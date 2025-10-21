一对分别为 19 岁与 20 岁的斯坦福辍学生兄弟完成 410 万美元、超额认购的种子轮融资，用于打造 Golpo AI 并重塑 AI 视频生成方式

旧金山, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Golpo 是一个可将文档与提示转换为交互式解说视频的 AI 平台，今日宣布已完成一笔 410 万美元、超额认购的种子轮融资。本轮由 BNVT Capital (由 Gates Foundation 与 Hedosophia 分拆而来) 领投，Emergence Capital、Y Combinator、Afore Capital 等亦参投。 本轮融资获投资者高度追捧，创始人不得不婉拒相当规模的追加资金。

Golpo 由 Shraman Kar（19 岁）和 Shreyas Kar（20 岁）兄弟创立，他们从斯坦福大学计算机科学专业辍学，以实现让 AI 视频沟通变得实用、可扩展且人人可及的愿景。

Golpo 联合创始人 Shraman Kar 表示：“一年前，我还坐在高中教室上最后一堂课，为即将前往斯坦福大学而兴奋不已。 如果那时有人告诉我，一年后我会辍学与哥哥一起创业，我肯定会一笑置之。 但有些问题至关重要，不容忽视。”

这对兄弟发现了 AI 视频领域存在的一个根本性缺口。 当前一代模型如 Sora 和 VEO 3 擅长制作简短、电影感和炫酷的视频（“一只在月球上跳舞的狗”），但在实际沟通任务上表现不佳，比如解释一个包含 10 个步骤的入职工作流程或教授多元微积分。 它们依赖于扩展计算密集型方法的路径，这种做法既不可持续，也与现实应用场景不符。

Golpo AI 选择了不同的发展路径。 它专为解说视频而构建：

支持长达 30 分钟的连贯、交互式视频（其他模型 < 10 秒）

这是全球首个支持逐帧编辑的可定制 AI 视频平台，可将一次性 AI 生成过程转化为可控、可靠的工作流程。 AI 视频首次真正实现了可靠性

比 VEO 等现有 AI 视频模型便宜 45 倍

技术上精确（能够正确处理拼写、图表和工作流程）

在教育、培训与企业沟通领域具有顶尖水准



Golpo 联合创始人 Shreyas Kar 表示：“Veo 和 Sora 能生成电影级的炫酷画面，但它们连正确拼写单词都做不到，更不用说支持技术或教学内容了。 Golpo 从底层设计就追求清晰表达，而不仅仅是视觉震撼。”

自推出以来，Golpo 已被证实为跨用例、跨行业用户的破局利器：

教育 ——各学区正在采用 Golpo 将课程转化为互动视频。

——各学区正在采用 Golpo 将课程转化为互动视频。 企业学习与发展 (L&D) ——企业运用 Golpo 创建个性化培训模块和入职工作流程。

——企业运用 Golpo 创建个性化培训模块和入职工作流程。 销售与市场营销 ——团队可将提案幻灯片和文件转化为引人入胜的解说视频。

——团队可将提案幻灯片和文件转化为引人入胜的解说视频。 内部沟通——组织将备忘录和政策转化为清晰的互动视频形式。

BNVT Capital 管理合伙人 Chris Corbishley 表示：“过去需要数月完成的工作，如今几秒即可实现。在解决同一问题的 AI 初创公司中，Golpo 的速度是最快的。 这项新型视频技术有望以前所未有的规模开启全球知识共享的大门。”这一评价紧随 Golpo 在取得一项重大突破后——发布了 AI 视频领域首创的逐帧编辑功能。 该功能将 AI 视频生成从一次性、不可控的过程转变为可管理且可靠的工作流程，用户无需重制整段视频即可单独调整并重新生成特定片段。

本轮融资将用于团队扩张、AI 产品能力提升以及深化企业客户集成。

关于 Golpo AI

Golpo (video.golpoai.com) 是一款领先的 AI 平台，能够根据提示词、文档及企业工作流程自动生成解说视频。 由 Shraman Kar（19 岁）与 Shreyas Kar（20 岁）兄弟于 2025 年创立，Golpo 的使命是通过实现 AI 视频的实用化、普惠化与可持续化，释放全球知识潜能。