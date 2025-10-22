Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 3. kvartal 2025

22. oktober 2025

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 3. kvartal 2025

Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal 2025.

Banken realiserer i årets første tre kvartaler et basisresultat på 2.321 mio. kroner og et resultat efter skat på 1.753 mio. kroner. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 21% p.a.


Basisresultat

(mio. kroner)1.-3. kvt. 20251.-3. kvt. 20242024202320222021
Basisindtjening i alt3.0733.0674.0683.8282.8622.433
Samlede udgifter og afskrivninger7877611.044963891817
Basisresultat før nedskrivninger på udlån2.2862.3063.0242.8651.9711.616
Nedskrivninger på udlån m.v.+35+2+3-1-2-68
Basisresultat2.3212.3083.0272.8641.9691.548
Beholdningsresultat m.v.+5+56+62-7-69+7
Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver151520202017
Skat558579768682385309
Resultat efter skat1.7531.7702.3012.1551.4951.229


Kvartalsrapporten i overskrifter

  • Resultatet efter skat udgør 1.753 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 21% p.a.
  • Indtjeningen pr. aktie (resultat efter skat) stiger med 4% og udgør 71,2 kroner for 1.-3. kvartal 2025
  • Basisindtjeningen udgør 3.073 mio. kroner, hvilket er marginalt højere end i samme periode i 2024
  • Omkostningerne stiger med 4%, og omkostningsprocenten udgør 25,6
  • Fortsat stærk kreditkvalitet medfører, at der i kvartalet er indtægtsført nedskrivninger på 11 mio. kroner, og at nedskrivningerne i 1.-3. kvartal 2025 udgjorde en indtægt på i alt 35 mio. kroner
  • Meget tilfredsstillende kundetilgang og vækst i udlån på 7% p.a. og i indlån på 9% p.a.


Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

