ZenaTech amplía su Servicio de Drones como Servicio (DaaS) para obras públicas y gestión de incendios forestales con la firma de una oferta para adquirir una empresa de topografía e ingeniería del sur de California

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones de tecnológicas empresariales, especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció hoy que firmó una oferta para adquirir una empresa de topografía una empresa de topografía e ingeniería del sur de California con una amplia cartera de clientes gubernamentales y constructores comerciales a largo plazo, así como una significativa experiencia en proyectos de obras públicas. La adquisición ampliará la presencia de DaaS de ZenaTech en el sur de California, brindando oportunidades para modernizar y optimizar una variedad de aplicaciones de topografía, inspección y monitoreo para clientes gubernamentales y comerciales mediante el uso de drones.

"El sur de California es una de las regiones más grandes y dinámicas del país en materia de obras públicas e infraestructura, desde la expansión de transporte y la modernización de los servicios públicos hasta la planificación ambiental del uso del terreno", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Esta adquisición establecerá nuestra presencia de Drones como Servicio en una región donde la topografía avanzada y la entrega rápida de datos son esenciales. Vemos una enorme oportunidad para ampliar nuestra cartera de obras públicas, así como para desarrollar servicios basados en drones, como la detección de incendios forestales, el monitoreo del terreno y el mapeo de recuperación ambiental, todos fundamentales para construir comunidades más seguras y resilientes en todo el oeste del país".

La adquisición ayudará a acelerar la expansión continua de ZenaTech en el mercado de obras públicas e infraestructura de EE. UU., uno de los mayores consumidores de servicios de ingeniería y topografía, y ofrecerá una plataforma para integrar datos aéreos, análisis y automatización basados en drones en los proyectos gubernamentales existentes de la empresa adquirida. La adquisición propuesta también presenta oportunidades para aprovechar las tecnologías de drones de ZenaTech para la vigilancia de incendios forestales, evaluaciones posteriores a desastres e iniciativas de planificación regional, necesidades críticas en una de las regiones más propensas a incendios forestales de la nación.

Actualmente, ZenaTech, ha completado once adquisiciones como parte de su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Drones como Servicio (DAAS) para mediados de 2026. El modelo DaaS de la empresa ofrece a las empresas y clientes gubernamentales acceso flexible y conveniente, por uso o por suscripción bajo demanda, a servicios basados en drones para topografía, inspecciones, agricultura de precisión o limpieza a presión, beneficiándose al mismo tiempo de la automatización de procesos obsoletos o manuales. El modelo elimina la necesidad de invertir en costos de capital, pilotos, mantenimiento y cumplimiento normativo para beneficiarse de la innovación de los drones. La empresa está adquiriendo empresas rentables de ingeniería topográfica y otros negocios con alto potencial de innovación con drones, con el fin de avanzar en su visión nacional de una plataforma de negocios de drones escalable, multiservicio y habilitada por tecnología, respaldada por clientes existentes e ingresos recurrentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de soluciones de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS), y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior IQ Square diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos comerciales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.