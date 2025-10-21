Cartier recoupe 11,0 g/t Au sur 9,0 m incluant 30,2 g/t Au sur 2,5 m à Contact (Cadillac); Poursuite de l’expansion de la zone North Contact à haute teneur en or en surface

VAL-D’OR, Québec, 21 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la troisième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m entièrement financé (2 foreuses), pour le Secteur Contact, et plus précisément la Zone North Contact (ZNC), sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec). La ZNC se compose de trois zones parallèles à haute teneur en or : ZNC (1), ZNC (2) et ZNC (3).
Faits saillants stratégiques du secteur Contact
Résultats de forage de la ZNC (Figures 1 & 2)
- ZNC (3) a été recoupée dans le sondage CA25-530 titrant 30,2 g/t Au sur 2,5 m inclus dans 11,0 g/t Au sur 9,0 m avec présence de grains d'or visibles, à une profondeur de 270 m, le sondage CA25-527 rapportant 27,1 g/t Au sur 1,0 m inclus dans 2,2 g/t Au sur 18,0 m à une profondeur de 325 m et le sondage CA25-529 recoupant 6,1 g/t Au sur 1,0 m inclus dans 4,3 g/t Au sur 4,0 m à une profondeur de 215 m.
- ZNC (1) a été recoupée dans le sondage CA25-526 titrant 11,7 g/t Au sur 0,5 m, à une profondeur de 230 m et le sondage CA25-530 rapportant 10,4 g/t Au sur 0,5 m avec présence de grains d'or visibles, à une profondeur de 200 m.
- ZNC (1) et ZNC (3) sont espacées d'environ 50 m.
Signification pour les investisseurs
- Les forages CA25-526, CA25-527, CA25-529 et CA25-530 continuent de démontrer clairement la présence d'un système minéralisé étendu et en surface, contenant plusieurs zones aurifères à haute teneur, avec des teneurs et des épaisseurs significatives. La minéralisation s'étend désormais sur 400 m de longueur par 300 m de profondeur et demeure ouverte dans toutes les directions, ce qui suggère un potentiel d'expansion important.
- Ces derniers résultats d’analyse font suite à des interceptions précédemment rapportées, incluant 16,7 g/t Au sur 2,1 m dans un intervalle plus large de 5,9 g/t Au sur 7,7 m (sondage CA25-524) et 4,3 g/t Au sur 2,0 m (sondage CA25-525), tel que divulgué dans le communiqué de presse de Cartier du 23 septembre 2025 intitulé ″ Cartier fore 16,7 g/t Au sur 2,1 m à Contact (Cadillac); Confirmation du potentiel à haute teneur en or en surface; Validation du forage d’extension. ″
- La combinaison d'une exposition rocheuse, d'une couverture minimale de mort-terrain (moins de 5 m) et de la proximité d'un accès routier praticable toute l'année (à moins de 250 m) fait de ZNC un atout hautement stratégique pour d'éventuels scénarios d’opération de surface. Ces avantages logistiques devraient améliorer considérablement la flexibilité de développement et la rentabilité du projet Cadillac.
Prochaines étapes
- Des forages supplémentaires sont nécessaires sur la ZNC afin de confirmer la continuité géologique, d’extensionner la minéralisation aurifère (150-300 m), d'étendre l'empreinte près de la surface (0-150 m) et de progresser vers un futur inventaire aurifère.
- D'autres forages d'exploration sont déjà prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Contact. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY, renforçant ainsi le potentiel de nouvelles découvertes aurifères.
" Cette deuxième série de résultats à haute teneur en or dans le Secteur Contact est extrêmement encourageante pour le potentiel à long terme du projet Cadillac. La décision d'allouer une partie du programme de forage de 100 000 m à ce secteur se traduit clairement par d'excellents résultats pour nos actionnaires. Ces résultats reflètent notre stratégie ciblée visant à développer les zones minéralisées connues tout en ciblant les opportunités d'exploration régionales prioritaires. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.
" Le modèle géologique mis à jour, issu d'une analyse et d'une interprétation continues des résultats, produit des résultats positifs et met en évidence le potentiel considérable du Secteur Contact. Une meilleure compréhension des caractéristiques structurales nous permet de cibler les zones minéralisées avec plus d'efficacité et de précision. Le potentiel aurifère de la Zone de failles Héva, qui abrite la ZNC, reste largement sous-exploré et nous pensons qu'il existe encore de nouvelles découvertes à faire. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.
Figure 1 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Contact
Figure 2 : Photos des carottes minéralisées du forage CA25-530
Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Contact
|Numéro de forage
|De (m)
|À (m)
|Longueur de carotte** (m)
|Au (g/t) non coupé
|Profondeur verticale(m)
|Zone
|CA25-526
|239,0
|239,5
|0,5
|11,7
|≈230
|North Contact (1)
|Et
|277,1
|282,1
|5,0
|1,1
|≈270
|North Contact (2)
|CA25-527
|252,0
|262,0
|10,0
|1,0
|≈250
|North Contact (2)
|Et
|322,0
|340,0
|18,0
|2,2
|≈325
|North Contact (3)
|Incluant
|339,0
|340,0
|1,0
|27,0
|CA25-528
|194,0
|205,0
|11,0
|1,0*
|≈160
|North Contact (3)
|CA25-529
|151,0
|152,0
|1,0
|6,2
|≈135
|North Contact (1)
|Et
|237,0
|241,0
|4,0
|4,3
|≈215
|North Contact (3)
|Incluant
|240,0
|241,0
|1,0
|6,1
|CA25-530
|209,0
|209,5
|0,5
|10,4*
|≈200
|North Contact (1)
|Et
|280,0
|289,0
|9,0
|11,0*
|≈270
|North Contact (3)
|Incluant
|282,0
|284,5
|2,5
|30,2*
* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.
