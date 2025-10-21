KFSHRC 完成全球首宗機械人顱內腫瘤切除手術 開創神經外科手術新紀元

沙特阿拉伯利雅得, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 機械人醫療領域實現歷史性飛躍，位於利雅得的 King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) 成功完成了全球首宗機械人顱內腫瘤切除手術。是次突破性成就為神經外科手術的精準度與術後恢復樹立了全球新標準。

接受今次手術的是一位 68 歲的男性患者，他因嚴重頭痛及注意力渙散而入院治療。在手術中，醫生透過機械人手臂切除了患者腦部一顆 4.5 厘米大小的腦瘤。患者在 24 小時後恢復至完全清醒並出院，這一術後恢復速度比傳統腦部外科手術快出近四倍。

醫院官員表示，機械人腫瘤切除術能有效減少手術創傷，並加快患者康復速度。KFSHRC 顱底腫瘤顧問暨本次手術主刀 Homoud Aldahash 醫生表示，機械人系統提供了超乎尋常的精準度與操控性，使得外科醫生能在高度安全的前提下精準地對重要的神經血管結構開刀。他補充道：「患者當天即可出院，全程保持清醒且無併發症狀發生，此舉為神經外科手術創新樹立了全新基準。」

是次手術歷時一小時，採用了由 3D 光學系統引導的機械人手臂，使得外科醫生得以在清晰且放大的腦部影像下進行手術。透過先進影像導引導航技術的運用，手術得以實現在切除腫瘤的同時有效保護腦部的其他重要區域。

KFSHRC 行政總裁 Majid Alfayyadh 醫生認為，達成今次里程碑，與該院持續進行的轉型息息相關。他表示：「取得今次成就，反映出 KFSHRC 在全球醫學未來發展中扮演日益重要的角色。這與我們的願景完全吻合，在我們的願景中，創新及以患者為中心的照護，將為醫療保健行業的未來寫下定義。」

在機械人神經外科手術問世之前，類似的手術常常需要使用手術顯微鏡，以人工操作完成腦部腫瘤的摘除。手術的精準程度自然也極其依賴醫生的穩定操作和清晰的視野。而如今的機械人系統早已實現儀器穩定性的提升、消除顫動以及極佳的視野，重新樹立了神經外科治療領域在安全性與精準程度方面的全球標準。

是次手術堪稱一次里程碑，進一步豐富了 KFSHRC 日益擴展的機械人手術領域突破性成果。該院此前成功執行了全球首宗機械人心臟移植與機械人肝臟移植手術，贏得了國際間的讚譽，同時也鞏固了該院在全球機械人與微創手術領域頂尖中心的地位。

隨着全球醫療體系逐步採用自動化與精準導引手術技術，KFSHRC 最新的這項成就彰顯了它正崛起為次世代醫療創新的全球先驅。

KFSHRC 在 2025 年的全球 250 間頂尖學術醫療中心名單中，就已榮登中東及北非地區的榜首，同時在該名單中位列全球第 15 名。該院亦獲 Brand Finance 評選為 2025 年中東地區最具價值的醫療品牌，並入選 Newsweek 2025 年全球最佳醫院、2026 年最佳智能醫院以及 2026 年最佳專科醫院榜單，這再次印證了該院作為創新驅動型患者照護領域全球領導者的重要地位。

