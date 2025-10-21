Un secteur essentiel, mais vulnérable : un rapport d’experts examine les risques pour la sécurité de même que la résilience caractérisant la communauté de la recherche au Canada

OTTAWA, Ontario, 21 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À une époque marquée par des changements géopolitiques, une concurrence mondiale intense pour les talents comme pour les technologies, et des investissements rapides dans les infrastructures nationales essentielles à la souveraineté, le Canada doit protéger la recherche sensible et les avantages qu’elle procure sans pour autant fermer la porte aux partenariats qui font prospérer la science canadienne. Un nouveau rapport du Conseil des académies canadiennes (CAC), intitulé Équilibrer la sécurité de la recherche et la science ouverte, présente une évaluation indépendante des efforts menés au Canada et à l’étranger pour promouvoir la sécurité de la recherche. Les experts y mettent en évidence des stratégies potentielles pour protéger les intérêts nationaux tout en préservant l’ouverture qui stimule la découverte, l’innovation et la prospérité.

« Les domaines de recherche les plus critiques sont souvent ceux qui sont les plus susceptibles d’être utilisés abusivement », explique Martha Crago, présidente du comité d’experts sur la recherche sensible préoccupante. « Pour assurer l’avenir du rayonnement scientifique du Canada, l’écosystème de la recherche du pays a besoin de mesures de protection adaptatives qui vont de pair avec un engagement en faveur de la science ouverte. »

Le rapport intitulé Équilibrer la sécurité de la recherche et la science ouverte a été commandé par Recherche et développement pour la défense Canada et l’Agence de la santé publique du Canada, avec le soutien d’autres ministères et organismes gouvernementaux. Il explore les mesures permettant de reconnaître et de protéger la recherche sensible préoccupante et souligne la nécessité de les appliquer et de les réévaluer en permanence tout au long du processus, dans une démarche fondée sur une philosophie moderne de la recherche. Il décrit également l’importance :

d’augmenter la formation et le renforcement des capacités, en particulier pour les petites universités, les collèges et les écoles polytechniques disposant de ressources limitées sur le plan de la sécurité de la recherche;

d’une plus grande intégration du secteur privé, qui joue un rôle essentiel dans l’écosystème de la recherche au Canada, mais qui manque souvent de supervision;

de reconnaître le droit des Premières Nations, des Inuits et des Métis de régir la recherche les concernant et concernant leurs terres.





Le rapport Équilibrer la sécurité de la recherche et la science ouverte reconnaît l’importance cruciale des efforts coordonnés et collaboratifs en matière de sécurité de la recherche. Les conséquences d’une utilisation abusive de la recherche sensible peuvent être graves, mettant en péril la sécurité nationale et économique, de même que la santé et le bien-être. Toutefois, en se dotant de formations, de ressources et de capacités adéquates, le Canada peut encourager une philosophie moderne de la recherche, renforçant ainsi la communauté scientifique et favorisant une science à la fois éthique et ouverte face à un avenir incertain.

« Chaque contributeur à l’écosystème de la recherche du Canada a un rôle à jouer dans la protection de la recherche sensible, explique Tijs Creutzberg, président-directeur général du CAC. Ce rapport qui arrive à point nommé offre des informations pratiques à un moment crucial. Au nom du CAC, je remercie le comité d’experts pour son expertise et son engagement dans le processus d’évaluation. »

Le rapport Équilibrer la sécurité de la recherche et la science ouverte est accessible à www.rapports-cac.ca/.

