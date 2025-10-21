TrueCommerce udnævner Gustav Lantz til at lede udvidelsen af e-fakturering og Continuous Transaction Controls (CTC)-produkt

KØBENHAVN, Danmark og PITTSBURGH, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af løsninger til forbindelse af forsyningskæder og handelspartnere, integration og omnichannel-handel, styrker sin produktledelse med udnævnelsen af Gustav Lantz som Product Manager for E-Invoicing & Continuous Transaction Controls (CTC).

Med base i København får Lantz ansvaret for at drive TrueCommerces strategi inden for elektronisk fakturering, regulatorisk compliance og automatisering af finansielle processer i Europa.

Fokus på compliance og automatisering

I sin nye rolle skal Lantz adressere nogle af de største udfordringer, virksomheder står overfor inden for e-fakturering. Et centralt fokus bliver at udvikle compliance-by-design-løsninger, der automatisk tilpasser sig nye lovkrav, understøtter sikre digitale signaturer og leverer pålidelige revisionsspor.

Han vil samtidig hjælpe virksomheder med at overholde landespecifikke krav som Peppol og nye nationale platforme på tværs af Europa – og dermed gøre det lettere at sikre compliance i komplekse markeder.

Integration og effektivitet i focus

En anden vigtig indsats bliver at sikre sømløs integration til ERP-systemer som SAP, Microsoft Dynamics 365, Sage og NetSuite – en forudsætning for effektive processer på tværs af globale forsyningskæder.

Derudover vil Lantz arbejde for at optimere de finansielle arbejdsgange fra faktura til betaling, så virksomheder kan reducere risici, opnå bedre indsigt og øge effektiviteten.

”At investere i fleksible og fremtidssikrede e-faktureringsløsninger handler ikke kun om at opfylde lovkrav,” siger Lantz. ”Det handler om at give virksomheder bedre gennemsigtighed, effektivitet og robusthed i deres CTC-processer. Jeg ser frem til at blive en del af TrueCommerce og hjælpe kunder med at omsætte regulatoriske krav til konkrete vækstmuligheder.”

Erfaring fra finansiel teknologi

Før han kom til TrueCommerce, arbejdede Lantz næsten fire år hos Euronext Securities i København, hvor han avancerede til rollen som Senior Product Manager. Her havde han ansvar for mere end 40 investorserviceprodukter, ledte strategiske softwareprojekter og administrerede indtægter på over 20 millioner DKK.

Han har desuden erfaring fra forretningsudvikling i teknologi- og SaaS-virksomheder som Meili Robots og Ageras, hvor han lancerede nye markeder og etablerede strategiske partnerskaber.

Styrket fokus på e-fakturering i Europa

”Gustavs udnævnelse understreger vores fortsatte investering i at levere intelligente, compliant og fremtidssikrede e-faktureringsløsninger til vores kunder i hele Europa,” siger Lee Kimball, Chief Product Officer hos TrueCommerce.

Jakob Vestergaard, Managing Director for TrueCommerce Europe, tilføjer: ”Gustavs solide erfaring inden for finansiel teknologi og regulatoriske rammer bliver en vigtig styrke, når vi hjælper virksomheder med at navigere i det hurtigt forandrende CTC-landskab.”

Lantz’ udnævnelse afspejler TrueCommerces ambition om at levere robuste, skalerbare og compliant løsninger til kunder over hele verden i en tid med stigende regulatorisk kompleksitet. Med de accelererende krav til e-fakturering og CTC bliver hans lederskab centralt for at hjælpe kunder med både compliance og effektivitet i deres finansielle processer.

Om TrueCommerce

Hos TrueCommerce hjælper vi virksomheder med at forbedre deres performance i forsyningskæden og skabe bedre forretningsresultater. Gennem en enkelt forbindelse til vores højtydende, globale forsyningskædenetværk får virksomheder mere end blot EDI – de får adgang til et fuldt integreret netværk, der forbinder deres kunder, leverandører, logistikpartnere og interne systemer. Vores cloud-baserede, fuldt administrerede tjenester hjælper virksomheder med at opnå end-to-end styring af forsyningskæden, strømlinet levering og forenklede processer. Vores e-faktureringsløsning gør det muligt for virksomheder med datterselskaber i Europa og globalt at overholde lokale krav ved afsendelse af elektroniske fakturaer. Med mere end 30 års ekspertise og betroede partnerskaber hjælper TrueCommerce virksomheder med at realisere deres fulde potentiale i forsyningskæden i dag, samtidig med at de forberedes på fremtiden gennem vores integrationsagnostiske netværk. Derfor stoler tusindvis af virksomheder – fra SMV’er til Fortune 100-selskaber på tværs af brancher – på os. Læs mere på www.truecommerce.com.

TrueCommerce er et varemærke tilhørende True Commerce, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

