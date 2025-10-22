OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
22 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 21 October 2025 it had purchased a total of 184,789 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased114,78970,000-
Highest price paid (per ordinary share)546.00p543.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)537.50p537.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)539.87p539.72p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,718,782 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,718,782.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
21-10-202516:28:30GBp240538.50BATExHaNWw2SeOG
21-10-202516:25:35GBp35538.50BATExHaNWw2SLHb
21-10-202516:25:35GBp34538.50BATExHaNWw2SLHd
21-10-202516:25:35GBp34538.50BATExHaNWw2SLHf
21-10-202516:25:35GBp5538.50BATExHaNWw2SLHh
21-10-202516:25:35GBp687538.00BATExHaNWw2SLHi
21-10-202516:25:35GBp69538.50BATExHaNWw2SLHX
21-10-202516:25:35GBp67538.50BATExHaNWw2SLHZ
21-10-202516:25:15GBp239538.50BATExHaNWw2SInn
21-10-202516:25:15GBp1538.50BATExHaNWw2SInp
21-10-202516:25:05GBp227538.50XLONxHaNWw2SI3H
21-10-202516:24:55GBp227538.50BATExHaNWw2SIVz
21-10-202516:24:50GBp202538.50XLONxHaNWw2SJdq
21-10-202516:24:50GBp4538.50XLONxHaNWw2SJds
21-10-202516:24:35GBp248538.50BATExHaNWw2SJy0
21-10-202516:24:35GBp189538.50XLONxHaNWw2SJy6
21-10-202516:24:17GBp357538.50XLONxHaNWw2SJAv
21-10-202516:24:17GBp189538.50BATExHaNWw2SJA3
21-10-202516:24:16GBp378538.50XLONxHaNWw2SJLb
21-10-202516:24:16GBp13538.50XLONxHaNWw2SJLd
21-10-202516:24:16GBp950538.50XLONxHaNWw2SJLZ
21-10-202516:23:29GBp2538.00BATExHaNWw2SHYU
21-10-202516:17:53GBp635538.00XLONxHaNWw2SP0J
21-10-202516:17:53GBp432538.00BATExHaNWw2SP0N
21-10-202516:17:09GBp94538.00BATExHaNWw2S6BG
21-10-202516:17:09GBp90538.00XLONxHaNWw2S6BE
21-10-202516:16:57GBp40538.00BATExHaNWw2S7kN
21-10-202516:16:51GBp15538.00BATExHaNWw2S7nl
21-10-202516:16:45GBp12538.00XLONxHaNWw2S7vb
21-10-202516:16:45GBp420538.00XLONxHaNWw2S7vd
21-10-202516:16:45GBp375538.00XLONxHaNWw2S7ve
21-10-202516:16:45GBp211538.00BATExHaNWw2S7vu
21-10-202516:16:45GBp1,679538.00XLONxHaNWw2S7v5
21-10-202516:16:45GBp320538.00BATExHaNWw2S7v7
21-10-202516:16:45GBp909538.00BATExHaNWw2S7v9
21-10-202516:12:54GBp114538.50BATExHaNWw2S1tZ
21-10-202516:12:54GBp1,061538.50BATExHaNWw2S1tb
21-10-202516:12:54GBp1,548538.50XLONxHaNWw2S1tX
21-10-202516:10:03GBp609539.00XLONxHaNWw2SDy7
21-10-202516:09:56GBp631539.00BATExHaNWw2SD1p
21-10-202516:09:56GBp59539.50XLONxHaNWw2SD1v
21-10-202516:09:56GBp408539.50XLONxHaNWw2SD1x
21-10-202516:09:56GBp250539.50XLONxHaNWw2SD1z
21-10-202516:09:56GBp800539.50XLONxHaNWw2SD1$
21-10-202516:09:56GBp500539.50XLONxHaNWw2SD11
21-10-202516:09:56GBp13539.50XLONxHaNWw2SD13
21-10-202516:06:09GBp727539.00XLONxHaNWw2Tsvg
21-10-202516:06:09GBp623539.00BATExHaNWw2Tsvi
21-10-202516:05:46GBp296539.50XLONxHaNWw2TsUp
21-10-202516:05:34GBp105539.50XLONxHaNWw2Ttej
21-10-202516:05:34GBp944539.50XLONxHaNWw2Ttel
21-10-202516:05:34GBp1,422539.50BATExHaNWw2Tten
