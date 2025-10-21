Resultatforventninger

Nordfyns Bank koncernen justerer resultatforventningerne for hele 2025 til et resultat før skat i niveauet 45 - 55 mio. kr. fra tidligere udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 55 - 85 mio. kr.

Justeringen sker som følge af forventede engangsudgifter relateret til processen for mulig sammenlægning med andet pengeinstitut.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af den fremtidige samfundsmæssige økonomiske udvikling, herunder udviklingen i det generelle renteniveau, kursreguleringer som følge af udviklingen på de finansielle markeder, samt udviklingen i nedskrivningsbehovet.

