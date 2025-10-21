Insigneo adquirirá las cuentas de VectorGlobal, fortaleciendo su presencia en América Latina

MIAMI, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Insigneo Financial Group (“Insigneo”), firma internacional de gestión patrimonial con sede en los Estados Unidos, anunció hoy un acuerdo para adquirir las cuentas de clientes de VectorGlobal Wealth Management Group (“VectorGlobal WMG”), firma de gestión de patrimonio e intermediación financiera institucional, así como de su Asesor Registrado de Inversiones (“VectorGlobal IAG”). Esta transacción está sujeta a las aprobaciones de las autoridades regulatorias y se espera que esté cerrada en su totalidad en el primer trimestre de 2026.

Esta adquisición incluye la transferencia de más de USD $4.000 millones en activos de clientes provenientes de Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, lo que permitirá a Insigneo alcanzar cerca de USD $35.000 millones en activos totales bajo administración. A los profesionales de inversión de VectorGlobal y al personal de apoyo seleccionado se les ofrecerán puestos dentro de Insigneo.

Adicionalmente, la transacción contempla un acuerdo de colaboración por tres años entre Insigneo y Casa de Bolsa Finamex, destinado a la referenciación y gestión de las cuentas offshore de clientes de Finamex, recientemente adquiridas a Vector Casa de Bolsa.

“Esta transacción representa un hito importante en la ejecución de la estrategia de crecimiento de Insigneo”, afirmó Raúl Henríquez, CEO y Presidente de la Junta Directiva de Insigneo. “Esta adquisición nos permitirá reforzar y ampliar nuestra presencia geográfica, fortalecer nuestro equipo para atender aún mejor a nuestros clientes, reafirmando el compromiso de nuestra firma con América Latina”, puntualizó el ejecutivo.

“Durante más de 30 años, VectorGlobal ha prestado con orgullo sus servicios a inversores latinoamericanos a través de una cultura de excelencia, ética y confianza”, afirmó Edgardo Cantú, miembro del consejo de administración de VectorGlobal. “Estamos seguros de que esta transición reforzará aún más las oportunidades disponibles para nuestros clientes y equipos, bajo una institución que comparte los mismos valores y visión a largo plazo”.

Reforzando el compromiso de Insigneo con América Latina y su modelo centrado en el asesoramiento estratégico

La adquisición representa otro paso clave en la trayectoria de crecimiento de Insigneo, marcando su tercera gran transacción desde 2022 —tras la adquisición de los negocios internacionales de Citi en Puerto Rico y Uruguay (2022), y la integración de las cuentas offshore de PNC para clientes mexicanos (2023). El crecimiento sostenido en la región refleja el propósito de Insigneo de consolidar una posición de liderazgo en el mercado latinoamericano de gestión patrimonial, incluso en un contexto en el que muchas de las grandes instituciones financieras estadounidenses han reducido su presencia en la región.

El éxito de Insigneo se basa en su modelo centrado en el asesoramiento estratégico, su ADN panamericano y multicultural, y su inversión constante en tecnología.

Recientemente, la firma lanzó Alia 2.0, una plataforma digital multi-custodia de desarrollo propio, diseñada para optimizar los procesos operativos diarios y potenciar la productividad de los asesores.

Sobre Insigneo

Insigneo es una firma internacional de gestión patrimonial con sede en Estados Unidos, que ofrece servicios y tecnología diseñados para potenciar a los profesionales de inversión en la atención de sus clientes a nivel global. A través de soluciones personalizadas para los clientes y una plataforma de servicios centrada en el asesor, Insigneo brinda una plataforma de gestión patrimonial totalmente integrada y de clase mundial.

Insigneo respalda a aproximadamente 280 profesionales de inversión y 68 firmas institucionales, que en conjunto atienden a más de 32.000 clientes en todo el mundo.

Para más información, visite www.insigneo.com

Sobre VectorGlobal

VectorGlobal es un grupo de empresas financieras, que incluye una firma de corretaje y un asesor de inversiones registrado. VectorGlobal se fundó hace 32 años con el objetivo de proporcionar servicios de alta calidad a inversores y clientes institucionales latinoamericanos. Con sede en Miami, Florida, y oficinas y alianzas en Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, la empresa presta servicio a más de 6000 clientes y gestiona activos por valor de más de USD $4000 millones. A lo largo de su historia, VectorGlobal se ha labrado una reputación de excelencia profesional, integridad y enfoque personalizado impulsado por asesores de inversión con gran conocimiento de la región.

Khy Labri

LLYC

klabri@llyc.global