21-10-202516:04:24GBp930540.00BATExHaNWw2TqIs
21-10-202516:04:03GBp256540.00XLONxHaNWw2Tr6b
21-10-202516:04:03GBp231540.00BATExHaNWw2Tr6c
21-10-202516:03:04GBp471540.00XLONxHaNWw2ToJ8
21-10-202516:03:04GBp18540.00XLONxHaNWw2ToJA
21-10-202516:03:04GBp477540.00BATExHaNWw2ToJF
21-10-202516:03:04GBp178540.00XLONxHaNWw2ToJT
21-10-202516:03:04GBp1,138540.00BATExHaNWw2ToIa
21-10-202516:03:04GBp1,043540.00XLONxHaNWw2ToIe
21-10-202516:03:04GBp1,280540.00XLONxHaNWw2ToIi
21-10-202516:03:04GBp253540.00BATExHaNWw2ToIH
21-10-202515:59:55GBp11539.00BATExHaNWw2T$bX
21-10-202515:59:10GBp5539.00BATExHaNWw2T$O1
21-10-202515:52:36GBp1,487538.50XLONxHaNWw2Ta$V
21-10-202515:52:36GBp1,422538.50BATExHaNWw2Ta@X
21-10-202515:52:01GBp109539.00XLONxHaNWw2TbtQ
21-10-202515:52:01GBp369539.00XLONxHaNWw2TbtS
21-10-202515:52:01GBp396539.00XLONxHaNWw2TbtU
21-10-202515:50:42GBp258539.00XLONxHaNWw2TYUr
21-10-202515:50:42GBp442539.00XLONxHaNWw2TYU4
21-10-202515:50:42GBp438539.00XLONxHaNWw2TYUI
21-10-202515:50:42GBp435539.00XLONxHaNWw2TYUT
21-10-202515:50:42GBp454539.00XLONxHaNWw2TYPi
21-10-202515:50:42GBp545539.00XLONxHaNWw2TYPr
21-10-202515:50:42GBp544539.00XLONxHaNWw2TYPx
21-10-202515:50:42GBp553539.00XLONxHaNWw2TYP9
21-10-202515:50:41GBp529539.00XLONxHaNWw2TYRC
21-10-202515:50:41GBp41539.00XLONxHaNWw2TYQe
21-10-202515:50:41GBp180539.00XLONxHaNWw2TYQm
21-10-202515:50:41GBp274539.00XLONxHaNWw2TYQ@
21-10-202515:50:41GBp101539.00XLONxHaNWw2TYQ0
21-10-202515:50:41GBp731539.00XLONxHaNWw2TYQ6
21-10-202515:50:41GBp911539.00XLONxHaNWw2TYQC
21-10-202515:50:41GBp263539.00XLONxHaNWw2TYQE
21-10-202515:50:41GBp507539.00XLONxHaNWw2TYQG
21-10-202515:49:52GBp1,049538.50BATExHaNWw2TWjz
21-10-202515:49:52GBp1,043538.50XLONxHaNWw2TWjx
21-10-202515:49:50GBp6538.50XLONxHaNWw2TWiw
21-10-202515:48:02GBp271538.50BATExHaNWw2Tk3z
21-10-202515:47:07GBp2538.50XLONxHaNWw2TlCk
21-10-202515:47:07GBp1,415538.50BATExHaNWw2TlFp
21-10-202515:41:11GBp45538.50XLONxHaNWw2TKdU
21-10-202515:41:11GBp243538.50XLONxHaNWw2TKch
21-10-202515:41:11GBp178538.50BATExHaNWw2TKc3
21-10-202515:40:02GBp194538.00XLONxHaNWw2TLHW
21-10-202515:40:02GBp217538.00XLONxHaNWw2TLMU
21-10-202515:40:02GBp394538.00XLONxHaNWw2TLHc
21-10-202515:40:02GBp1,049537.50XLONxHaNWw2TLHj
21-10-202515:40:02GBp1,049537.50BATExHaNWw2TLHl
21-10-202515:39:59GBp80538.00XLONxHaNWw2TLTb
21-10-202515:39:59GBp969538.00XLONxHaNWw2TLTZ
21-10-202515:39:59GBp1,049538.00BATExHaNWw2TLTd
21-10-202515:39:20GBp473538.00BATExHaNWw2TIBz
21-10-202515:35:30GBp12538.00BATExHaNWw2TSYE
21-10-202515:33:34GBp69538.00BATExHaNWw2TQum
21-10-202515:32:54GBp5538.00BATExHaNWw2TRni
21-10-202515:32:54GBp915538.00BATExHaNWw2TRn0
21-10-202515:32:54GBp1,049538.00XLONxHaNWw2TRn@
21-10-202515:31:01GBp286538.00XLONxHaNWw2TPuJ
21-10-202515:31:01GBp143538.00XLONxHaNWw2TPuU
21-10-202515:29:20GBp359538.00XLONxHaNWw2T7pA
21-10-202515:27:18GBp11538.00XLONxHaNWw2T5Mq
21-10-202515:27:17GBp4538.00XLONxHaNWw2T5M4
21-10-202515:27:17GBp6538.00BATExHaNWw2T5HZ
21-10-202515:22:20GBp356538.00BATExHaNWw2TCbD
21-10-202515:22:20GBp8538.00BATExHaNWw2TCbF
21-10-202515:19:09GBp249538.00BATExHaNWw2T838
21-10-202515:18:55GBp18538.00BATExHaNWw2T9bG
