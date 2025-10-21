KFSHRC 完成全球首例机器人颅内肿瘤切除术 神经外科新纪元

沙特阿拉伯利雅得, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在机器人医疗领域实现历史性突破之际，利雅得 King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) 成功完成全球首例机器人颅内肿瘤切除术。这一开创性成就为神经外科手术的精准度与术后康复树立了新的全球标准。

该手术的患者是一名 68 岁男性，他此前饱受剧烈头痛和注意力不集中的困扰。手术中，医疗团队借助机械臂成功切除了一个 4.5 厘米的脑部肿瘤。患者在术后 24 小时内即完全清醒并出院，其康复时间较传统脑部手术快了近四倍。

医院负责人表示，机器人肿瘤切除术在最大限度减少手术创伤和加快康复速度方面发挥了关键作用。此次手术的主刀医生、KFSHRC 颅底肿瘤顾问 Homoud Aldahash 博士指出，该机器人系统具备极高的精准度与操控性，能让外科医生在高度安全的前提下，对重要的神经血管结构进行手术操作。他补充道：“该患者当天出院，完全清醒且没有并发症，这为神经外科创新树立了新标杆。”

这场时长 1 小时的手术采用由 3D 光学系统引导的机械臂操作，能为外科医生提供清晰且放大的脑部视野，辅助其进行手术。先进的影像引导导航技术不仅实现了肿瘤的精准切除，还对大脑重要区域起到了保护作用。

KFSHRC 首席执行官 Majid Alfayyadh 博士表示，这一里程碑式成就与医院持续推进的转型进程密不可分。他表示：“这一成就体现了 KFSHRC 在塑造全球医学未来方面的作用正不断增强。这与我们的愿景高度契合——创新和以患者为中心的护理是医疗保健未来的核心。”

在机器人神经外科技术出现之前，类似手术需在手术显微镜下手动操作，手术精准度严重依赖医生手部的稳定性和视觉清晰度。如今，机器人系统能提供更高的器械稳定性、消除手部震颤，并实现更清晰的视野，彻底重新定义了神经外科诊疗领域安全与精准的全球标准。

这一具有里程碑意义的手术，进一步丰富了 KFSHRC 在机器人手术领域的突破性成果。该机构此前已成功实施全球首例机器人心脏移植手术和机器人肝脏移植手术，不仅赢得了国际社会的认可，并巩固了其作为全球顶尖机器人及微创手术中心的地位。

随着全球医疗体系逐步采用自动化与精准引导手术技术，KFSHRC 的最新成就进一步凸显其已成为下一代医疗创新领域的全球先驱。

KFSHRC 在 2025 年全球 250 强学术医疗中心榜单中位列中东和北非地区第一、全球第 15 位。该机构同时获 Brand Finance 2025 评为中东最具价值医疗品牌，并入选 Newsweek’s World 2025 年全球最佳医院、2026 年最佳智能医院及 2026 年最佳专科医院榜单，再次印证其作为创新驱动型患者护理全球领导者的地位。

