22. oktober 2025

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 3. kvartal 2025

Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal 2025.

Banken realiserer i årets første tre kvartaler et basisresultat på 2.321 mio. kroner og et resultat efter skat på 1.753 mio. kroner. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 21% p.a.





Basisresultat

(mio. kroner) 1.-3. kvt. 2025 1.-3. kvt. 2024 2024 2023 2022 2021 Basisindtjening i alt 3.073 3.067 4.068 3.828 2.862 2.433 Samlede udgifter og afskrivninger 787 761 1.044 963 891 817 Basisresultat før nedskrivninger på udlån 2.286 2.306 3.024 2.865 1.971 1.616 Nedskrivninger på udlån m.v. +35 +2 +3 -1 -2 -68 Basisresultat 2.321 2.308 3.027 2.864 1.969 1.548 Beholdningsresultat m.v. +5 +56 +62 -7 -69 +7 Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 15 15 20 20 20 17 Skat 558 579 768 682 385 309 Resultat efter skat 1.753 1.770 2.301 2.155 1.495 1.229





Kvartalsrapporten i overskrifter

Resultatet efter skat udgør 1.753 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 21% p.a.

Indtjeningen pr. aktie (resultat efter skat) stiger med 4% og udgør 71,2 kroner for 1.-3. kvartal 2025

Basisindtjeningen udgør 3.073 mio. kroner, hvilket er marginalt højere end i samme periode i 2024

Omkostningerne stiger med 4%, og omkostningsprocenten udgør 25,6

Fortsat stærk kreditkvalitet medfører, at der i kvartalet er indtægtsført nedskrivninger på 11 mio. kroner, og at nedskrivningerne i 1.-3. kvartal 2025 udgjorde en indtægt på i alt 35 mio. kroner

Meget tilfredsstillende kundetilgang og vækst i udlån på 7% p.a. og i indlån på 9% p.a.





