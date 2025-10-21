LHV Groupi 21. oktoobri investorkohtumise salvestus

2025. aasta III kvartali tulemuste tutvustamiseks korraldas LHV Group 21. oktoobril veebiseminari vormis investorkohtumise. Ettevõtte käekäigust andsid ülevaate LHV Groupi juhatuse esimees Mihkel Torim ja LHV Groupi finantsjuht Meelis Paakspuu.

Investorkohtumise salvestus on järelvaadatav LHV Youtube'i kanalil: https://www.youtube.com/watch?v=zOOlf5NV9oQ

Esitlus on nähtav: https://www.lhv.ee/assets/files/investor/LHV_Group_Investoresitlus_2025-Q3_ET.pdf

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab septembri lõpu seisuga 483 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 107 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 227 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



