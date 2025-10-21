Cartier recoupe 11,0 g/t Au sur 9,0 m incluant 30,2 g/t Au sur 2,5 m à Contact (Cadillac); Poursuite de l’expansion de la zone North Contact à haute teneur en or en surface

VAL-D’OR, Québec, 21 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la troisième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m entièrement financé (2 foreuses), pour le Secteur Contact, et plus précisément la Zone North Contact (ZNC), sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec). La ZNC se compose de trois zones parallèles à haute teneur en or : ZNC (1), ZNC (2) et ZNC (3).

Faits saillants stratégiques du secteur Contact

Résultats de forage de la ZNC (Figures 1 & 2)

ZNC (3) a été recoupée dans le sondage CA25-530 titrant 30,2 g/t Au sur 2,5 m inclus dans 11,0 g/t Au sur 9,0 m avec présence de grains d'or visibles , à une profondeur de 270 m, le sondage CA25-527 rapportant 27,1 g/t Au sur 1,0 m inclus dans 2,2 g/t Au sur 18,0 m à une profondeur de 325 m et le sondage CA25-529 recoupant 6,1 g/t Au sur 1,0 m inclus dans 4,3 g/t Au sur 4,0 m à une profondeur de 215 m.

a été recoupée dans le sondage titrant inclus dans avec présence de , à une profondeur de 270 m, le sondage rapportant inclus dans à une profondeur de 325 m et le sondage recoupant inclus dans à une profondeur de 215 m. ZNC (1) a été recoupée dans le sondage CA25-526 titrant 11,7 g/t Au sur 0,5 m , à une profondeur de 230 m et le sondage CA25-530 rapportant 10,4 g/t Au sur 0,5 m avec présence de grains d'or visibles , à une profondeur de 200 m.

a été recoupée dans le sondage titrant , à une profondeur de 230 m et le sondage rapportant avec présence de , à une profondeur de 200 m. ZNC (1) et ZNC (3) sont espacées d'environ 50 m.





Signification pour les investisseurs

Les forages CA25-526, CA25-527, CA25-529 et CA25-530 continuent de démontrer clairement la présence d'un système minéralisé étendu et en surface , contenant plusieurs zones aurifères à haute teneur , avec des teneurs et des épaisseurs significatives . La minéralisation s'étend désormais sur 400 m de longueur par 300 m de profondeur et demeure ouverte dans toutes les directions , ce qui suggère un potentiel d'expansion important .

, , . La minéralisation s'étend désormais sur et demeure , ce qui suggère un . Ces derniers résultats d’analyse font suite à des interceptions précédemment rapportées, incluant 16,7 g/t Au sur 2,1 m dans un intervalle plus large de 5,9 g/t Au sur 7,7 m (sondage CA25-524) et 4,3 g/t Au sur 2,0 m (sondage CA25-525), tel que divulgué dans le communiqué de presse de Cartier du 23 septembre 2025 intitulé ″ Cartier fore 16,7 g/t Au sur 2,1 m à Contact (Cadillac); Confirmation du potentiel à haute teneur en or en surface; Validation du forage d’extension. ″

dans un intervalle plus large de (sondage CA25-524) et (sondage CA25-525), tel que divulgué dans le communiqué de presse de Cartier du 23 septembre 2025 intitulé ″ Cartier fore 16,7 g/t Au sur 2,1 m à Contact (Cadillac); Confirmation du potentiel à haute teneur en or en surface; Validation du forage d’extension. ″ La combinaison d'une exposition rocheuse, d'une couverture minimale de mort-terrain (moins de 5 m) et de la proximité d'un accès routier praticable toute l'année (à moins de 250 m) fait de ZNC un atout hautement stratégique pour d'éventuels scénarios d’opération de surface. Ces avantages logistiques devraient améliorer considérablement la flexibilité de développement et la rentabilité du projet Cadillac.





Prochaines étapes

Des forages supplémentaires sont nécessaires sur la ZNC afin de confirmer la continuité géologique , d’extensionner la minéralisation aurifère (150-300 m), d'étendre l'empreinte près de la surface (0-150 m) et de progresser vers un futur inventaire aurifère .

sont nécessaires sur la ZNC afin , (150-300 m), (0-150 m) et . D'autres forages d'exploration sont déjà prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Contact. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY, renforçant ainsi le potentiel de nouvelles découvertes aurifères.

" Cette deuxième série de résultats à haute teneur en or dans le Secteur Contact est extrêmement encourageante pour le potentiel à long terme du projet Cadillac. La décision d'allouer une partie du programme de forage de 100 000 m à ce secteur se traduit clairement par d'excellents résultats pour nos actionnaires. Ces résultats reflètent notre stratégie ciblée visant à développer les zones minéralisées connues tout en ciblant les opportunités d'exploration régionales prioritaires. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" Le modèle géologique mis à jour, issu d'une analyse et d'une interprétation continues des résultats, produit des résultats positifs et met en évidence le potentiel considérable du Secteur Contact. Une meilleure compréhension des caractéristiques structurales nous permet de cibler les zones minéralisées avec plus d'efficacité et de précision. Le potentiel aurifère de la Zone de failles Héva, qui abrite la ZNC, reste largement sous-exploré et nous pensons qu'il existe encore de nouvelles découvertes à faire. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Figure 1 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Contact

