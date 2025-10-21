KFSHRC Laksanakan Pembedahan Reseksi Tumor Intrakranial Robotik Pertama di Dunia ... Era Baharu Dalam Bedah Saraf

RIYADH, Arab Saudi, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam satu pencapaian bersejarah bagi bidang perubatan robotik, King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) di Riyadh telah berjaya melaksanakan pembedahan reseksi tumor intrakranial robotik pertama di dunia, satu kejayaan yang menetapkan piawaian global baharu dalam ketepatan dan pemulihan neurosurgikal.

Pembedahan tersebut dijalankan ke atas seorang pesakit lelaki berusia 68 tahun yang mengalami sakit kepala teruk dan gangguan tumpuan. Ia melibatkan penyingkiran tumor otak berukuran 4.5 sentimeter menggunakan lengan robotik. Pesakit telah dibenarkan keluar dari hospital dalam keadaan sedar sepenuhnya dalam masa 24 jam — masa pemulihan hampir empat kali lebih pantas berbanding pembedahan otak tradisional.

Pegawai hospital menyatakan bahawa penggunaan robotik dalam reseksi tumor ini berjaya mengurangkan trauma pembedahan serta mempercepatkan proses pemulihan pesakit. Menurut Dr. Homoud Aldahash, Pakar Perunding Tumor Pangkal Tengkorak di KFSHRC yang mengetuai pembedahan tersebut, sistem robotik telah memungkinkan tahap ketepatan dan kawalan yang luar biasa, sekali gus membolehkan pakar bedah menavigasi struktur neurovaskular kritikal dengan tahap keselamatan yang tinggi. “Pesakit dibenarkan keluar dari hospital pada hari yang sama, dalam keadaan sedar sepenuhnya dan tanpa sebarang komplikasi, mewakili penanda aras baharu dalam inovasi neurosurgikal,” tambahnya.

Pembedahan selama satu jam itu menggunakan lengan robotik yang dipandu oleh sistem optik 3D, membolehkan pakar bedah menjalankan prosedur dengan pandangan otak yang jelas dan diperbesarkan. Penggunaan teknologi navigasi berpandukan imej yang canggih memastikan penyingkiran tumor dilakukan dengan tepat sambil melindungi kawasan penting otak dari sebarang risiko kecederaan.

Ketua Pegawai Eksekutif KFSHRC, Dr. Majid Alfayyadh, mengaitkan pencapaian ini dengan perjalanan transformasi berterusan hospital. “Pencapaian ini mencerminkan peranan KFSHRC yang semakin berkembang dalam membentuk masa depan perubatan global,” katanya. “Ia sejajar sepenuhnya dengan visi kami, di mana inovasi dan penjagaan berpusatkan pesakit mendefinisikan masa depan penjagaan kesihatan.”

Sebelum kemunculan pembedahan saraf robotik, prosedur serupa memerlukan penyingkiran manual di bawah mikroskop pembedahan, di mana ketepatan bergantung sepenuhnya kepada kestabilan tangan manusia dan kejelasan visual. Sistem robotik kini menyediakan kestabilan instrumen yang dipertingkatkan, penghapusan gegaran dan visualisasi yang unggul, sekali gus mentakrif semula piawaian global bagi keselamatan dan ketepatan dalam penjagaan neurosurgikal.

Prosedur bersejarah ini menambah kepada portfolio KFSHRC yang semakin berkembang dalam kejayaan pembedahan robotik. Institusi ini sebelum ini telah melaksanakan pemindahan jantung dan hati robotik pertama di dunia, meraih pengiktirafan antarabangsa dan mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu pusat terkemuka dunia dalam pembedahan robotik dan teknik invasif minimum.

Ketika sistem penjagaan kesihatan di seluruh dunia mengadaptasi automasi dan pembedahan berpandukan ketepatan, kejayaan terkini KFSHRC menonjolkan peranannya sebagai perintis global dalam inovasi perubatan generasi baharu.

KFSHRC telah menduduki tempat pertama di rantau Timur Tengah dan Afrika Utara serta tempat ke-15 di peringkat global dalam senarai 250 Pusat Perubatan Akademik Terbaik Dunia 2025. Ia turut diiktiraf sebagai jenama penjagaan kesihatan paling bernilai di Timur Tengah oleh Brand Finance 2025 dan disenaraikan oleh Newsweek dalam senarai World’s Best Hospitals 2025, Best Smart Hospitals 2026, dan Best Specialized Hospitals 2026 — sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju global dalam penjagaan pesakit yang dipacu oleh inovasi.

