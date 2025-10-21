PST Group AB pasirašė 19 mln. Eur vertės sutartį dėl „Swedbank“ pagrindinės būstinės Vilniuje renovacijos

PST Group AB pasirašė 19 mln. Eur (su PVM) vertės sutartį su „Swedbank“ dėl administracinio pastato, esančio Vilniuje, Konstitucijos pr., vidaus remonto darbų. Pastatas, pastatytas 2009 m. (projekto autoriai – „Ambraso Architektų Biuras“, UAB), šiuo metu bus atnaujinamas pagal naujai parengtą paprastojo remonto projektą, kurio autoriai – „DO Architects“, UAB.

Projekto metu visi trys esamo pastato korpusai bus iš esmės atnaujinti, atsižvelgiant į šiuolaikinius darbo modelius, efektyviau išnaudojant erdves, didinant komfortą ir ekologiškumą. Bus keičiami darbo erdvių išplanavimai, atnaujinamos vidaus inžinerinės sistemos.

Įgyvendindama šį projektą PST Group AB vadovausis tvarumo principais – nuo medžiagų pasirinkimo ir energijos efektyvumo iki atsakingo atliekų ir transporto valdymo. PST Group AB tikslas – sukurti šiuolaikišką, aplinkai draugišką ir ilgaamžį pastatą, atitinkantį aukščiausius tvarios statybos standartus

