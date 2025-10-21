史丹福輟學年僅 19 及 20 歲的兄弟超額募集得 410 萬美元種子輪融資，建立 Golpo AI 並為 AI 影片生成帶來重新構想

三藩市, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 將文件及提示轉化為互動式講解影片的人工智能 (AI) 驅動平台 Golpo，今天宣佈已由 BNVT Capital (從 Gates Foundation 及 Hedosophia 分拆成立的公司) 領投，並獲得 Emergence Capital、Y Combinator、Afore Capital 等機構參與的種子輪融資中，成功超額募集得 410 萬美元資金。 這次募集資金吸引了大批投資者的熱烈關注，迫使創辦人婉拒了可觀的額外資金。

Golpo 由 19 歲的 Shraman Kar 及 20 歲的 Shreyas Kar 兄弟二人創辦，他們放棄攻讀史丹福大學的電腦科學學位，致力實現讓 AI 影片通訊變得切實可行、可擴展及人人都可使用的願景。

Golpo 聯合創辦人 Shraman Kar 說道：「一年前，我在高中上最後一課，當時懷著興奮的心情準備入讀史丹福大學。 如果當時你告訴我，一年後我會輟學並與哥哥一同創業，我必定會捧腹大笑。 但有些問題重要得不容忽視。」

兄弟二人察覺到 AI 影片領域存在一個根本性的缺口。 目前像 Sora 和 VEO 3 這類生成模型擅長製作短篇、具電影感和華麗炫目的影片（例如「一隻狗在月球上起舞」），但在實際的溝通任務上卻表現不彰，例如解釋 10 步的入門流程或教授多變量微積分。 它們對計算密集型方法的依賴既不可持續，亦與現實世界使用的案例不符。

Golpo AI 則另闢蹊徑。 它專為講解影片而打造：

長達 30 分鐘連貫的互動式影片（相比其他模型則不到 10 秒）

全球首創可自訂的 AI 影片平台，具備逐格畫面編輯功能，將一次生成的 AI 影片轉化為可控可靠的工作流程。 令 AI 影片首次實現了可靠性

比 VEO 等現有 AI 影片模型便宜 45 倍

技術精準（能處理拼字、圖表和工作流程）

教育、培訓和企業傳訊方面的同類最佳產品



Golpo 聯合創辦人 Shreyas Kar 透露：「Veo 和 Sora 可以產生具電影感的視覺效果，但它們甚至無法正確拼寫單詞，更遑論支援技術或教學內容了。 Golpo 的設計從一開始就注重明確性，而不僅是驚艷。」

自推出以來，Golpo 已獲驗證能為各種使用案例和行業的客戶帶來顛覆性變革：

教育 – 各校區現正採用 Golpo 將課程內容轉化為互動影片。

– 各校區現正採用 Golpo 將課程內容轉化為互動影片。 企業學習與發展 (L&D) – 企業使用 Golpo 建立個人專屬的培訓模組和入職工作流程。

– 企業使用 Golpo 建立個人專屬的培訓模組和入職工作流程。 銷售與市場推廣 – 團隊將簡報和文件轉化為引人入勝的講解影片。

– 團隊將簡報和文件轉化為引人入勝的講解影片。 內部溝通 – 機構將備忘錄和政策轉換為清晰的互動影片格式。

BNVT Capital 管理合夥人 Chris Corbishley，在 Golpo 推出 AI 影片史上首創的逐格編輯功能並取得重大突破後表示：「曾經需時數月才能完成的工作，現在只需幾秒鐘便可完成，與任何其他致力解決同一問題的 AI 初創公司相比，Golpo 顯然更快達到目標。 這項新的影片技術有可能以前所未見的規模，開啟全球知識的獲取渠道。」 此功能將 AI 影片生成從一次性、不可預測的流程轉變為可控可靠的工作流程，使用者可以輕鬆調整和再次生成個別片段，而無需重製整個影片。

本輪融資將用於擴充團隊規模、提升 AI 產品功能以及加深與企業客戶的整合。

關於 Golpo AI

Golpo (video.golpoai.com) 是尖端的人工智能 (AI) 平台，可根據提示、文件和企業工作流程建立解說影片。 Golpo 由 19 歲 的 Shraman Kar 與 20 歲的 Shreyas Kar 兄弟於 2025 年創立，其使命是透過讓 AI 影片變得實切可行、容易使用且具有可持續性，藉此開啟全球的知識。