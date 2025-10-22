Nasdaq Copenhagen
22. oktober 2025
Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 3. kvartal 2025
Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal 2025.
Banken realiserer i årets første tre kvartaler et basisresultat på 2.321 mio. kroner og et resultat efter skat på 1.753 mio. kroner. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 21% p.a.
Basisresultat
|(mio. kroner)
|1.-3. kvt. 2025
|1.-3. kvt. 2024
|2024
|2023
|2022
|2021
|Basisindtjening i alt
|3.073
|3.067
|4.068
|3.828
|2.862
|2.433
|Samlede udgifter og afskrivninger
|787
|761
|1.044
|963
|891
|817
|Basisresultat før nedskrivninger på udlån
|2.286
|2.306
|3.024
|2.865
|1.971
|1.616
|Nedskrivninger på udlån m.v.
|+35
|+2
|+3
|-1
|-2
|-68
|Basisresultat
|2.321
|2.308
|3.027
|2.864
|1.969
|1.548
|Beholdningsresultat m.v.
|+5
|+56
|+62
|-7
|-69
|+7
|Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver
|15
|15
|20
|20
|20
|17
|Skat
|558
|579
|768
|682
|385
|309
|Resultat efter skat
|1.753
|1.770
|2.301
|2.155
|1.495
|1.229
Kvartalsrapporten i overskrifter
- Resultatet efter skat udgør 1.753 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 21% p.a.
- Indtjeningen pr. aktie (resultat efter skat) stiger med 4% og udgør 71,2 kroner for 1.-3. kvartal 2025
- Basisindtjeningen udgør 3.073 mio. kroner, hvilket er marginalt højere end i samme periode i 2024
- Omkostningerne stiger med 4%, og omkostningsprocenten udgør 25,6
- Fortsat stærk kreditkvalitet medfører, at der i kvartalet er indtægtsført nedskrivninger på 11 mio. kroner, og at nedskrivningerne i 1.-3. kvartal 2025 udgjorde en indtægt på i alt 35 mio. kroner
- Meget tilfredsstillende kundetilgang og vækst i udlån på 7% p.a. og i indlån på 9% p.a.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
