KFSHRC réalise la première résection robotisée au monde d’une tumeur intracrânienne... Une nouvelle ère en neurochirurgie

RIYAD, Arabie saoudite, 21 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une avancée historique pour la robotique médicale, le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) de Riyad a réalisé avec succès la première résection robotisée au monde d’une tumeur intracrânienne, une réussite remarquable qui établit une nouvelle norme mondiale en matière de précision et de récupération en neurochirurgie.

L’intervention a été réalisée sur un homme de 68 ans souffrant de fortes céphalées et de troubles de la concentration. Elle a consisté à retirer une tumeur cérébrale de 4,5 centimètres à l’aide de bras robotisés. Le patient a quitté l’hôpital pleinement conscient moins de 24 heures après l’intervention, soit un temps de rétablissement quatre fois plus rapide qu’après une chirurgie traditionnelle.

Selon les responsables de l’hôpital, la robotique médicale utilisée pour la résection a permis de minimiser le traumatisme chirurgical et d’accélérer la récupération. D’après le Dr Homoud Aldahash, consultant de Skull Base Tumors au KFSHRC, qui a pratiqué l’intervention, souligne que le système robotisé a offert une précision et un contrôle exceptionnels, garantissant une navigation sûre parmi les structures neurovasculaires critiques. « La sortie du patient le jour même, pleinement conscient et sans complications, représente un nouveau point de référence en matière d’innovation neurochirurgicale », a-t-il ajouté.

Cette intervention chirurgicale d’une heure a été réalisée à l’aide de bras robotiques guidés par un système optique 3D, permettant aux chirurgiens d’opérer avec une visualisation nette et détaillée du cerveau. L’utilisation d’une technologie avancée de navigation guidée par l’image a permis d’assurer l’ablation précise de la tumeur tout en protégeant les zones vitales du cerveau.

Le Dr Majid Alfayyadh, PDG du KFSHRC, a vu dans cette prouesse une étape clé de la transformation de l’hôpital. « Cette avancée reflète le rôle croissant du KFSHRC dans le développement futur de la médecine mondiale », a-t-il déclaré. « Elle est parfaitement conforme à notre vision de l’avenir, défini par l’innovation et les soins centrés sur le patient. »

Avant la neurochirurgie robotisée, ces opérations se faisaient manuellement sous microscope, la précision reposant sur la stabilité et la vision du chirurgien. Les systèmes robotisés offrent désormais une stabilité accrue, éliminent les tremblements et améliorent la vision, redéfinissant les standards mondiaux de sécurité et de précision en neurochirurgie.

Cette procédure historique s’ajoute à la liste croissante des avancées en robotique chirurgicale du KFSHRC. L’établissement a déjà réalisé les premières greffes cardiaque et hépatique robotisées au monde, lui valant une reconnaissance internationale et confirmant son rôle de leader en chirurgie robotique et mini-invasive.

Avec l’essor de la chirurgie automatisée et guidée par précision, le KFSHRC confirme sa position de leader mondial de l’innovation médicale de nouvelle génération.

Le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et au 15e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde en 2025. Il a été reconnu comme la marque de santé la plus précieuse du Moyen-Orient par Brand Finance 2025 et figurait dans les classements de Newsweek des meilleurs hôpitaux mondiaux 2025, des meilleurs hôpitaux intelligents 2026 et des meilleurs hôpitaux spécialisés 2026, confirmant son statut de leader mondial de la santé innovante.

