NEURONES : Déclaration des transactions sur actions propres (période du 13 au 17 octobre 2025)

Nanterre, le 21 octobre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres
(période du 13 au 17 octobre 2025)
Dans le cadre du programme de rachat d’actions propres autorisé par l’Assemblée Générale du 5 juin 2025, NEURONES a procédé, entre le 13 et le 17 octobre 2025, aux achats suivants (code ISIN FR0004050250) :
|Jour
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen
(journalier unitaire)
|16/10/2025
|10 000
|38,05 €
|17/10/2025
|489
|38,10 €
|Total
|10 489
Au 17 octobre 2025, hors contrat de liquidité, NEURONES détient maintenant 10 489 des 24 328 716 actions composant le capital de la société (soit 0,04%).
L’ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de rachat d’actions propres est publié dans la section « Informations Réglementées » (rubriques « Déclarations hebdomadaires des transactions sur actions propres » et « Programmes de rachats d’actions propres ») du site Web de la société.
A propos de NEURONES
Avec plus de 7 250 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.
Euronext Paris (compartiment A - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD – Eligible PEA-PME
www.neurones.net
