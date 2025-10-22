Hermès International : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

Rapport d’informations trimestrielles à fin septembre 2025

Poursuite d’une croissance solide au troisième trimestre

(+10 % à taux de change constants et +5 % à taux de change courants)

Paris, le 22 octobre 2025

Au troisième trimestre, les ventes poursuivent leur progression et atteignent 3,9 Mds€, en hausse de 10 % à taux de change constants, en légère amélioration par rapport au second trimestre, notamment en Europe, en Amérique et en Asie.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe à fin septembre 2025 s’élève à 11,9 Mds€ et progresse de 9 % à taux de change constants et de 6 % à taux de change courants par rapport à la même période en 2024.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré : « Au troisième trimestre, Hermès a gardé le cap grâce à une croissance solide qui atteste de la réussite de notre modèle. Nous restons mobilisés pour faire face aux incertitudes, forts de la fidélité de nos clients et de l’engagement de nos collaborateurs. »

Activité à fin septembre par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin septembre 2025, toutes les régions sont en croissance et le réseau de distribution exclusif continue son développement.

L’Asie hors Japon (+4 %) poursuit sa croissance dans tous les pays, notamment en Grande Chine. Au troisième trimestre, la région a bénéficié de la stratégie de valeur de la maison, de la loyauté des clients locaux et du développement qualitatif du réseau. Le magasin, rénové et agrandi, du mall Central Embassy à Bangkok a rouvert en janvier, suivi de celui de Taichung à Taïwan fin mars. En juin, le magasin, rénové et agrandi, du Four Seasons à Macao a rouvert ses portes, suivi de celui du mall Galleria à Séoul en août.





Le Japon (+15 %), après un solide troisième trimestre, maintient une croissance soutenue qui s’appuie sur la fidélité de sa clientèle locale.





L’Amérique (+13 %) confirme sa dynamique avec une légère accélération au troisième trimestre grâce, notamment, aux États-Unis. Le nouveau magasin de Scottsdale en Arizona a ouvert en septembre, suivi de celui de Nashville, dans le Tennessee, en octobre. Au Mexique, le magasin Molière de Mexico a rouvert après rénovation et agrandissement début octobre.





L’Europe hors France (+12 %) enregistre de solides progressions dans tous les pays de la région. La France (+9 %) bénéficie d’une activité soutenue dans tous les magasins. En Italie, le magasin de Florence, rénové et agrandi, a rouvert en février. L’événement itinérant Hermès in the Making a fait escale à Istanbul en Turquie en octobre, permettant à nos clients de découvrir les savoir-faire et matières d’exception de la maison.





La zone Autres (+15 %), qui comprend essentiellement le Moyen-Orient, poursuit sa dynamique.





Activité à fin septembre par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin septembre 2025, la Maroquinerie-Sellerie et les Autres métiers Hermès réalisent de solides progressions. Les métiers Vêtement et Accessoires et Soie et Textiles accélèrent au troisième trimestre.

La Maroquinerie-Sellerie (+13 %) affiche une performance remarquable, en ligne avec sa trajectoire annuelle, soutenue par la forte demande des produits iconiques et des nouvelles collections. Les nouveaux modèles d’inspiration équestre Tablier Sellier et Besace Trotting, ainsi que le retour de l’emblématique Plume rencontrent un vif succès. L’augmentation des capacités de production se poursuit avec l’ouverture de la vingt-quatrième maroquinerie de la maison à L’Isle-d’Espagnac en Charente en septembre. Trois nouvelles maroquineries ouvriront également dans les trois prochaines années : Loupes (Gironde) en 2026, Charleville-Mézières (Ardennes) en 2027 et Colombelles (Calvados) à horizon 2028. Elles viendront renforcer les dix pôles d’expertise répartis sur l’ensemble du territoire national.





Le métier Vêtement et Accessoires (+6 %) poursuit sa dynamique, avec une accélération sur le troisième trimestre. Le défilé homme printemps-été 2026, dévoilé au palais d’Iéna en juin, a été très bien accueilli, suivi de la présentation de la collection automne-hiver 2025 à Hong Kong en septembre. La collection femme printemps-été 2026 a été présentée avec succès début octobre à la Garde républicaine.





Le métier Soie et Textiles (+4 %) progresse, porté par des créations audacieuses, des matières d’exception et la dynamique des formats.





Le métier Parfum et Beauté (-5 %) est pénalisé par une base de comparaison élevée, avec le lancement de Barénia l’année dernière. Les collections Parfum se sont enrichies de deux nouvelles Eaux de parfum intenses : Terre d’Hermès en début d’année, puis Barénia au second semestre.





Dans un environnement toujours difficile, l’Horlogerie (-3 %) poursuit son développement avec le succès des nouvelles versions de la ligne Hermès H08 et de la réinterprétation de sa complication emblématique, Le temps suspendu, sur les lignes Arceau et Hermès Cut. Hermès a par ailleurs annoncé, en juillet, le renforcement de ses capacités de production, avec l’extension de son site horloger du Noirmont à horizon 2028.