21-10-202515:18:51GBp257538.00XLONxHaNWw2T9W0
21-10-202515:17:22GBp176538.00BATExHaNWw2UsTD
21-10-202515:17:22GBp2538.00BATExHaNWw2UsTF
21-10-202515:17:22GBp178538.00BATExHaNWw2UsTN
21-10-202515:17:22GBp5538.00BATExHaNWw2UsSW
21-10-202515:17:21GBp5538.00BATExHaNWw2UsSm
21-10-202515:17:21GBp285538.00BATExHaNWw2UsS5
21-10-202515:17:21GBp5538.00BATExHaNWw2UsS7
21-10-202515:10:14GBp313538.00XLONxHaNWw2Uyzb
21-10-202515:10:14GBp322538.00BATExHaNWw2Uyzc
21-10-202515:09:19GBp1,668538.00XLONxHaNWw2Uz4A
21-10-202515:09:19GBp1,157538.00BATExHaNWw2Uz4C
21-10-202515:07:46GBp5538.00XLONxHaNWw2UxCu
21-10-202515:07:46GBp379538.00XLONxHaNWw2UxCw
21-10-202515:06:43GBp4537.50BATExHaNWw2UuIz
21-10-202515:05:58GBp819538.00XLONxHaNWw2UvIh
21-10-202515:05:58GBp337538.00BATExHaNWw2UvIi
21-10-202515:05:48GBp178538.00XLONxHaNWw2UcaL
21-10-202515:05:48GBp273538.00BATExHaNWw2UcdR
21-10-202515:05:48GBp178538.00BATExHaNWw2UccY
21-10-202515:05:39GBp301538.00XLONxHaNWw2Uck$
21-10-202515:05:39GBp1,290538.00XLONxHaNWw2UckB
21-10-202515:02:21GBp671538.00BATExHaNWw2UYg$
21-10-202515:02:21GBp1,049538.00XLONxHaNWw2UYgz
21-10-202515:01:15GBp489538.00XLONxHaNWw2UZ9q
21-10-202515:01:15GBp939538.00BATExHaNWw2UZ91
21-10-202515:01:15GBp1,049538.00XLONxHaNWw2UZ93
21-10-202514:49:11GBp2,098537.50XLONxHaNWw2UG9H
21-10-202514:49:11GBp1,120537.50BATExHaNWw2UG9J
21-10-202514:49:05GBp350538.50XLONxHaNWw2UGQz
21-10-202514:48:06GBp178538.50XLONxHaNWw2UUy1
21-10-202514:47:43GBp11538.50XLONxHaNWw2UUV8
21-10-202514:47:43GBp450538.50XLONxHaNWw2UUVA
21-10-202514:47:43GBp259538.00BATExHaNWw2UUVG
21-10-202514:47:43GBp4538.00BATExHaNWw2UUVN
21-10-202514:47:43GBp8538.00XLONxHaNWw2UUVT
21-10-202514:45:13GBp312538.00XLONxHaNWw2UTOd
21-10-202514:45:12GBp167538.50XLONxHaNWw2UTOS
21-10-202514:45:12GBp11538.50XLONxHaNWw2UTOU
21-10-202514:43:11GBp334538.50XLONxHaNWw2UOYv
21-10-202514:43:11GBp5538.00XLONxHaNWw2UOYx
21-10-202514:41:52GBp516538.00BATExHaNWw2UPNR
21-10-202514:41:40GBp267538.00BATExHaNWw2U6bA
21-10-202514:37:03GBp382537.50XLONxHaNWw2U3GH
21-10-202514:35:20GBp354538.00BATExHaNWw2UEl8
21-10-202514:35:20GBp872538.00XLONxHaNWw2UElH
21-10-202514:35:20GBp539538.00BATExHaNWw2UElJ
21-10-202514:33:21GBp6538.50XLONxHaNWw2UCVM
21-10-202514:33:21GBp1,236538.50XLONxHaNWw2UCVO
21-10-202514:33:21GBp302538.50BATExHaNWw2UCVQ
21-10-202514:33:21GBp508538.50BATExHaNWw2UCVS
21-10-202514:30:38GBp491539.00XLONxHaNWw2U9YP
21-10-202514:30:38GBp558539.00XLONxHaNWw2U9YR
21-10-202514:30:38GBp50539.00BATExHaNWw2U9YT
21-10-202514:30:38GBp749539.00BATExHaNWw2U9YV
21-10-202514:28:47GBp1,227539.50XLONxHaNWw2Vt9n
21-10-202514:28:47GBp668539.50BATExHaNWw2Vt9p
21-10-202514:25:00GBp1,683539.50XLONxHaNWw2Vp@g
21-10-202514:25:00GBp350539.50BATExHaNWw2Vp@i
21-10-202514:25:00GBp776539.50BATExHaNWw2Vp@k
21-10-202514:24:32GBp49540.00XLONxHaNWw2VpSa
21-10-202514:24:32GBp312540.00BATExHaNWw2VpSf
21-10-202514:24:32GBp163540.00XLONxHaNWw2VpSY
21-10-202514:24:29GBp174540.00XLONxHaNWw2VpPz
21-10-202514:24:29GBp4540.00XLONxHaNWw2VpP$
21-10-202514:24:28GBp175540.00XLONxHaNWw2VpPR
21-10-202514:24:28GBp4540.00XLONxHaNWw2VpPT
