盛宴當前：探索香港最新餐飲熱點

香港, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」於今個十月再度回歸中環海濱活動空間，展開為期四天的世界級美酒美食慶典，今年活動更首度延長開放時間至午夜十二時，勢必讓每位賓客盡興而歸。10 月 23 日（星期四）至 10 月 26 日（星期日）期間，來自世界各地的饕客將齊集香港，投入由城中頂級餐廳和酒吧呈獻的連場盛宴。今屆巡禮將再度帶來「東亞銀行尊尚名酒區」及「品味館」等廣受歡迎的經典體驗，薈萃環球精品佳釀及國際名廚的期間限定菜式。

貴為旗艦級盛事，「香港美酒佳餚巡禮」的熾熱氣氛並不只限於中環海濱，更是探索全港各地精采餐飲獻禮的絕佳起點。多間新開幕熱點陸續於今季登陸香港：型格雞尾酒館、名廚主理尊貴食府、懷舊街頭小食及全天候悠閒咖啡館，應有盡有，為訪客帶來更豐富的尋味之旅。



在新銳酒吧舉杯暢飲



香港蓬勃的酒吧及夜生活文化備受全球矚目，今年10月更首度成功主辦「世界50最佳酒吧」頒獎典禮。本地酒吧版圖持續壯大，業界資深大師和新晉菁英分別於多間全新酒吧展現超凡創意與技藝。以下幾間新鋭酒吧絕對是你的必到之選：

Mius

Mius是調酒師Shelley Tai 與調酒師團隊創立的首間酒吧，坐落於歌賦街的典雅一隅。酒吧主打簡約的創意雞尾酒與精緻佐酒小食，空間的每個細節都體現了她「專注做好每件簡單小事」的哲學，讓Mius超越酒吧的定義，成為其個人風格的完美延伸。

Montana

Montana由兩位調酒界殿堂人物 —— Lorenzo Antinori（2025年「世界50最佳酒吧」暨「亞洲50最佳酒吧」第一位的香港酒吧Bar Leone 創辦人）與 Simone Caporale（2025年「世界50最佳酒吧」第三位的巴塞隆拿酒吧Sips 創辦人）聯手打造，將洋溢古巴風情的雞尾酒以及70年代邁阿密地方酒吧的獨特氛圍帶到荷李活道。

Sugar King

這間位於蘇豪區的愜意古巴風酒館由得獎調酒師John Nugent主理，精心為客人調製印有個別名字的專屬雞尾酒，酒吧的招牌焦糖布甸同樣是不容錯過的味覺享受。

Swim Club

傲踞五星級香港尖沙咀金普頓酒店50樓，這間露天酒吧滿載加州假日的寫意氛圍。賓客可在天台無邊際泳池旁一面細嚐以新鮮及本地食材調製的時令雞尾酒，一面盡覽香港的迷人景致。

嚐盡全港最新話題餐廳



從創意環球風味、永續美饌以至精緻高級料理，香港的超卓餐飲業持續發放令人驚艷的世界級體驗。以下為本季不容錯過的新開幕熱點：

The Henderson

香港天際線的最新矚目地標The Henderson由扎哈・哈迪建築事務所匠心設計。這座奪目的弧形玻璃幕牆大樓，匯聚三大創新餐飲概念：

Akira Back Hong Kong —— 美籍韓裔名廚Akira Back首度進軍香港，在充滿藝術氣息的空間演繹融合日韓及美式風味的創新料理。

Peridot —— 結合精緻素食美饌、「風土」為本雞尾酒與現場音樂表演。

花雲 —— 由曾於京都、東京及香港米芝蓮星級餐廳掌勺的行政總廚小川賢（Ogawa Masaru）親自主理，呈獻正宗日式割烹料理的精髓。



L’Atelier de Joël Robuchon

本港唯一連續13年榮獲米芝蓮三星殊榮的餐廳強勢回歸，更勝往昔。全新蜕變的L’Atelier de Joël Robuchon以流線型空間驚艷亮相，設有五間私人包廂，酒窖容量擴充四倍，珍藏逾3,400款美酒。賓客不僅能品嚐Robuchon經典招牌美饌，感受法式料理的永恆優雅，更可在標誌性的L型吧檯前，零距離欣賞廚藝演繹的藝術盛宴。

Jean-Pierre

迷人而雋永的巴黎小酒館Jean-Pierre是香港風景中一頁法式生活詩篇，是法國黃金時代浪漫與狂歡的縮影，在一片極繁主義的設計風格下，呈獻經典法菜與朗格多克桶裝葡萄酒。你可安坐於紅色天鵝絨卡座，品嚐手切牛肉他他及油封鴨腿等小酒館經典菜式，餐廳的招牌法式烤雞更會由侍應從餐車於席前奉上，別具風味。



La Vache!山頂分店

這間位於山頂的人氣法式扒房，讓食客在壯麗的香港美景下品嚐優質肉眼牛扒，並配以無限供應的金黃香脆薯條。 La Vache! 山頂分店為香港餐飲巨頭Black Sheep Restaurants的最新力作之一，集團於山頂還設有其他一系列特色餐飲選擇，包括拿坡里薄餅餐廳FALCONE、俯瞰港景的印度餐館Rajasthan Rifles、紐約式薄餅店Peak Pizza、美式烘焙店Butter及澳洲人氣意式雪糕店Messina。

Roganic Hong Kong

由英國名廚Simon Rogan掌陀的米芝蓮一星暨米芝蓮綠星餐廳於二月遷址重開，以全新共享形式聚焦永續理念，從食材到設計貫徹零廢原則，同時運用本地時令食材演繹精緻菜餚。



細味地道風情與街頭小食



香港的美食魅力豈止於精緻餐飲，街頭巷尾的地道風味同樣令人一試難忘。從懷舊小食到糅合環球風味的舒心美食，下列新據點以各種滋味展現最具香港特色的城市活力：



Bakehouse 山頂分店

烘焙名店Bakehouse強勢登陸山頂凌霄閣，在維港美景下獻上招牌酸種麵包、酥點與馳名蛋撻。不論是配搭咖啡的午後美點，或是伴你欣賞夜景的飯後甜點，這裡琳琅滿目的選擇一定會讓你心滿意足。

Jus

位於蘇豪區的簡約食店Jus，由馳名的珍姐海鮮火鍋飯店團隊主理，專門供應三道以自家製彈牙麵條炮製的菜式：牛油拌麵、牛擔擔麵及素擔擔麵。

Servo

由名廚Shane Osborn主理的咖啡館Servo洋溢澳洲風情，提供豐盛早午餐、酒館風主菜以及包羅澳洲頂級產區的葡萄酒單。

「香港美酒佳餚巡禮」舉行在即，正是探索城中精采餐飲獻禮的最佳時機。立刻開始預訂心水餐廳，盡情大快朵頤一番！

更多資訊及最新情報，請瀏覽官方網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/wine-dine-festival.html

傳媒可於以下連結下載相片： https://drive.google.com/drive/folders/1ZnaQPcaGapT7bNRVo3bUnkiwJ_NMZVFM?usp=sharing

傳媒如有查詢，請聯絡：

陳淑嫻小姐

電話︰2807 6206

電郵︰holly.chan@hktb.com 陳怡庭小姐

電話︰2807 6216

電郵︰natalie.yt.chan@hktb.com



