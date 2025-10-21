Rackspace Technology veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025

SAN ANTONIO, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®, ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, gab heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2025 bekannt, der die Fortschritte auf dem Weg zu Netto-Null-CO₂-Emissionen, die verbesserte betriebliche Effizienz sowie globaler Auswirkung durch strategische Partnerschaften und Innovationen hervorhebt. Der Bericht spiegelt den Einsatz von Rackspace wider, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu verwirklichen und die Cloud-Dienstleistungsbranche im Hinblick auf Nachhaltigkeit anzuführen. Im Jahr 2025 validierte die Science Based Targets initiative (SBTi) unsere Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) und bestätigte damit unsere messbaren Umweltfortschritte im Einklang mit SDG 13.

„Bei Rackspace Technology machen wir Nachhaltigkeit zu einem messbaren Bestandteil unserer Unternehmensführung“, so Gajen Kandiah, Chief Executive Officer von Rackspace Technology. „2025 wurden unsere kurzfristigen und langfristigen Ziele von der SBTi validiert, wir haben die Gesamtemissionen gegenüber unserem Basisjahr 2023 um 10 Prozent reduziert und die Effizienz an vorrangigen Standorten verbessert. Die gleiche Disziplin kommt nun auch darin zum Ausdruck, wie wir unseren Kunden helfen, Kosten und CO₂-Emissionen zu senken. Wir werden weiterhin mit klaren Daten, unabhängigen Überprüfungen und einer starken Unternehmensführung berichten.“

Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Rackspace konzentrieren sich auf erneuerbare Energien, Umweltschutz und Interessenvertretung. Etwa 28,4 Prozent des Stroms, der 2024 in den von Rackspace betriebenen Rechenzentren verbraucht wurde, wurde auf Marktbasis durch Stromabnahmeverträge (PPAs) und/oder Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs) ausgeglichen. Wir planen, langfristige Verträge abzuschließen, sofern es die Märkte zulassen. Im Jahr 2025 validierte SBTi unsere kurzfristigen Ziele für Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie für Scope-3-Einkäufe von Waren und Dienstleistungen unter Verwendung des Basisjahrs 2023. Unser langfristiges Netto-Null-Ziel umfasst die Scopes 1, 2 und 3 sowie die Neutralisierung der Restemissionen bis 2045.

Hier sind weitere Beispiele für die Resultate der Organisation:

Fortschritt

10 % Reduzierung der Gesamtemissionen in einem Jahr: erreicht von 2023 bis 2024, einschließlich einer Senkung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 20 % und einer Reduzierung der Scope-3-Emissionen um 9 %

erreicht von 2023 bis 2024, einschließlich einer Senkung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 20 % und einer Reduzierung der Scope-3-Emissionen um 9 % Durch den Umzug des Hauptsitzes nach San Antonio, Texas, konnten die Emissionen der Anlage um 80 % gesenkt werden: Verkleinerung der Fläche von 800.000 ft² auf 80.000 ft², wodurch von 2023 bis 2024 6.007 Tonnen CO₂e eingespart werden konnten

Verkleinerung der Fläche von 800.000 ft² auf 80.000 ft², wodurch von 2023 bis 2024 6.007 Tonnen CO₂e eingespart werden konnten 80 % der globalen Rechenzentren von Rackspace werden mit erneuerbaren Energien betrieben: Anstrebung einer 100-prozentigen Versorgung durch RE100 und strategische Energiepartnerschaften

