Verizon “Está Contigo” Este Mes de la Concientización sobre Ciberseguridad

NUEVA YORK, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este Mes de la Concientización sobre Ciberseguridad, en Verizon te estamos dando una mayor sensación de protección en tu casa y cuando estás fuera, con la introducción del nuevo servicio Digital Secure Home, junto con una importante renovación de la aplicación Verizon Protect.

“Nuestros clientes confían en nosotros para conectarlos con las cosas y las personas que más quieren, y asegurar esa conexión es la esencia de nuestra promesa”, dijo Che Phillip, Vicepresidente sénior de Comercialización de Dispositivos de Consumo de Verizon. “Este Mes de la Concientización sobre Ciberseguridad, no solo estamos hablando de seguridad; la estamos entregando directamente en las manos de nuestros clientes, porque con Verizon todos obtienen más: más seguridad, más tranquilidad y un soporte inigualable”.

Elevamos la seguridad de tu red en casa con Digital Secure Home

La gran cantidad de dispositivos conectados en el hogar moderno significa que tu red Wi-Fi es un objetivo principal para las amenazas digitales. El Informe de Investigaciones de Violaciones de Datos (DBIR por sus siglas en inglés) de Verizon de 2025 encontró que la explotación de vulnerabilidades como vector de acceso inicial para las violaciones creció un 34% respecto al año pasado, haciendo que la necesidad de seguridad digital sea más importante que nunca.

Digital Secure Home y Digital Secure Home Plus, los cuales pueden ser manejados a través de la aplicación Verizon Home, protegen los dispositivos conectados a una red doméstica de las amenazas y vulnerabilidades en línea. El servicio base está disponible por nuestra cuenta con el servicio Fios Home Internet y proporciona Evaluaciones de Vulnerabilidad y Protección contra Sitios Web Maliciosos.Digital Secure Home Plus, por solo $5.99 al mes, añade servicios avanzados que defienden contra ataques de botnets y fuerza bruta, detectan comportamientos anómalos en los dispositivos y salvaguardan los datos sensibles en los dispositivos conectados al router de los peligros cibernéticos.

Verizon Protect: una capa de protección adicional

Para una capa de protección adicional, Verizon Protect, una aplicación integral diseñada para mejorar la seguridad móvil y la privacidad, también se ha renovado para que obtengas más claridad sobre tu seguridad en línea. Junto con herramientas esenciales como Digital Secure e Identity Secure, las nuevas funcionalidades de la aplicación incluyen:

Puntuación de Seguridad ( Security Rating ): Una puntuación dinámica que te muestra qué tan seguros están tus datos personales y que proporciona consejos personalizados para mejorar tu calificación.

Una puntuación dinámica que te muestra qué tan seguros están tus datos personales y que proporciona consejos personalizados para mejorar tu calificación. Categorías de Seguridad (Security Categories): Te permite ver tu desempeño en cuatro áreas clave: Identidad, Dispositivo, Red y En línea (Online)—y obtener acciones recomendadas para reforzar tu seguridad.

Tus Dispositivos También Necesitan Protección: Regístrate en Verizon Mobile Protect Durante la Inscripción Abierta de Otoño

La Inscripción Abierta de Otoño para Verizon Mobile Protect y todas las opciones de protección de dispositivos está disponible desde ahora hasta el 3 de noviembre. Verizon Mobile Protect te ofrece nuestra mejor cobertura contra pérdida, robo, daño (incluidos los causados por líquidos) y fallas posteriores a la garantía para tus dispositivos, junto con beneficios adicionales como:

Número ilimitado de reclamos.

Reparaciones ilimitadas de pantallas rotas por nuestra cuenta.

Soporte técnico premium 24/7.

Entrega y configuración del dispositivo el mismo día, si es posible.

Estos beneficios son solo una pequeña parte de un catálogo más amplio de servicios disponibles para los clientes de Verizon. Desde protección y conectividad hasta entretenimiento y más, Verizon te entrega un conjunto de servicios, más allá de la red, diseñados para mejorar la forma en que vives, trabajas y juegas.

Descarga la aplicación Verizon Home en Google Play™ y Apple's App Store®

Descarga la aplicación Verizon Protect aquí

Obtén más información sobre Verizon Mobile Protect aquí

Digital Secure Home & Digital Secure Home Plus: Se requiere una suscripción a Fios Home Internet y un router compatible.

Digital Secure Home Plus: $5.99/mes, más impuestos y cargos.

Verizon Protect:. Algunas funcionalidades de la aplicación requieren una suscripción pagada.

Verizon Mobile Protect: La inscripción abierta hasta el 3 de noviembre de 2025 (11/3/25) aplica a todas las opciones de protección de dispositivos de Verizon. El dispositivo debe estar en perfecto funcionamiento, sin daños (incluyendo cristal roto) y libre de defectos o fallas. Aplican limitaciones y exclusiones.

Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y empodera el modo en que sus millones de clientes viven, trabajan y se divierten, al satisfacer su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede principal en la Ciudad de Nueva York, presta servicios a países de todo el mundo y a casi la totalidad de las empresas de la lista Fortune 500. Verizon generó ingresos de $134.8 mil millones en 2024. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para encontrarse con los clientes donde están hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para obtener más información, visita verizon.com o encuentra la ubicación de tu tienda más cercana en verizon.com/stores .

