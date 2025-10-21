KFSHRC führt weltweit erste robotergestützte intrakranielle Tumorresektion durch ... Eine neue Ära in der Neurochirurgie

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) in Riad hat erfolgreich die weltweit erste robotergestützte Resektion eines intrakraniellen Tumors durchgeführt – ein historischer Quantensprung für die robotergestützte Medizin, der einen neuen globalen Standard für Präzision und Genesung in der Neurochirurgie setzt.

Der Eingriff wurde an einem 68-jährigen Patienten durchgeführt, der unter starken Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen litt. Dabei wurde ein 4,5 Zentimeter großer Hirntumor mithilfe von Roboterarmen entfernt. Der Patient konnte bereits nach 24 Stunden bei vollem Bewusstsein entlassen werden – eine im Vergleich zu herkömmlichen neurochirurgischen Eingriffen fast viermal schnellere Genesungszeit.

Laut Klinikleitung trug die robotergestützte Tumorresektion dazu bei, das Operationstrauma zu minimieren und die Genesung zu beschleunigen. Laut Dr. Homoud Aldahash, Spezialist für Schädelbasistumoren am KFSHRC, der die Operation durchführte, ermöglichte das Robotersystem herausragende Präzision und Kontrolle und versetzte die Chirurgen in die Lage, kritische neurovaskuläre Strukturen mit einem hohen Maß an Sicherheit zu navigieren. „Die Tatsache, dass der Patient noch am selben Tag bei vollem Bewusstsein und ohne Komplikationen entlassen werden konnte, stellt einen neuen innovativen Maßstab in der Neurochirurgie dar“, fügte er hinzu.

Bei der einstündigen Operation kamen über ein optisches 3D-System gesteuerte Roboterarme zum Einsatz, die den Chirurgen eine klare und vergrößerte Darstellung des Gehirns boten. Die Anwendung fortschrittlicher bildgestützter Navigationstechnologie gewährleistete die präzise Entfernung des Tumors unter Schonung lebenswichtiger Bereiche des Gehirns.

Dr. Majid Alfayyadh, CEO des KFSHRC, verknüpfte diesen Meilenstein mit dem gegenwärtigen Entwicklungskurs des Krankenhauses. „Diese Errungenschaft ist Ausdruck für die wachsende Bedeutung, die das KFSHRC bei der Gestaltung der Zukunft der globalen Medizin einnimmt“, sagte er. „Sie steht in perfektem Einklang mit unserer Vision, wonach Innovation und patientenorientierte Versorgung die Zukunft des Gesundheitswesens bestimmen.“

Bis zur Einführung der robotergestützten Neurochirurgie mussten ähnliche Eingriffe manuell unter einem Operationsmikroskop durchgeführt werden, wobei eine ruhige Hand und ein gutes Auge für die Präzision entscheidend waren. Inzwischen bieten Robotersysteme eine verbesserte Instrumentenstabilität, Tremorfiltration sowie eine hervorragende Visualisierung und definieren damit die globalen Standards für Sicherheit und Präzision in der neurochirurgischen Versorgung neu.

Dieser wegweisende Eingriff ist ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des KFSHRC im Bereich der robotergestützten Chirurgie. So wurden hier bereits die weltweit ersten robotergestützten Herztransplantationen und Lebertransplantationen durchgeführt, was dem KFSHRC internationale Anerkennung einbrachte und seine Position als eines der weltweit führenden Zentren für robotergestützte und minimalinvasive Chirurgie festigte.

Da Automatisierung und präzisionsgeführte Chirurgie weltweit Einzug in die Gesundheitssysteme halten, ist der jüngste Erfolg des KFSHRC eine Bestätigung dafür, dass sich das Zentrum zu einem globalen Vorreiter für medizinische Innovationen der nächsten Generation entwickelt hat.

Das KFSHRC wurde als bestes Krankenhaus im Nahen Osten und Afrika und auf Platz 15 der 250 besten akademischen medizinischen Zentren 2025 weltweit eingestuft. Es wurde außerdem von Brand Finance 2025 als wertvollste Gesundheitsmarke im Nahen Osten ausgezeichnet und von Newsweek unter den „World's Best Hospitals 2025”, „Best Smart Hospitals 2026” und „Best Specialized Hospitals 2026” aufgeführt, was seine Position als weltweit führendes Zentrum für innovationsorientierte Patientenversorgung erneut bestätigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4495d12-92e9-453b-b120-96250b6903e5