Anstrebung einer 100-prozentigen Versorgung durch RE100 und strategische Energiepartnerschaften Effizienz-Upgrade im Rechenzentrum DFW: bessere Energieeffizienz und -überwachung dank optimierter Automatisierungs- und Gebäudemanagementsysteme in unserem Rechenzentrum in Dallas/Fort Worth, wodurch der Stromverbrauch zwischen 2023 und 2024 um etwa 1.700 MWh reduziert werden konnte

bessere Energieeffizienz und -überwachung dank optimierter Automatisierungs- und Gebäudemanagementsysteme in unserem Rechenzentrum in Dallas/Fort Worth, wodurch der Stromverbrauch zwischen 2023 und 2024 um etwa 1.700 MWh reduziert werden konnte Von Dritten geprüfte Emissionsreferenzwerte für Scope 1, 2 und 3: Stärkung der Umweltdatenkapazitäten von Rackspace durch eine verifizierte Kohlenstoffbilanzierung und eine doppelte Wesentlichkeitsbewertung



Zweck

Führungsrolle im Bereich verantwortungsbewusste KI: Unsere Führungskräfte haben das „IT-Toolkit für verantwortungsbewusste und nachhaltige KI“ von SustainableIT.org als Leitfaden für eine skalierbare Umsetzung mitverfasst

Unsere Führungskräfte haben das „IT-Toolkit für verantwortungsbewusste und nachhaltige KI“ von SustainableIT.org als Leitfaden für eine skalierbare Umsetzung mitverfasst Richtlinie zum zirkulären IT-Lebenszyklus: Rackspace hat seine Richtlinie zur Entsorgung von IT-Geräten formalisiert, um Recycling, Upcycling und Abfallreduzierung zu fördern

Rackspace hat seine Richtlinie zur Entsorgung von IT-Geräten formalisiert, um Recycling, Upcycling und Abfallreduzierung zu fördern 31 % Reduzierung der Emissionen im Bereich IT-Dienstleistungen: Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für einen effizienten und umweltfreundlichen Cloud-Betrieb

Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für einen effizienten und umweltfreundlichen Cloud-Betrieb Weltweit wurden mehr als 1.200 Geräte gespendet: Erweiterung des digitalen Zugangs und Förderung eines verantwortungsvollen Konsums in unterversorgten Gemeinden



Mitarbeitende

Seit 2023 wurden mehr als 13.000 technische Zertifizierungen erworben: Mitarbeitende wurden in Cloud- und Nachhaltigkeitskompetenzen für AWS, Microsoft® Azure®, Google Cloud, Cisco®, Oracle®, Red Hat®, SAP®, VMware® und andere geschult.

Mitarbeitende wurden in Cloud- und Nachhaltigkeitskompetenzen für AWS, Microsoft® Azure®, Google Cloud, Cisco®, Oracle®, Red Hat®, SAP®, VMware® und andere geschult. 95 % der Mitarbeitenden besitzen eine AI-Ready-Zertifizierung: Das Unternehmen hat seine Ziele übertroffen und die Belegschaft auf den verantwortungsvollen Einsatz von KI vorbereitet

Das Unternehmen hat seine Ziele übertroffen und die Belegschaft auf den verantwortungsvollen Einsatz von KI vorbereitet Alle Mitarbeitenden erhalten jährlich jeweils 40 Stunden Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten: In den letzten Berichtszeiträumen wurden 23.000 Stunden geleistet und 160.000 US-Dollar für lokale Zwecke gesammelt

In den letzten Berichtszeiträumen wurden 23.000 Stunden geleistet und 160.000 US-Dollar für lokale Zwecke gesammelt Über 8 Millionen US-Dollar wurden über die Rackspace Foundation für Bildungszwecke gesammelt: Unterstützung von über 10.000 Studierenden mit MINT- und ganzheitlichen Programmen



Weitere Informationen über das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit finden Sie im vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2025, der unter Nachhaltigkeitsbericht 2025 | Rackspace Technology verfügbar ist.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Annahmen von Rackspace Technology widerspiegeln und Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, wesentlich davon abweichen, wie in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen ausführlich dargelegt. Rackspace übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Entwicklungen zu aktualisieren.

Medienkontakt:

Cheryl Amerine, publicrelations@rackspace.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21b15de8-8941-4225-846e-95c43147b60a