21-10-202514:22:32GBp179540.00XLONxHaNWw2VnTe
21-10-202514:22:32GBp180540.00BATExHaNWw2VnTj
21-10-202514:20:12GBp244540.00BATExHaNWw2Vyqp
21-10-202514:20:12GBp332540.00XLONxHaNWw2Vyqn
21-10-202514:20:12GBp4540.00BATExHaNWw2Vyqr
21-10-202514:19:35GBp306540.50XLONxHaNWw2VzcP
21-10-202514:10:38GBp1,318539.00XLONxHaNWw2VYqp
21-10-202514:10:38GBp602539.00BATExHaNWw2VYqr
21-10-202514:07:16GBp1,577539.50XLONxHaNWw2Vkb7
21-10-202514:07:16GBp755539.50BATExHaNWw2Vkb9
21-10-202514:04:34GBp309540.50BATExHaNWw2ViV1
21-10-202514:04:34GBp29540.50BATExHaNWw2ViV3
21-10-202514:04:34GBp520540.50BATExHaNWw2ViVz
21-10-202514:04:34GBp620540.50XLONxHaNWw2ViVB
21-10-202514:04:34GBp989540.00XLONxHaNWw2ViVH
21-10-202514:04:34GBp614540.00BATExHaNWw2ViVJ
21-10-202513:57:32GBp190540.00BATExHaNWw2VK4z
21-10-202513:56:58GBp206540.00XLONxHaNWw2VLch
21-10-202513:55:59GBp203540.00XLONxHaNWw2VLQs
21-10-202513:55:00GBp204540.00XLONxHaNWw2VIQO
21-10-202513:54:01GBp184540.00XLONxHaNWw2VGdh
21-10-202513:52:59GBp290540.00XLONxHaNWw2VHdf
21-10-202513:52:59GBp334540.00XLONxHaNWw2VHd0
21-10-202513:52:59GBp49540.00XLONxHaNWw2VHd2
21-10-202513:52:47GBp3539.50XLONxHaNWw2VHfE
21-10-202513:50:01GBp288539.50XLONxHaNWw2VSdd
21-10-202513:49:19GBp133539.50XLONxHaNWw2VSKQ
21-10-202513:49:19GBp916539.50XLONxHaNWw2VSKS
21-10-202513:49:19GBp648539.50BATExHaNWw2VSKU
21-10-202513:49:19GBp981540.00XLONxHaNWw2VSNY
21-10-202513:49:19GBp982540.00BATExHaNWw2VSNd
21-10-202513:49:19GBp642540.00BATExHaNWw2VSNx
21-10-202513:49:19GBp1,049540.00XLONxHaNWw2VSNv
21-10-202513:40:12GBp13540.00BATExHaNWw2V5MN
21-10-202513:38:32GBp13540.00BATExHaNWw2V3@G
21-10-202513:33:53GBp12540.00XLONxHaNWw2VFGr
21-10-202513:32:18GBp4540.00XLONxHaNWw2VD@t
21-10-202513:32:18GBp174540.00XLONxHaNWw2VD@r
21-10-202513:32:18GBp222540.00XLONxHaNWw2VD@5
21-10-202513:32:18GBp285540.00BATExHaNWw2VD@F
21-10-202513:32:18GBp6540.00BATExHaNWw2VD@H
21-10-202513:32:18GBp231540.00XLONxHaNWw2VD@K
21-10-202513:32:18GBp313540.00XLONxHaNWw2VD@T
21-10-202513:32:18GBp11540.00XLONxHaNWw2VD@V
21-10-202513:22:30GBp249540.00XLONxHaNWw2Opd5
21-10-202513:21:42GBp307540.00BATExHaNWw2Op8C
21-10-202513:21:42GBp610540.00BATExHaNWw2Op8M
21-10-202513:18:45GBp1540.00BATExHaNWw2O@Dw
21-10-202513:14:44GBp462540.50XLONxHaNWw2OwLb
21-10-202513:14:44GBp407540.00XLONxHaNWw2OwLg
21-10-202513:14:44GBp1,028540.00XLONxHaNWw2OwLi
21-10-202513:14:44GBp828540.00BATExHaNWw2OwLk
21-10-202513:12:36GBp553540.50XLONxHaNWw2OuHg
21-10-202513:12:36GBp1540.50XLONxHaNWw2OuHi
21-10-202513:12:36GBp558540.50BATExHaNWw2OuHm
21-10-202513:12:36GBp178540.50XLONxHaNWw2OuHD
21-10-202513:12:36GBp178540.50BATExHaNWw2OuHN
21-10-202513:12:36GBp947540.50XLONxHaNWw2OuGn
21-10-202513:12:36GBp400540.50XLONxHaNWw2OuGr
21-10-202513:12:36GBp2540.50XLONxHaNWw2OuGs
21-10-202513:12:36GBp4,149540.50BATExHaNWw2OuGx
21-10-202513:08:46GBp895540.50XLONxHaNWw2ObZK
21-10-202513:08:46GBp582540.50BATExHaNWw2ObZR
21-10-202512:57:27GBp5540.00XLONxHaNWw2Oh0M
21-10-202512:57:27GBp2540.00BATExHaNWw2Oh3W
21-10-202512:54:29GBp160540.00BATExHaNWw2OM1j
21-10-202512:54:29GBp86540.00BATExHaNWw2OM1l
21-10-202512:53:03GBp403540.00XLONxHaNWw2OKlG
