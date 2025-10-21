Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 17 octobre 2025

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 21 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 octobre au 17 octobre 2025











Nom de l'émetteur







Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions







Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 13/10/2025 FR0000125338 135 000 120,4997 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 14/10/2025 FR0000125338 135 000 119,3793 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/10/2025 FR0000125338 135 000 122,2375 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/10/2025 FR0000125338 135 000 121,8295 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/10/2025 FR0000125338 135 000 121,0356 Gré à gré

