretamente, muito menos apoiar conteúdo técnico ou instrucional”, disse Shreyas Kar, cofundador da Golpo. “Golpo foi projetado do zero para maior clareza e não apenas uau.”

Desde o lançamento, a Golpo provou ser um divisor de águas para clientes em uma variedade de casos de uso e indústrias:

Educação – Distritos escolares estão adotando a Golpo para transformar as aulas em vídeos interativos.

– Distritos escolares estão adotando a Golpo para transformar as aulas em vídeos interativos. Aprendizagem e Desenvolvimento Corporativo (L&D) – Empresas usam a Golpo para criar módulos de treinamento e fluxos de trabalho de integração personalizados.

– Empresas usam a Golpo para criar módulos de treinamento e fluxos de trabalho de integração personalizados. Vendas e marketing – Equipes transformam apresentações e documentos em vídeos explicativos envolventes.

– Equipes transformam apresentações e documentos em vídeos explicativos envolventes. Comunicações Internas – Organizações convertem memorandos e políticas em formatos de vídeo claros e interativos.

“O que antes levava meses agora pode ser feito em segundos, e a Golpo chegou lá mais rápido do que qualquer outra startup de IA trabalhando no mesmo problema. Esta nova tecnologia de vídeo tem o potencial de abrir o acesso ao conhecimento do mundo em uma escala nunca vista”, disse Chris Corbishley, sócio-gerente da BNVT Capital, após um grande avanço que veio com o lançamento da edição quadro a quadro da Golpo, o primeiro em vídeo de IA. Esse recurso move a geração de vídeo de IA de um processo único e imprevisível para um fluxo de trabalho controlável e confiável, onde os usuários podem ajustar e regenerar momentos individuais simplesmente sem refazer todo o vídeo.

O financiamento será usado para expandir a equipe, aprimorar os recursos do produto de IA e aprofundar as integrações com clientes corporativos.

Sobre a Golpo AI

A Golpo (video.golpoai.com) é a principal plataforma de IA para criação de vídeos explicativos a partir de prompts, documentos e fluxos de trabalho corporativos. Fundada em 2025 pelos irmãos Shraman (19) e Shreyas (20) Kar, a missão da Golpo é desbloquear o conhecimento do mundo, tornando o vídeo de IA prático, acessível e sustentável.

Shraman Kar

+15024326863

founders@golpoai.com