21-10-202512:51:52GBp561540.00XLONxHaNWw2OLvi
21-10-202512:51:52GBp1,562540.00XLONxHaNWw2OLvs
21-10-202512:51:52GBp25540.00XLONxHaNWw2OLvu
21-10-202512:49:44GBp180540.00XLONxHaNWw2OJ1V
21-10-202512:49:44GBp240539.50XLONxHaNWw2OJ0b
21-10-202512:49:44GBp58540.00XLONxHaNWw2OJ0d
21-10-202512:49:44GBp734540.00XLONxHaNWw2OJ0f
21-10-202512:49:44GBp497540.00BATExHaNWw2OJ0h
21-10-202512:47:30GBp519540.50XLONxHaNWw2OH9Q
21-10-202512:47:29GBp2540.50XLONxHaNWw2OHBc
21-10-202512:47:29GBp74540.50XLONxHaNWw2OHBj
21-10-202512:47:29GBp500540.50BATExHaNWw2OHBp
21-10-202512:47:29GBp2,447540.50XLONxHaNWw2OHB$
21-10-202512:47:29GBp58540.50XLONxHaNWw2OHB3
21-10-202512:47:29GBp2540.50XLONxHaNWw2OHBG
21-10-202512:42:33GBp1540.00XLONxHaNWw2OQJ4
21-10-202512:37:34GBp4540.00XLONxHaNWw2O4gh
21-10-202512:37:34GBp2540.00BATExHaNWw2O4go
21-10-202512:32:37GBp2540.00BATExHaNWw2O0dw
21-10-202512:32:37GBp4540.00XLONxHaNWw2O0d@
21-10-202512:32:37GBp14540.00BATExHaNWw2O0d5
21-10-202512:28:17GBp96540.00BATExHaNWw2OF8y
21-10-202512:28:17GBp326540.00BATExHaNWw2OF8@
21-10-202512:28:17GBp678540.00XLONxHaNWw2OF8w
21-10-202512:09:00GBp14540.00XLONxHaNWw2P$fJ
21-10-202511:55:29GBp228539.50XLONxHaNWw2PZwK
21-10-202511:55:29GBp292539.50BATExHaNWw2PZwM
21-10-202511:55:29GBp102540.00XLONxHaNWw2PZwO
21-10-202511:55:29GBp213540.00XLONxHaNWw2PZwQ
21-10-202511:55:29GBp422540.00BATExHaNWw2PZwS
21-10-202511:53:44GBp332540.00XLONxHaNWw2PWH3
21-10-202511:53:44GBp381540.00XLONxHaNWw2PWH5
21-10-202511:53:44GBp422540.00BATExHaNWw2PWH7
21-10-202511:50:58GBp1,057540.50XLONxHaNWw2PkHg
21-10-202511:50:58GBp159541.00XLONxHaNWw2PkHp
21-10-202511:50:58GBp28541.00XLONxHaNWw2PkHr
21-10-202511:48:09GBp5540.50XLONxHaNWw2Pjc$
21-10-202511:48:09GBp17540.50XLONxHaNWw2Pjc1
21-10-202511:48:09GBp156540.50XLONxHaNWw2Pjcz
21-10-202511:46:11GBp178540.50BATExHaNWw2PgFx
21-10-202511:44:13GBp163540.50BATExHaNWw2PeoE
21-10-202511:44:13GBp14540.50BATExHaNWw2PeoG
21-10-202511:44:13GBp1540.50BATExHaNWw2PeoI
21-10-202511:42:28GBp810540.50XLONxHaNWw2PMa9
21-10-202511:42:28GBp422540.50BATExHaNWw2PMaB
21-10-202511:40:44GBp361541.00XLONxHaNWw2PNoW
21-10-202511:40:44GBp50541.00XLONxHaNWw2PNoY
21-10-202511:40:44GBp375540.50XLONxHaNWw2PNpS
21-10-202511:37:26GBp2541.00XLONxHaNWw2PLDf
21-10-202511:37:26GBp477541.00XLONxHaNWw2PLD$
21-10-202511:34:53GBp3540.50XLONxHaNWw2PJEo
21-10-202511:26:08GBp323540.50BATExHaNWw2POlU
21-10-202511:26:08GBp631540.50XLONxHaNWw2POlS
21-10-202511:20:05GBp408540.50BATExHaNWw2P2og
21-10-202511:18:45GBp211540.50XLONxHaNWw2P3rc
21-10-202511:18:44GBp340540.50XLONxHaNWw2P3ri
21-10-202511:18:44GBp777541.00XLONxHaNWw2P3rk
21-10-202511:18:44GBp450541.00BATExHaNWw2P3rm
21-10-202511:13:44GBp288541.50XLONxHaNWw2PEyu
21-10-202511:13:44GBp423541.50XLONxHaNWw2PEyw
21-10-202511:13:44GBp488541.50BATExHaNWw2PEyy
21-10-202511:08:10GBp127541.50BATExHaNWw2PAcZ
21-10-202511:07:50GBp73541.50XLONxHaNWw2PAsm
21-10-202511:07:50GBp613541.50XLONxHaNWw2PAso
21-10-202511:07:50GBp177541.50XLONxHaNWw2PAsq
21-10-202511:07:50GBp809541.50BATExHaNWw2PAsu
21-10-202511:07:50GBp131542.00XLONxHaNWw2PAs7
21-10-202511:07:50GBp14542.00XLONxHaNWw2PAs9
