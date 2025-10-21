Lassila & Tikanoja Oyj

Sijoittajauutinen

21.10.2025 klo 15.00

Kutsu Lassila & Tikanojan pääomamarkkinapäivään 26.11.2025

L&T kutsuu analyytikot ja sijoittajat keskiviikkona 26. marraskuuta 2025 Helsingissä järjestettävään pääomamarkkinapäivään. Tapahtuma keskittyy Uuteen L&T:hen ja Luoteaan erillisinä liiketoimintoina ja niiden tulevaisuuden arvonluontipotentiaaliin. L&T:n hallitus on päättänyt ehdottaa Uuden L&T:n eriyttämistä uudeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi arviolta 31. joulukuuta 2025*.

Uusi L&T on asemoitunut yhdeksi kiertotalouden johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa ja sille on tunnistettu useita mahdollisuuksia kasvuun ja arvonluontiin.

Luotea on vakiintunut Pohjoismaiden kiinteistöpalvelualan toimija, jonka parannettu toimintamalli tähtää kasvuun.

Pääomamarkkinapäivä pidetään Flikin studiossa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki). Tilaisuuden ja materiaalien kieli on englanti. Esitystä voi seurata myös reaaliaikaisesti L&T:n sijoittajasivuilla, jonne esitykset tulevat myöhemmin saataville myös tallenteina. Verkkolähetyksen aikana voi esittää kysymyksiä.

Pääomamarkkinapäivän 2025 alustava ohjelma

8.30 Rekisteröityminen

9.00 Uuden L&T:n esitykset

Eero Hautaniemi – Toimitusjohtaja, Uusi L&T

Joni Sorsanen – Talousjohtaja, Uusi L&T

Antti Tervo – Toimialajohtaja, Uusi L&T

11.30 Yhteenveto ja Q&A

Lounastauko

12.30 Luotean esitykset

Antti Niitynpää – Toimitusjohtaja, Luotea

Mika Stirkkinen – Talousjohtaja, Luotea

Erja Heiskanen – Liiketoimintajohtaja, Luotea

Jani Lindström – Liiketoimintajohtaja, Luotea

15.00 Yhteenveto ja Q&A

15.30 Tapahtuma päättyy



L&T varaa oikeuden tehdä muutoksia tapahtumien aikatauluihin.

Rekisteröityminen ja lisätietoja

Uuden L&T:n ja Luotean pääomamarkkinapäivään voi ilmoittautua https://lassila-tikanoja.events.inderes.com/2025-cmd kautta. Ilmoittauduthan 17. marraskuuta 2025 mennessä, jos aiot osallistua tapahtumaan paikan päällä. Tilaisuuteen voi rekisteröityä myös L&T:n sijoittajasivujen kautta osoitteessa www.lt.fi/cmd2025.

L&T varaa oikeuden rajoittaa henkilökohtaisen läsnäolon tilaisuudessa koskemaan vain analyytikkoja ja institutionaalisia sijoittajia. Yksityissijoittajat ovat tervetulleita osallistumaan pääomamarkkinapäivään verkkolähetyksen kautta.

Lisätietoja jakautumissuunnitelmasta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.lt.fi/sijoittajat/lt-sijoituskohteena/jakautuminen-2025.

*Jakautuminen edellyttää L&T:n, arvioltaan 4. joulukuuta 2025 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja

Talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Vastuunrajoitus

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä eikä tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia tiedotteessa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Erityisesti tässä tiedotteessa kuvattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen “Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), minkään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Uuden L&T:n osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole kommentoinut tai hyväksynyt osittaisjakautumista tai tämän tiedotteen tietojen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

