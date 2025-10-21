Le Collège Boréal dévoile trois microcertifications pour renforcer le leadership des gestionnaires en services à l’enfance





SUDBURY, Ontario, 21 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Semaine nationale de reconnaissance des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, et de la Journée d’appréciation des éducatrices et éducateurs et des travailleuses et travailleurs de la petite enfance, le Collège Boréal dévoile aujourd’hui trois microcertifications permettant aux gestionnaires en services à l’enfance de parfaire leurs connaissances et leurs aptitudes d’encadrement grâce à de nouvelles compétences adaptées aux besoins spécifiques des communautés francophones en situation minoritaire.

Ayant pour titre Développement comportemental de l’enfant, Bien-être et santé mentale et Sensibilisation culturelle, ces trois formations à distance, d’une durée de trois mois chacune, seront offertes progressivement dès l’hiver 2026. Elles permettront notamment d’atteindre les objectifs suivants :

Renforcer les capacités et les compétences de leadership en pédagogie, en bien-être et santé mentale, et en développement de l’enfant, incluant celles et ceux ayant des besoins particuliers;





Outiller les gestionnaires grâce à des techniques de mentorat inclusif, accueillant et équitable pour aider leur personnel à répondre aux divers besoins des jeunes enfants;





Améliorer le taux de rétention des éducatrices et éducateurs de la petite enfance grâce au perfectionnement professionnel, incluant les personnes issues de l’immigration francophone;





Contribuer à la valorisation de cette profession et de son personnel;





Accroître l’offre de programmes et de formations de perfectionnement professionnel de qualité en français pour le secteur de la petite enfance.





En intégrant des ressources et des outils pratiques, ces formations favorisent également l’engagement des équipes et la rétention du personnel, contribuant ainsi à la pérennité des services. Les personnes participantes bénéficieront de séances de coaching personnalisées et continues, leur permettant d’appliquer concrètement leurs nouvelles connaissances et de développer un mentorat efficace. Ce programme met aussi l’accent sur le rôle essentiel du leadership et du mentorat dans le bien-être du personnel et la prévention de l’épuisement professionnel.

Notons enfin que ces trois microcertifications sont actuellement développées grâce à une subvention de plus de 760 000 $ octroyée par l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), par l’entremise du Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants du gouvernement du Canada.

Citation

« Grâce à ces trois microcertifications, le Collège Boréal poursuit ses efforts pour soutenir le développement des compétences et répondre à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée francophone dans le domaine de la petite enfance. Mettant l’accent sur le mentorat, le bien-être et le leadership, ces formations permettent aussi de renforcer l’engagement du personnel en poste et d’améliorer la qualité des services dont bénéficient les familles, non seulement en Ontario, mais aussi dans les communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada. »

Josée Latulippe − gestionnaire, Services professionnels en éducation à la petite enfance, Collège Boréal

Faits en bref

Pour un total de 760 415,94 $, la subvention de l’ACUFC est octroyée au Collège Boréal grâce au financement du Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants du gouvernement du Canada.



En 2024-2025, le Collège Boréal a obtenu près de 1,8 million de dollars en subventions destinées au développement des compétences d’une main-d’œuvre qualifiée francophone en petite enfance.





Liens connexes

Renseignements

Benoît Clément

Gestionnaire, Communications et Relations médias

705-560-6673, poste 2722

benoit.clement@collegeboreal.ca

À propos du Collège Boréal

Créé à Sudbury en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l’épanouissement des diverses collectivités ontariennes qu’il dessert. À travers ses 34 sites, dont 8 campus répartis dans 27 collectivités, le Collège Boréal offre une expertise de haut niveau en matière de formation postsecondaire, de formation de base, d’apprentissage, de services aux immigrants, de services d’emploi, de formation continue, de formation sur mesure et de recherche appliquée. En savoir davantage

Pour plus d’information sur nos programmes et services, consultez le collegeboreal.ca ainsi que nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, X et Bluesky.



Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e51c5237-4879-4b45-968d-5ff497093dea/fr