Secteur Contact
Le Secteur Contact représente un intérêt très prometteur, avec notamment la Zone North Contact (" ZNC ") et plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies.
La ZNC s'étend le long d'un corridor fortement cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Héva), situé à environ 900 m au nord de la Zone de failles Cadillac. Elle se situe au contact entre les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (basalte à andésite) du Groupe de Louvicourt et les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock) du Groupe de Cadillac. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.
La ZNC, définie par au moins trois zones aurifères parallèles, est généralement et principalement associée à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la sphalérite, la galène et la tourmaline sont observés.
Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027
Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)
Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.
Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)
Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.
Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)
Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.
Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Contact
|Numéro de forage
|UTM Est (m)
|UTM Nord (m)
|Élévation (m)
|Azimuth (°)
|Plongée (°)
|Longueur de forage (m)
|CA25-526
|335670
|5320160
|364
|228
|-76
|392
|CA25-527
|335670
|5320160
|364
|198
|-81
|384
|CA25-528
|335729
|5320155
|363
|186
|-55
|240
|CA25-529
|335729
|5320155
|363
|197
|-66
|270
|CA25-530
|335729
|5320155
|363
|198
|-74
|316
Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Contact
|Numéro de forage
|De (m)
|À (m)
|Longueur de carotte** (m)
|Au (g/t) non coupé
|Profondeur verticale (m)
|Zone
|CA25-526
|220,0
|221,0
|1,0
|1,3
|≈210
|North Contact (1)
|Et
|233,0
|234,0
|1,0
|1,3
|≈230
|Et
|234,5
|235,0
|0,5
|1,2
|Et
|239,0
|239,5
|0,5
|11,7
|Et
|277,1
|282,1
|5,0
|1,1
|≈270
|North Contact (2)
|Incluant
|277,1
|278,1
|1,0
|1,4
|Incluant
|279,1
|280,1
|1,0
|1,6
|Incluant
|280,1
|281,1
|1,0
|1,2
|Incluant
|281,1
|282,1
|1,0
|1,0
|Et
|330,0
|331,0
|1,0
|4,0
|≈320
|North Contact (3)
|Et
|331,0
|332,0
|1,0
|1,6
|CA25-527
|252,0
|262,0
|10,0
|1,0
|≈250
|North Contact (2)
|Incluant
|252,0
|253,0
|1,0
|2,1
|Incluant
|253,0
|254,0
|1,0
|1,0
|Incluant
|255,0
|256,0
|1,0
|1,1
|Incluant
|261,0
|262,0
|1,0
|2,1
|Et
|272,0
|273,0
|1,0
|3,7
|≈265
|Et
|282,0
|283,0
|1,0
|1,3
|≈275
|Et
|322,0
|340,0
|18,0
|2,2
|≈325
|North Contact (3)
|Incluant
|322,0
|323,0
|1,0
|2,9
|Incluant
|324,0
|325,0
|1,0
|2,4
|Incluant
|325,0
|326,0
|1,0
|5,8
|Incluant
|339,0
|340,0
|1,0
|27,0
|CA25-528
|194,0
|205,0
|11,0
|1,0*
|≈160
|North Contact (3)
|Incluant
|195,0
|196,0
|1,0
|2,4
|Incluant
|197,0
|198,0
|1,0
|2,7
|Incluant
|201,5
|202,5
|1,0
|1,7*
|Incluant
|204,0
|205,0
|1,0
|1,8
|CA25-529
|151,0
|152,0
|1,0
|6,2
|≈135
|North Contact (1)
|Et
|237,0
|241,0
|4,0
|4,3
|≈215
|North Contact (3)
|Incluant
|237,0
|238,0
|1,0
|3,8
|Incluant
|238,0
|239,0
|1,0
|4,2
|Incluant
|239,0
|240,0
|1,0
|3,1
|Incluant
|240,0
|241,0
|1,0
|6,1
|Et
|242,0
|243,0
|1,0
|1,2
|Et
|253,0
|254,0
|1,0
|2,0
|≈225
|CA25-530
|209,0
|209,5
|0,5
|10,4*
|≈200
|North Contact (1)
|Et
|223,5
|224,5
|1,0
|1,3
|≈210
|North Contact (2)
|Et
|280,0
|289,0
|9,0
|11,0*
|≈270
|North Contact (3)
|Incluant
|2800
|281,0
|1,0
|1,9
|Incluant
|281,0
|282,0
|1,0
|2,6
|Incluant
|282,0
|283,0
|1,0
|9,4
|Incluant
|283,0
|284,0
|1,0
|62,9
|Incluant
|284,0
|284,5
|1,0
|6,6*
|Incluant
|284,5
|285,0
|1,0
|2,0
|Incluant
|285,0
|286,0
|1,0
|2,6
|Incluant
|286,0
|287,0
|1,0
|1,4
|Incluant
|288,0
|289,0
|1,0
|13,4
|Et
|295,0
|296,0
|1,0
|1,9
* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.
Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)
Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.
Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.
Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.
MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.
Personne qualifiée
Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).
À propos du projet Cadillac
Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.
En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.
À propos de Ressources Cartier Inc.
Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.
Pour plus d’information, contacter :
Philippe Cloutier, P.Geo.
Président et Chef de la direction
Téléphone: 819-856-0512
philippe.cloutier@ressourcescartier.com
www.ressourcescartier.com
