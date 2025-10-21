KFSHRC, 세계 최초 로봇 두개내(뇌내) 종양 절제술에 성공하며 신경외과의 새로운 시대를 열다

사우디아라비아 리야드, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 사우디아라비아 리야드의 킹파이살 전문병원 겸 연구센터(KFSHRC) 가 세계 최초로 로봇을 이용한 두개내(두뇌 내부) 종양 절제술을 성공적으로 시행하면서 로봇 의학의 역사적인 도약을 이루어냈다. 이번 성과는 신경외과 수술의 정밀도와 회복 속도에서 새로운 세계 표준을 세운 획기적인 이정표로 평가된다.

수술은 극심한 두통과 집중력 저하를 겪던 68세 남성 환자를 대상으로 진행되었으며, 로봇 팔을 이용해 지름 4.5cm의 뇌종양을 제거했다. 환자는 수술 후 24시간 만에 완전히 의식이 깨어난 상태로 퇴원했으며, 이는 기존 뇌수술에 비해 약 4배 빠른 회복 속도다.

병원 측은 이번 로봇 종양 절제술이 수술로 인한 외상 최소화와 회복 시간 단축에 결정적인 역할을 했다고 밝혔다.

수술을 집도한 KFSHRC의 두개저 종양 전문의 호무드 알다하쉬(Homoud Aldahash) 박사는 “로봇 시스템은 탁월한 정밀도와 제어력을 제공해, 신경과 혈관 등 중요한 구조물을 안전하게 피하며 수술을 진행할 수 있었다”고 설명했다. 그는 또 “환자가 수술 당일 의식이 완전히 깨어 있는 상태로 합병증 없이 퇴원한 것은 신경외과 혁신의 새로운 기준을 제시한 것”이라고 덧붙였다.

이번 1시간가량의 수술은 3D 광학 시스템이 안내하는 로봇 팔을 이용해 진행되었으며, 이를 통해 의료진은 뇌를 확대하고 선명하게 볼 수 있는 시야 속에서 정밀한 수술을 수행할 수 있었다. 첨단 영상 유도 내비게이션(image-guided navigation) 기술의 활용으로 종양을 정밀하게 제거하면서도 뇌의 주요 기능 부위를 안전하게 보호할 수 있었다.

킹파이살 전문병원 겸 연구센터(KFSHRC)의 CEO인 마지드 알파이야드(Majid Alfayyadh) 박사는 이번 성과가 병원의 지속적인 혁신 여정과 맞닿아 있다고 강조했다. 그는 “이번 성취는 KFSHRC가 세계 의료의 미래를 선도하는 기관으로 자리매김하고 있음을 보여주는 사례이다. 또한 ‘혁신과 환자 중심 치료가 미래 의료를 정의한다’는 우리의 비전에도 완벽히 부합한다”며 의미를 부여했다.

로봇 신경외과 기술이 등장하기 전에는, 유사한 수술이 수술용 현미경 하에서 외과의의 손기술에 전적으로 의존해 수동으로 종양을 제거하는 방식으로 진행되었다. 그러나 현재의 로봇 시스템은 도구의 안정성을 높이고, 손떨림을 완전히 제거하며, 탁월한 시각적 정확성을 제공함으로써, 신경외과 수술의 안전성과 정밀성에 대한 세계 표준을 새롭게 정의하고 있다.

이번에 거둔 획기적인 수술 성공은 KFSHRC의 로봇 수술 혁신 포트폴리오를 한층 확장시켰다. 이 병원은 이미 세계 최초로 로봇 심장이식과 로봇 간이식을 성공적으로 수행한 바 있으며, 이로써 국제적인 찬사를 받으며 로봇 및 최소 침습 수술 분야의 세계 선도 의료기관으로서의 위상을 확립했다.

전 세계 의료 시스템이 자동화와 정밀 유도 수술을 적극 도입하고 있는 가운데, KFSHRC의 이번 성과는 차세대 의료 혁신을 선도하는 글로벌 개척자로서의 입지를 다시금 확인시켜 주었다.

KFSHRC는 2025년 세계 250대 학술 의료기관 순위에서 중동·북아프리카 지역 1위, 전 세계 15위에 올랐다. 또한 브랜드 파이낸스(Brand Finance) 2025에서 중동 지역 최고 가치 의료 브랜드로 선정되었으며, **뉴스위크(Newsweek)**의 ‘세계 최고 병원(2025)’, ‘최고의 스마트 병원(2026)’, ‘최고의 전문 병원(2026)’ 목록에도 이름을 올리며, 혁신 중심의 환자 치료 분야에서 세계적 리더로서의 위상을 공고히 했다.

자세한 정보는 www.kfshrc.edu.sa에서 확인하거나, 미디어팀(mediacoverage@kfshrc.edu.sa)으로 문의해 확인해 보세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38efb792-747f-484a-b973-fd1f23c9a6e0