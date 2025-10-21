Teva et Prestige Biopharma concluent un accord de licence pour la commercialisation de Tuznue® en Europe

Teva et Prestige annoncent un accord de licence et d’approvisionnement pour la commercialisation de Tuznue ® , un biosimilaire d’Herceptin ® (trastuzumab) produit par Prestige

Tuznue ® a reçu l’autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne (CE) en septembre 2024

Ce partenariat conjugue l’expertise des deux entreprises dans le domaine des biosimilaires



TEL AVIV, Israël, 21 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teva Pharmaceuticals International GmbH, une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA), a conclu un accord de licence avec Prestige Biopharma, pour la commercialisation de Tuznue® (trastuzumab), un biosimilaire d’Herceptin®, sur la plupart des marchés européens.

Tuznue® est approuvé pour le traitement du cancer du sein et du cancer gastrique métastatique. Prestige Biopharma a obtenu pour Tuznue® l’autorisation de mise sur le marché de la Commission européenne (CE) en septembre 2024.

Aux termes du contrat de licence et d’approvisionnement, Teva a obtenu les droits de commercialisation et de distribution de Tuznue® sur la plupart des marchés européens, tirant ainsi parti de son vaste réseau commercial et de son expertise éprouvée dans le domaine des biosimilaires. Prestige Biopharma assurera la production et l’approvisionnement grâce à ses installations de haute technologie certifiées BPF-UE, équipées d’une technologie avancée à usage unique.

« Nous attachons une grande importance à l’avenir des biosimilaires et à la valeur qu’ils apportent aux patients et aux systèmes de santé », a déclaré Richard Daniell, Vice-président exécutif, responsable commercial Europe, chez Teva. « Notre solide expérience commerciale dans le domaine des biosimilaires et notre vaste réseau de vente et de marketing en Europe nous permettent de fournir des médicaments essentiels aux patients. Nous nous réjouissons de collaborer avec Prestige afin de garantir le succès commercial de Tuznue® en Europe. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Teva, leader mondial dans le domaine biopharmaceutique, afin de mettre Tuznue® à la disposition des patients à travers l’Europe », a pour sa part déclaré Lisa Park, PDG de Prestige Biopharma. « Cette collaboration constitue une étape majeure dans l’établissement de Prestige Biopharma en tant que leader mondial dans le domaine biopharmaceutique. La vaste présence de Teva sur le marché favorisera le lancement réussi de Tuznue® tout en accélérant le développement de notre gamme plus large de biosimilaires, comprenant le bevacizumab et 14 autres produits candidats. » Cette autorisation représente une étape importante pour le portefeuille de biosimilaires de Prestige, signalant les progrès réalisés pour élargir l’accès à des traitements économiques en Europe.

À propos de Tuznue®

Tuznue® est un biosimilaire d’Herceptin® (trastuzumab), développé afin d’offrir une alternative thérapeutique plus économique aux patients. Il présente une efficacité et une sécurité similaires à celles du médicament de marque original. Tuznue® est indiqué dans le traitement des patients atteints d’un cancer du sein métastatique HER2-positif, d’un cancer du sein précoce HER2-positif et d’un cancer gastrique métastatique HER2-positif.

À propos de Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) est une société biopharmaceutique innovante de premier plan, soutenue par une activité de médicaments génériques de classe mondiale. Depuis plus de 120 ans, l’engagement de Teva en faveur de l’amélioration de la santé n’a jamais faibli. Qu’il s’agisse d’innover dans les domaines des neurosciences et de l’immunologie ou de fournir des médicaments génériques complexes, des biosimilaires et des marques pharmaceutiques à l’échelle du globe, Teva s’engage, aujourd’hui et à l’avenir, à répondre aux besoins des patients. Chez Teva, nous sommes tous mobilisés pour améliorer la santé. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site www.tevapharm.com.

À propos de Prestige Biopharma

Établie en 2015 à Singapour, Prestige Biopharma est une société biopharmaceutique disposant d’un portefeuille diversifié et d’une usine de fabrication BPF dédiée en Corée, d’une capacité de 154 000 litres. Parmi ses nombreux produits, une immunothérapie de pointe et des biosimilaires importants faisant référence à des médicaments phares sont en cours de développement clinique.

Mise en garde de Teva concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui reposent sur les convictions et les attentes actuelles de la Direction et sont soumises à des risques et incertitudes substantiels, connus et inconnus, susceptibles d’entraîner un écart significatif entre nos résultats, performances ou réalisations futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « devrait », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « cibler », « peut », « projeter », « orientation », « avoir l’intention de », « planifier », « croire » et d’autres mots et expressions de même sens en rapport avec toute évocation des performances opérationnelles ou financières futures. Les facteurs importants qui pourraient causer ou contribuer à de tels écarts comprennent les risques liés à : notre capacité à exécuter efficacement notre accord avec Prestige Biopharma pour la commercialisation de Tuznue® (trastuzumab), le biosimilaire d’Herceptin®, sur la majorité des marchés européens ; nos capacités de commercialisation et de distribution sur le marché européen ; notre capacité à être compétitifs sur le marché, y compris notre aptitude à développer et commercialiser d’autres produits pharmaceutiques ; notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie « Pivot to Growth », y compris notre capacité à commercialiser de manière rentable notre portefeuille de biosimilaires, en interne ou par le biais du développement commercial ; et d’autres facteurs énoncés dans notre rapport trimestriel déposé sous formulaire 10-Q pour le deuxième trimestre 2025 et dans notre rapport annuel déposé sous formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, et particulièrement aux rubriques intitulées « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives sont uniquement valables à leur date de publication, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives ou autres informations figurant dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres conditions. Il vous est conseillé de ne pas vous y fier indûment.

