Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 octobre 2025

 | Source: Capgemini SE Capgemini SE

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 21 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 octobre au 17 octobre 2025
  

 

 

Nom de l'émetteur 		 

 

Code Identifiant de l'émetteur 		 

Jour de la transaction 		 

Code identifiant de l'instrument financier 		 

Volume total journalier (en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions  

 

Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/10/2025 FR0000125338 135 000 120,4997 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/10/2025 FR0000125338 135 000 119,3793 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/10/2025 FR0000125338 135 000 122,2375 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/10/2025 FR0000125338 135 000 121,8295 Gré à gré
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/10/2025 FR0000125338 135 000 121,0356 Gré à gré

Pièce jointe


Attachments

Capgemini_-_2025-10-14_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_09 octobre_au_10 octobre 2025

Recommended Reading