21-10-202511:07:50GBp32542.00XLONxHaNWw2PAsB
21-10-202511:07:50GBp1542.00XLONxHaNWw2PAsD
21-10-202511:07:50GBp178542.00BATExHaNWw2PAsE
21-10-202511:07:13GBp178542.00XLONxHaNWw2PALw
21-10-202511:07:13GBp14542.00XLONxHaNWw2PAL7
21-10-202511:07:13GBp1542.00XLONxHaNWw2PAL9
21-10-202511:03:54GBp14542.00BATExHaNWw2P9XW
21-10-202511:03:54GBp210542.00BATExHaNWw2P9XY
21-10-202511:02:55GBp59542.00XLONxHaNWw2P9GA
21-10-202511:02:55GBp347542.00XLONxHaNWw2P9GC
21-10-202511:02:55GBp2542.00XLONxHaNWw2P9GE
21-10-202511:00:10GBp435542.00BATExHaNWw2Qqna
21-10-202511:00:10GBp293542.00XLONxHaNWw2QqnW
21-10-202511:00:10GBp202542.00XLONxHaNWw2QqnY
21-10-202510:59:01GBp173542.50BATExHaNWw2Qrif
21-10-202510:59:01GBp287542.50BATExHaNWw2Qrih
21-10-202510:56:02GBp298542.50XLONxHaNWw2Qphb
21-10-202510:56:02GBp241542.50XLONxHaNWw2Qphd
21-10-202510:56:02GBp70542.50XLONxHaNWw2QphZ
21-10-202510:54:04GBp271542.50XLONxHaNWw2Qm3p
21-10-202510:52:06GBp204542.50XLONxHaNWw2QnVg
21-10-202510:50:15GBp95542.00BATExHaNWw2Q$Xq
21-10-202510:49:14GBp406542.50BATExHaNWw2Q$Ei
21-10-202510:48:10GBp1542.50BATExHaNWw2Qyp5
21-10-202510:48:10GBp257542.50XLONxHaNWw2QypC
21-10-202510:48:10GBp16542.50XLONxHaNWw2QypE
21-10-202510:48:10GBp2542.50XLONxHaNWw2QypG
21-10-202510:48:10GBp474542.50XLONxHaNWw2QypI
21-10-202510:46:12GBp247542.50XLONxHaNWw2Qz9Q
21-10-202510:46:12GBp201542.50BATExHaNWw2Qz9V
21-10-202510:44:14GBp231542.50XLONxHaNWw2QwRJ
21-10-202510:44:14GBp178542.50BATExHaNWw2QwRN
21-10-202510:42:31GBp275542.50XLONxHaNWw2Quf2
21-10-202510:42:31GBp121542.50XLONxHaNWw2QufD
21-10-202510:42:31GBp57542.50XLONxHaNWw2QufF
21-10-202510:42:30GBp539542.50XLONxHaNWw2QufL
21-10-202510:42:30GBp295542.50XLONxHaNWw2QufS
21-10-202510:42:30GBp97542.50XLONxHaNWw2QueX
21-10-202510:42:30GBp596542.50XLONxHaNWw2QueZ
21-10-202510:42:30GBp452542.50BATExHaNWw2Qued
21-10-202510:42:30GBp508542.50BATExHaNWw2Quef
21-10-202510:42:30GBp53542.50XLONxHaNWw2Ques
21-10-202510:42:30GBp543542.50XLONxHaNWw2Que4
21-10-202510:42:30GBp68542.50XLONxHaNWw2QueJ
21-10-202510:42:30GBp528542.50XLONxHaNWw2Quhb
21-10-202510:42:30GBp68542.50XLONxHaNWw2Quhp
21-10-202510:42:30GBp528542.50XLONxHaNWw2Quh4
21-10-202510:42:30GBp58542.50XLONxHaNWw2QuhJ
21-10-202510:42:30GBp538542.50XLONxHaNWw2QuhU
21-10-202510:42:29GBp69542.50XLONxHaNWw2Qugf
21-10-202510:42:29GBp527542.50XLONxHaNWw2Qugq
21-10-202510:42:29GBp56542.50XLONxHaNWw2Qug0
21-10-202510:42:29GBp540542.50XLONxHaNWw2QugN
21-10-202510:42:29GBp61542.50XLONxHaNWw2QurZ
21-10-202510:42:29GBp389542.50BATExHaNWw2Qura
21-10-202510:42:29GBp534542.50BATExHaNWw2Qurv
21-10-202510:42:29GBp535542.50XLONxHaNWw2Qurw
21-10-202510:42:29GBp47542.50XLONxHaNWw2Qur7
21-10-202510:42:29GBp596542.50XLONxHaNWw2Qur9
21-10-202510:42:29GBp74542.50BATExHaNWw2QurA
21-10-202510:42:29GBp104542.50XLONxHaNWw2QurT
21-10-202510:42:29GBp1,109542.50BATExHaNWw2QuqZ
21-10-202510:42:29GBp492542.50XLONxHaNWw2Quqh
21-10-202510:42:29GBp3542.50XLONxHaNWw2Quq1
21-10-202510:42:29GBp1542.50BATExHaNWw2Quq2
21-10-202510:40:01GBp472542.50XLONxHaNWw2QvKB
21-10-202510:40:01GBp388542.50BATExHaNWw2QvKD
21-10-202510:29:00GBp252542.50XLONxHaNWw2QXjZ