Figure 2 : Photos des carottes minéralisées du forage CA25-530

Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Contact

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale(m) Zone CA25-526 239,0 239,5 0,5 11,7 ≈230 North Contact (1) Et 277,1 282,1 5,0 1,1 ≈270 North Contact (2) CA25-527 252,0 262,0 10,0 1,0 ≈250 North Contact (2) Et 322,0 340,0 18,0 2,2 ≈325

North Contact (3)

Incluant 339,0 340,0 1,0 27,0 CA25-528 194,0 205,0 11,0 1,0* ≈160 North Contact (3) CA25-529 151,0 152,0 1,0 6,2 ≈135 North Contact (1) Et 237,0 241,0 4,0 4,3 ≈215

North Contact (3)

Incluant 240,0 241,0 1,0 6,1 CA25-530 209,0 209,5 0,5 10,4* ≈200 North Contact (1) Et 280,0 289,0 9,0 11,0* ≈270



North Contact (3)



Incluant 282,0 284,5 2,5 30,2*

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Secteur Contact

Le Secteur Contact représente un intérêt très prometteur, avec notamment la Zone North Contact (" ZNC ") et plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies.

La ZNC s'étend le long d'un corridor fortement cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Héva), situé à environ 900 m au nord de la Zone de failles Cadillac. Elle se situe au contact entre les roches volcaniques mafiques à intermédiaires (basalte à andésite) du Groupe de Louvicourt et les roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock) du Groupe de Cadillac. Ce contact lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

La ZNC, définie par au moins trois zones aurifères parallèles, est généralement et principalement associée à une minéralisation d'arsénopyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en biotite-chlorite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la sphalérite, la galène et la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Contact

Numéro de forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de forage (m) CA25-526 335670 5320160 364 228 -76 392 CA25-527 335670 5320160 364 198 -81 384 CA25-528 335729 5320155 363 186 -55 240 CA25-529 335729 5320155 363 197 -66 270 CA25-530 335729 5320155 363 198 -74 316

Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Contact

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-526 220,0 221,0 1,0 1,3 ≈210 North Contact (1)

Et 233,0 234,0 1,0 1,3 ≈230

Et 234,5 235,0 0,5 1,2 Et 239,0 239,5 0,5 11,7 Et 277,1 282,1 5,0 1,1 ≈270

North Contact (2)

Incluant 277,1 278,1 1,0 1,4 Incluant 279,1 280,1 1,0 1,6 Incluant 280,1 281,1 1,0 1,2 Incluant 281,1 282,1 1,0 1,0 Et 330,0 331,0 1,0 4,0 ≈320



North Contact (3)



Et 331,0 332,0 1,0 1,6 CA25-527 252,0 262,0 10,0 1,0 ≈250

North Contact (2)

Incluant 252,0 253,0 1,0 2,1 Incluant 253,0 254,0 1,0 1,0 Incluant 255,0 256,0 1,0 1,1 Incluant 261,0 262,0 1,0 2,1 Et 272,0 273,0 1,0 3,7 ≈265 Et 282,0 283,0 1,0 1,3 ≈275 Et 322,0 340,0 18,0 2,2 ≈325

North Contact (3)

Incluant 322,0 323,0 1,0 2,9 Incluant 324,0 325,0 1,0 2,4 Incluant 325,0 326,0 1,0 5,8 Incluant 339,0 340,0 1,0 27,0 CA25-528 194,0 205,0 11,0 1,0* ≈160

North Contact (3)

Incluant 195,0 196,0 1,0 2,4 Incluant 197,0 198,0 1,0 2,7 Incluant 201,5 202,5 1,0 1,7* Incluant 204,0 205,0 1,0 1,8 CA25-529 151,0 152,0 1,0 6,2 ≈135 North Contact (1) Et 237,0 241,0 4,0 4,3 ≈215

North Contact (3)

Incluant 237,0 238,0 1,0 3,8 Incluant 238,0 239,0 1,0 4,2 Incluant 239,0 240,0 1,0 3,1 Incluant 240,0 241,0 1,0 6,1 Et 242,0 243,0 1,0 1,2 Et 253,0 254,0 1,0 2,0 ≈225 CA25-530 209,0 209,5 0,5 10,4* ≈200 North Contact (1) Et 223,5 224,5 1,0 1,3 ≈210 North Contact (2) Et 280,0 289,0 9,0 11,0* ≈270

North Contact (3)

Incluant 2800 281,0 1,0 1,9 Incluant 281,0 282,0 1,0 2,6 Incluant 282,0 283,0 1,0 9,4 Incluant 283,0 284,0 1,0 62,9 Incluant 284,0 284,5 1,0 6,6* Incluant 284,5 285,0 1,0 2,0 Incluant 285,0 286,0 1,0 2,6 Incluant 286,0 287,0 1,0 1,4 Incluant 288,0 289,0 1,0 13,4 Et 295,0 296,0 1,0 1,9

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 50 à 85 % des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c94767e-126a-4d86-8ce2-0a4661805df7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da3b89aa-ecc3-46c7-97e0-67013c6dea9c