Les Autres métiers Hermès (+11 %), qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison, confirment leur solide croissance. La huitième collection de Haute Bijouterie, Les formes de la couleur, a été présentée à Tokyo en juillet. Hermès a également annoncé fin mai la pose de la première pierre de la nouvelle manufacture de Couzeix (Haute-Vienne), dédiée aux Arts de la Table.





Un modèle durable et responsable

En septembre, la maison a renforcé son ancrage territorial avec l’ouverture de la maroquinerie de l’Isle-d’Espagnac, illustrant son engagement durable en faveur de l’emploi local. Ce nouveau site accueillera à terme 260 artisans formés localement aux savoir-faire d'excellence de la maison, au sein de ses Écoles Hermès des savoir-faire. Ce quatrième site du pôle Sud-Ouest s’inscrit dans une dynamique de valorisation territoriale, portée par une exigence environnementale élevée et un cadre immobilier responsable interne particulièrement exigeant.

Autres faits marquants

À fin septembre 2025, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable de

254 M€ sur le chiffre d’affaires.

Hermès International n’a procédé à aucun rachat d’actions, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Dans un contexte économique et géopolitique plus incertain, le groupe poursuit son développement avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année est Le dessin sous toutes ses coutures. Du point sellier au trait, le dessin est le commencement de toutes choses chez Hermès.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin septembre 2025 est disponible

Prochains événements :

12 février 2026 : publication des résultats annuels 2025

15 avril 2026 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2026

17 avril 2026 : Assemblée générale des actionnaires





Informations par Zone GÉographique (a)

À fin septembre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants France 1 143 1 045 9,3 % 9,3 % Europe (hors France) 1 721 1 554 10,7 % 11,7 % Total Europe 2 864 2 600 10,2 % 10,7 % Japon 1 204 1 053 14,4 % 15,2 % Asie-Pacifique (hors Japon) 5 163 5 105 1,1 % 4,0 % Total Asie 6 367 6 158 3,4 % 5,9 % Amériques 2 169 1 995 8,7 % 12,5 % Autres (Moyen-Orient) 515 456 13,0 % 15,4 % TOTAL 11 916 11 208 6,3 % 8,6 %





3e trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants France 403 365 10,4 % 10,4 % Europe (hors France) 633 584 8,3 % 10,2 % Total Europe 1 036 949 9,1 % 10,3 % Japon 389 360 8,0 % 13,8 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 589 1 584 0,3 % 6,2 % Total Asie 1 978 1 944 1,7 % 7,6 % Amériques 714 666 7,2 % 14,1 % Autres (Moyen-Orient) 154 145 6,1 % 11,7 % TOTAL 3 881 3 704 4,8 % 9,6 %

(a) Ventes par destination.





Informations par MÉtier

À fin septembre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 5 278 4 789 10,2 % 12,6 % Vêtement et Accessoires (2) 3 412 3 296 3,5 % 5,8 % Soie et Textiles 656 646 1,5 % 3,7 % Autres métiers Hermès (3) 1 540 1 421 8,3 % 10,7 % Parfum et Beauté 367 388 (5,6 %) (5,0 %) Horlogerie 412 434 (5,2 %) (3,1 %) Autres produits (4) 251 233 7,5 % 8,7 % TOTAL 11 916 11 208 6,3 % 8,6 %





3e trimestre Évolutions /2024 En M€ 2025 2024 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 700 1 573 8,1 % 13,3 % Vêtement et Accessoires (2) 1 157 1 134 2,0 % 6,6 % Soie et Textiles 209 210 (0,7 %) 4,1 % Autres métiers Hermès (3) 484 455 6,4 % 11,6 % Parfum et Beauté 118 129 (8,6 %) (7,2 %) Horlogerie 131 126 4,0 % 8,8 % Autres produits (4) 82 76 8,1 % 11,1 % TOTAL 3 881 3 704 4,8 % 9,6 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

RAPPEL – CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2025

En millions d'euros 1er semestre 2025 2024 1er semestre 2024 Chiffre d'affaires 8 034 15 170 7 504 Croissance à taux courants vs n-1 7,1 % 13,0 % 12,0 % Croissance à taux constants vs n-1 (1) 8,1 % 14,7 % 15,1 % Résultat opérationnel courant (2) 3 327 6 150 3 148 en % du chiffre d'affaires 41,4 % 40,5 % 42,0 % Résultat opérationnel 3 327 6 150 3 148 en % du chiffre d'affaires 41,4 % 40,5 % 42,0 % Résultat net - Part du groupe 2 246 4 603 2 368 en % du chiffre d'affaires * 28,0 % 30,3 % 31,6 % Capacité d'autofinancement 2 733 5 378 2 829 Investissements opérationnels 316 1 067 319 Cash flow disponible ajusté (3) 1 847 3 767 1 776 Capitaux propres - Part du groupe 16 602 17 327 15 052 Trésorerie nette (4) 10 319 11 642 9 477 Trésorerie nette retraitée (5) 10 723 12 039 10 033 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 25 697 25 185 23 874

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD sans condition d’ancienneté (23 242 publié fin juin 2024 hors CDD de moins de 9 mois avant changement de méthodologie CSRD).

* 31,2 % au 1er semestre 2025 après retraitement de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France.