21-10-202510:15:10GBp470542.00BATExHaNWw2QMYT
21-10-202510:15:10GBp215542.00XLONxHaNWw2QMjb
21-10-202510:15:10GBp217542.00BATExHaNWw2QMjh
21-10-202510:15:10GBp414542.00BATExHaNWw2QMj$
21-10-202510:15:10GBp171542.00XLONxHaNWw2QMj1
21-10-202510:15:10GBp256542.00XLONxHaNWw2QMj3
21-10-202510:05:19GBp15542.00XLONxHaNWw2QG65
21-10-202510:01:20GBp8542.00BATExHaNWw2QV1X
21-10-202510:00:22GBp221542.00BATExHaNWw2QSni
21-10-202509:58:39GBp22542.00XLONxHaNWw2QT2l
21-10-202509:52:12GBp300541.50XLONxHaNWw2Q6Ez
21-10-202509:52:12GBp422541.50XLONxHaNWw2Q6E2
21-10-202509:52:12GBp334541.50BATExHaNWw2Q6E4
21-10-202509:52:12GBp88541.50BATExHaNWw2Q6E6
21-10-202509:40:19GBp89542.00XLONxHaNWw2QE60
21-10-202509:40:19GBp282542.00XLONxHaNWw2QE62
21-10-202509:37:05GBp220542.00XLONxHaNWw2QCCd
21-10-202509:37:05GBp400542.00XLONxHaNWw2QCCf
21-10-202509:37:05GBp282542.00BATExHaNWw2QCCh
21-10-202509:37:05GBp54542.00BATExHaNWw2QCCj
21-10-202509:31:23GBp177542.00XLONxHaNWw2Q8@N
21-10-202509:31:23GBp268542.00BATExHaNWw2Q8@P
21-10-202509:31:23GBp399542.00XLONxHaNWw2Q8@R
21-10-202509:28:31GBp5542.00XLONxHaNWw2Rsqu
21-10-202509:28:14GBp226542.50BATExHaNWw2RsyZ
21-10-202509:27:58GBp323542.50BATExHaNWw2Rs1a
21-10-202509:27:58GBp659542.50XLONxHaNWw2Rs1Y
21-10-202509:26:55GBp120542.50BATExHaNWw2Rtj9
21-10-202509:23:37GBp182542.00BATExHaNWw2Rrp2
21-10-202509:23:31GBp18542.00XLONxHaNWw2Rru2
21-10-202509:22:58GBp305542.50BATExHaNWw2RrIl
21-10-202509:22:58GBp455542.50XLONxHaNWw2RrIj
21-10-202509:17:59GBp221543.00XLONxHaNWw2Rnwm
21-10-202509:17:59GBp353543.00BATExHaNWw2Rnwr
21-10-202509:17:59GBp319543.00XLONxHaNWw2Rnw$
21-10-202509:17:59GBp585543.00BATExHaNWw2Rnw1
21-10-202509:17:59GBp136543.00XLONxHaNWw2Rnw6
21-10-202509:17:59GBp280543.00BATExHaNWw2Rnw8
21-10-202509:17:56GBp122543.00BATExHaNWw2Rn4R
21-10-202509:17:47GBp506543.00XLONxHaNWw2Rn1E
21-10-202509:15:04GBp221543.00BATExHaNWw2R$hZ
21-10-202509:12:49GBp389543.50XLONxHaNWw2Ry76
21-10-202509:09:43GBp248544.00XLONxHaNWw2Rw1a
21-10-202509:07:53GBp281544.50XLONxHaNWw2Rx8L
21-10-202509:06:18GBp191544.50XLONxHaNWw2RuTi
21-10-202509:05:54GBp277545.00XLONxHaNWw2RvW9
21-10-202509:05:54GBp431545.50XLONxHaNWw2RvWH
21-10-202509:05:38GBp286546.00XLONxHaNWw2RvfM
21-10-202509:05:08GBp227546.00XLONxHaNWw2Rv82
21-10-202509:05:08GBp83546.00XLONxHaNWw2Rv87
21-10-202509:05:08GBp422545.50XLONxHaNWw2Rv8C
21-10-202509:02:03GBp71540.00BATExHaNWw2RdxD
21-10-202509:02:03GBp203540.00BATExHaNWw2RdxF
21-10-202509:02:03GBp531540.50XLONxHaNWw2RdxR
21-10-202509:02:03GBp153540.50XLONxHaNWw2RdxT
21-10-202509:02:03GBp180540.50XLONxHaNWw2RdxV
21-10-202509:02:03GBp124540.50XLONxHaNWw2RdwX
21-10-202509:02:03GBp292540.00XLONxHaNWw2Rdwa
21-10-202509:02:03GBp292540.00BATExHaNWw2Rdwc
21-10-202509:02:01GBp422540.50XLONxHaNWw2RdwG
21-10-202509:02:01GBp422540.50BATExHaNWw2RdwI
21-10-202509:02:00GBp388541.00BATExHaNWw2Rd5U
21-10-202509:02:00GBp180541.00BATExHaNWw2Rd7a
21-10-202509:02:00GBp233541.00BATExHaNWw2Rd7j
21-10-202508:58:32GBp393540.50BATExHaNWw2RbGH
21-10-202508:58:32GBp29540.50BATExHaNWw2RbGJ
21-10-202508:58:04GBp40540.50XLONxHaNWw2RYjf
21-10-202508:58:04GBp4540.50XLONxHaNWw2RYji
21-10-202508:56:00GBp355540.50XLONxHaNWw2RZxP
21-10-202508:53:11GBp33540.00BATExHaNWw2RXqB
21-10-202508:53:11GBp1,811540.50XLONxHaNWw2RXqF
21-10-202508:53:11GBp616540.50BATExHaNWw2RXqG
21-10-202508:53:11GBp130540.50BATExHaNWw2RXqI
21-10-202508:53:11GBp244540.00BATExHaNWw2RXqR
21-10-202508:53:11GBp559540.50BATExHaNWw2RXqU
21-10-202508:53:11GBp556540.50XLONxHaNWw2RXtZ
21-10-202508:39:44GBp223538.00BATExHaNWw2RfRA
21-10-202508:39:44GBp237538.50XLONxHaNWw2RfRU
21-10-202508:39:44GBp149538.50XLONxHaNWw2RfQW
21-10-202508:38:00GBp408538.00XLONxHaNWw2RNbI
21-10-202508:38:00GBp5538.00XLONxHaNWw2RNbK
21-10-202508:33:45GBp79538.00XLONxHaNWw2RIb1
21-10-202508:33:45GBp202538.00XLONxHaNWw2RIb3
21-10-202508:33:45GBp4538.00XLONxHaNWw2RIb5
21-10-202508:30:30GBp167538.50XLONxHaNWw2RGq9
21-10-202508:30:30GBp275538.50XLONxHaNWw2RGqB
21-10-202508:30:30GBp301538.50XLONxHaNWw2RGqD
21-10-202508:29:35GBp139538.50XLONxHaNWw2RGUd
21-10-202508:29:35GBp39538.00XLONxHaNWw2RGUf
21-10-202508:29:35GBp178537.50BATExHaNWw2RGUi
21-10-202508:29:35GBp1,611538.50XLONxHaNWw2RGUq
21-10-202508:29:35GBp533538.00BATExHaNWw2RGUw
21-10-202508:27:55GBp123538.00XLONxHaNWw2RHPI
21-10-202508:20:48GBp189537.50BATExHaNWw2RQjA
21-10-202508:19:45GBp126538.50XLONxHaNWw2RQTJ
21-10-202508:19:45GBp52538.50XLONxHaNWw2RQTL
21-10-202508:19:45GBp248538.00BATExHaNWw2RQTO
21-10-202508:19:41GBp154538.50XLONxHaNWw2RQVs
21-10-202508:19:41GBp251538.50XLONxHaNWw2RQVu
21-10-202508:19:41GBp700538.50XLONxHaNWw2RQVw
21-10-202508:19:41GBp55538.50XLONxHaNWw2RQVy
21-10-202508:19:41GBp429538.00BATExHaNWw2RQV3
21-10-202508:18:12GBp150538.00BATExHaNWw2RRJv
21-10-202508:17:49GBp3538.00XLONxHaNWw2ROX@
21-10-202508:14:04GBp221537.50BATExHaNWw2R6@D
21-10-202508:12:03GBp42537.50XLONxHaNWw2R76b
21-10-202508:12:03GBp415537.50BATExHaNWw2R76d
21-10-202508:12:03GBp672538.00XLONxHaNWw2R76f
21-10-202508:10:23GBp221537.50BATExHaNWw2R4vN
21-10-202508:08:14GBp221537.50BATExHaNWw2R54a
21-10-202508:06:20GBp210538.50BATExHaNWw2R2xM
21-10-202508:06:20GBp325539.00XLONxHaNWw2R2xO
21-10-202508:06:20GBp82539.00BATExHaNWw2R2xQ
21-10-202508:06:20GBp221539.00BATExHaNWw2R2xS
21-10-202508:05:55GBp467539.50XLONxHaNWw2R2Lm
21-10-202508:04:26GBp215539.50XLONxHaNWw2R3La
21-10-202508:04:26GBp158539.50XLONxHaNWw2R3LY
21-10-202508:03:44GBp194539.50XLONxHaNWw2R0xg
21-10-202508:03:44GBp259539.50BATExHaNWw2R0xi
21-10-202508:03:44GBp10539.50BATExHaNWw2R0xk
21-10-202508:03:41GBp324540.00XLONxHaNWw2R04H
21-10-202508:03:41GBp471540.00BATExHaNWw2R04J
21-10-202508:02:59GBp496540.50BATExHaNWw2R1ab
21-10-202508:02:58GBp103541.00XLONxHaNWw2R1a2
21-10-202508:02:58GBp75541.00XLONxHaNWw2R1a4
21-10-202508:02:58GBp178540.50BATExHaNWw2R1aH
21-10-202508:02:58GBp244540.50BATExHaNWw2R1aJ
21-10-202508:02:58GBp422540.50XLONxHaNWw2R1aF
21-10-202508:01:00GBp867540.50XLONxHaNWw2RFod

Recommended Reading

  • October 21, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36021 October 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares
  • October 20, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36020 October 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares