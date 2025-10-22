OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
22 October 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 21 October 2025 it had purchased a total of 184,789 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|114,789
|70,000
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|546.00p
|543.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|537.50p
|537.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|539.87p
|539.72p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,718,782 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,718,782.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|21-10-2025
|16:28:30
|GBp
|240
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SeOG
|21-10-2025
|16:25:35
|GBp
|35
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SLHb
|21-10-2025
|16:25:35
|GBp
|34
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SLHd
|21-10-2025
|16:25:35
|GBp
|34
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SLHf
|21-10-2025
|16:25:35
|GBp
|5
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SLHh
|21-10-2025
|16:25:35
|GBp
|687
|538.00
|BATE
|xHaNWw2SLHi
|21-10-2025
|16:25:35
|GBp
|69
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SLHX
|21-10-2025
|16:25:35
|GBp
|67
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SLHZ
|21-10-2025
|16:25:15
|GBp
|239
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SInn
|21-10-2025
|16:25:15
|GBp
|1
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SInp
|21-10-2025
|16:25:05
|GBp
|227
|538.50
|XLON
|xHaNWw2SI3H
|21-10-2025
|16:24:55
|GBp
|227
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SIVz
|21-10-2025
|16:24:50
|GBp
|202
|538.50
|XLON
|xHaNWw2SJdq
|21-10-2025
|16:24:50
|GBp
|4
|538.50
|XLON
|xHaNWw2SJds
|21-10-2025
|16:24:35
|GBp
|248
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SJy0
|21-10-2025
|16:24:35
|GBp
|189
|538.50
|XLON
|xHaNWw2SJy6
|21-10-2025
|16:24:17
|GBp
|357
|538.50
|XLON
|xHaNWw2SJAv
|21-10-2025
|16:24:17
|GBp
|189
|538.50
|BATE
|xHaNWw2SJA3
|21-10-2025
|16:24:16
|GBp
|378
|538.50
|XLON
|xHaNWw2SJLb
|21-10-2025
|16:24:16
|GBp
|13
|538.50
|XLON
|xHaNWw2SJLd
|21-10-2025
|16:24:16
|GBp
|950
|538.50
|XLON
|xHaNWw2SJLZ
|21-10-2025
|16:23:29
|GBp
|2
|538.00
|BATE
|xHaNWw2SHYU
|21-10-2025
|16:17:53
|GBp
|635
|538.00
|XLON
|xHaNWw2SP0J
|21-10-2025
|16:17:53
|GBp
|432
|538.00
|BATE
|xHaNWw2SP0N
|21-10-2025
|16:17:09
|GBp
|94
|538.00
|BATE
|xHaNWw2S6BG
|21-10-2025
|16:17:09
|GBp
|90
|538.00
|XLON
|xHaNWw2S6BE
|21-10-2025
|16:16:57
|GBp
|40
|538.00
|BATE
|xHaNWw2S7kN
|21-10-2025
|16:16:51
|GBp
|15
|538.00
|BATE
|xHaNWw2S7nl
|21-10-2025
|16:16:45
|GBp
|12
|538.00
|XLON
|xHaNWw2S7vb
|21-10-2025
|16:16:45
|GBp
|420
|538.00
|XLON
|xHaNWw2S7vd
|21-10-2025
|16:16:45
|GBp
|375
|538.00
|XLON
|xHaNWw2S7ve
|21-10-2025
|16:16:45
|GBp
|211
|538.00
|BATE
|xHaNWw2S7vu
|21-10-2025
|16:16:45
|GBp
|1,679
|538.00
|XLON
|xHaNWw2S7v5
|21-10-2025
|16:16:45
|GBp
|320
|538.00
|BATE
|xHaNWw2S7v7
|21-10-2025
|16:16:45
|GBp
|909
|538.00
|BATE
|xHaNWw2S7v9
|21-10-2025
|16:12:54
|GBp
|114
|538.50
|BATE
|xHaNWw2S1tZ
|21-10-2025
|16:12:54
|GBp
|1,061
|538.50
|BATE
|xHaNWw2S1tb
|21-10-2025
|16:12:54
|GBp
|1,548
|538.50
|XLON
|xHaNWw2S1tX
|21-10-2025
|16:10:03
|GBp
|609
|539.00
|XLON
|xHaNWw2SDy7
|21-10-2025
|16:09:56
|GBp
|631
|539.00
|BATE
|xHaNWw2SD1p
|21-10-2025
|16:09:56
|GBp
|59
|539.50
|XLON
|xHaNWw2SD1v
|21-10-2025
|16:09:56
|GBp
|408
|539.50
|XLON
|xHaNWw2SD1x
|21-10-2025
|16:09:56
|GBp
|250
|539.50
|XLON
|xHaNWw2SD1z
|21-10-2025
|16:09:56
|GBp
|800
|539.50
|XLON
|xHaNWw2SD1$
|21-10-2025
|16:09:56
|GBp
|500
|539.50
|XLON
|xHaNWw2SD11
|21-10-2025
|16:09:56
|GBp
|13
|539.50
|XLON
|xHaNWw2SD13
|21-10-2025
|16:06:09
|GBp
|727
|539.00
|XLON
|xHaNWw2Tsvg
|21-10-2025
|16:06:09
|GBp
|623
|539.00
|BATE
|xHaNWw2Tsvi
|21-10-2025
|16:05:46
|GBp
|296
|539.50
|XLON
|xHaNWw2TsUp
|21-10-2025
|16:05:34
|GBp
|105
|539.50
|XLON
|xHaNWw2Ttej
|21-10-2025
|16:05:34
|GBp
|944
|539.50
|XLON
|xHaNWw2Ttel
|21-10-2025
|16:05:34
|GBp
|1,422
|539.50
|BATE
|xHaNWw2Tten
|21-10-2025
|16:04:24
|GBp
|930
|540.00
|BATE
|xHaNWw2TqIs
|21-10-2025
|16:04:03
|GBp
|256
|540.00
|XLON
|xHaNWw2Tr6b
|21-10-2025
|16:04:03
|GBp
|231
|540.00
|BATE
|xHaNWw2Tr6c
|21-10-2025
|16:03:04
|GBp
|471
|540.00
|XLON
|xHaNWw2ToJ8
|21-10-2025
|16:03:04
|GBp
|18
|540.00
|XLON
|xHaNWw2ToJA
|21-10-2025
|16:03:04
|GBp
|477
|540.00
|BATE
|xHaNWw2ToJF
|21-10-2025
|16:03:04
|GBp
|178
|540.00
|XLON
|xHaNWw2ToJT
|21-10-2025
|16:03:04
|GBp
|1,138
|540.00
|BATE
|xHaNWw2ToIa
|21-10-2025
|16:03:04
|GBp
|1,043
|540.00
|XLON
|xHaNWw2ToIe
|21-10-2025
|16:03:04
|GBp
|1,280
|540.00
|XLON
|xHaNWw2ToIi
|21-10-2025
|16:03:04
|GBp
|253
|540.00
|BATE
|xHaNWw2ToIH
|21-10-2025
|15:59:55
|GBp
|11
|539.00
|BATE
|xHaNWw2T$bX
|21-10-2025
|15:59:10
|GBp
|5
|539.00
|BATE
|xHaNWw2T$O1
|21-10-2025
|15:52:36
|GBp
|1,487
|538.50
|XLON
|xHaNWw2Ta$V
|21-10-2025
|15:52:36
|GBp
|1,422
|538.50
|BATE
|xHaNWw2Ta@X
|21-10-2025
|15:52:01
|GBp
|109
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TbtQ
|21-10-2025
|15:52:01
|GBp
|369
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TbtS
|21-10-2025
|15:52:01
|GBp
|396
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TbtU
|21-10-2025
|15:50:42
|GBp
|258
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYUr
|21-10-2025
|15:50:42
|GBp
|442
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYU4
|21-10-2025
|15:50:42
|GBp
|438
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYUI
|21-10-2025
|15:50:42
|GBp
|435
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYUT
|21-10-2025
|15:50:42
|GBp
|454
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYPi
|21-10-2025
|15:50:42
|GBp
|545
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYPr
|21-10-2025
|15:50:42
|GBp
|544
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYPx
|21-10-2025
|15:50:42
|GBp
|553
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYP9
|21-10-2025
|15:50:41
|GBp
|529
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYRC
|21-10-2025
|15:50:41
|GBp
|41
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYQe
|21-10-2025
|15:50:41
|GBp
|180
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYQm
|21-10-2025
|15:50:41
|GBp
|274
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYQ@
|21-10-2025
|15:50:41
|GBp
|101
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYQ0
|21-10-2025
|15:50:41
|GBp
|731
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYQ6
|21-10-2025
|15:50:41
|GBp
|911
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYQC
|21-10-2025
|15:50:41
|GBp
|263
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYQE
|21-10-2025
|15:50:41
|GBp
|507
|539.00
|XLON
|xHaNWw2TYQG
|21-10-2025
|15:49:52
|GBp
|1,049
|538.50
|BATE
|xHaNWw2TWjz
|21-10-2025
|15:49:52
|GBp
|1,043
|538.50
|XLON
|xHaNWw2TWjx
|21-10-2025
|15:49:50
|GBp
|6
|538.50
|XLON
|xHaNWw2TWiw
|21-10-2025
|15:48:02
|GBp
|271
|538.50
|BATE
|xHaNWw2Tk3z
|21-10-2025
|15:47:07
|GBp
|2
|538.50
|XLON
|xHaNWw2TlCk
|21-10-2025
|15:47:07
|GBp
|1,415
|538.50
|BATE
|xHaNWw2TlFp
|21-10-2025
|15:41:11
|GBp
|45
|538.50
|XLON
|xHaNWw2TKdU
|21-10-2025
|15:41:11
|GBp
|243
|538.50
|XLON
|xHaNWw2TKch
|21-10-2025
|15:41:11
|GBp
|178
|538.50
|BATE
|xHaNWw2TKc3
|21-10-2025
|15:40:02
|GBp
|194
|538.00
|XLON
|xHaNWw2TLHW
|21-10-2025
|15:40:02
|GBp
|217
|538.00
|XLON
|xHaNWw2TLMU
|21-10-2025
|15:40:02
|GBp
|394
|538.00
|XLON
|xHaNWw2TLHc
|21-10-2025
|15:40:02
|GBp
|1,049
|537.50
|XLON
|xHaNWw2TLHj
|21-10-2025
|15:40:02
|GBp
|1,049
|537.50
|BATE
|xHaNWw2TLHl
|21-10-2025
|15:39:59
|GBp
|80
|538.00
|XLON
|xHaNWw2TLTb
|21-10-2025
|15:39:59
|GBp
|969
|538.00
|XLON
|xHaNWw2TLTZ
|21-10-2025
|15:39:59
|GBp
|1,049
|538.00
|BATE
|xHaNWw2TLTd
|21-10-2025
|15:39:20
|GBp
|473
|538.00
|BATE
|xHaNWw2TIBz
|21-10-2025
|15:35:30
|GBp
|12
|538.00
|BATE
|xHaNWw2TSYE
|21-10-2025
|15:33:34
|GBp
|69
|538.00
|BATE
|xHaNWw2TQum
|21-10-2025
|15:32:54
|GBp
|5
|538.00
|BATE
|xHaNWw2TRni
|21-10-2025
|15:32:54
|GBp
|915
|538.00
|BATE
|xHaNWw2TRn0
|21-10-2025
|15:32:54
|GBp
|1,049
|538.00
|XLON
|xHaNWw2TRn@
|21-10-2025
|15:31:01
|GBp
|286
|538.00
|XLON
|xHaNWw2TPuJ
|21-10-2025
|15:31:01
|GBp
|143
|538.00
|XLON
|xHaNWw2TPuU
|21-10-2025
|15:29:20
|GBp
|359
|538.00
|XLON
|xHaNWw2T7pA
|21-10-2025
|15:27:18
|GBp
|11
|538.00
|XLON
|xHaNWw2T5Mq
|21-10-2025
|15:27:17
|GBp
|4
|538.00
|XLON
|xHaNWw2T5M4
|21-10-2025
|15:27:17
|GBp
|6
|538.00
|BATE
|xHaNWw2T5HZ
|21-10-2025
|15:22:20
|GBp
|356
|538.00
|BATE
|xHaNWw2TCbD
|21-10-2025
|15:22:20
|GBp
|8
|538.00
|BATE
|xHaNWw2TCbF
|21-10-2025
|15:19:09
|GBp
|249
|538.00
|BATE
|xHaNWw2T838
|21-10-2025
|15:18:55
|GBp
|18
|538.00
|BATE
|xHaNWw2T9bG
|21-10-2025
|15:18:51
|GBp
|257
|538.00
|XLON
|xHaNWw2T9W0
|21-10-2025
|15:17:22
|GBp
|176
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UsTD
|21-10-2025
|15:17:22
|GBp
|2
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UsTF
|21-10-2025
|15:17:22
|GBp
|178
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UsTN
|21-10-2025
|15:17:22
|GBp
|5
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UsSW
|21-10-2025
|15:17:21
|GBp
|5
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UsSm
|21-10-2025
|15:17:21
|GBp
|285
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UsS5
|21-10-2025
|15:17:21
|GBp
|5
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UsS7
|21-10-2025
|15:10:14
|GBp
|313
|538.00
|XLON
|xHaNWw2Uyzb
|21-10-2025
|15:10:14
|GBp
|322
|538.00
|BATE
|xHaNWw2Uyzc
|21-10-2025
|15:09:19
|GBp
|1,668
|538.00
|XLON
|xHaNWw2Uz4A
|21-10-2025
|15:09:19
|GBp
|1,157
|538.00
|BATE
|xHaNWw2Uz4C
|21-10-2025
|15:07:46
|GBp
|5
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UxCu
|21-10-2025
|15:07:46
|GBp
|379
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UxCw
|21-10-2025
|15:06:43
|GBp
|4
|537.50
|BATE
|xHaNWw2UuIz
|21-10-2025
|15:05:58
|GBp
|819
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UvIh
|21-10-2025
|15:05:58
|GBp
|337
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UvIi
|21-10-2025
|15:05:48
|GBp
|178
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UcaL
|21-10-2025
|15:05:48
|GBp
|273
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UcdR
|21-10-2025
|15:05:48
|GBp
|178
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UccY
|21-10-2025
|15:05:39
|GBp
|301
|538.00
|XLON
|xHaNWw2Uck$
|21-10-2025
|15:05:39
|GBp
|1,290
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UckB
|21-10-2025
|15:02:21
|GBp
|671
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UYg$
|21-10-2025
|15:02:21
|GBp
|1,049
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UYgz
|21-10-2025
|15:01:15
|GBp
|489
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UZ9q
|21-10-2025
|15:01:15
|GBp
|939
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UZ91
|21-10-2025
|15:01:15
|GBp
|1,049
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UZ93
|21-10-2025
|14:49:11
|GBp
|2,098
|537.50
|XLON
|xHaNWw2UG9H
|21-10-2025
|14:49:11
|GBp
|1,120
|537.50
|BATE
|xHaNWw2UG9J
|21-10-2025
|14:49:05
|GBp
|350
|538.50
|XLON
|xHaNWw2UGQz
|21-10-2025
|14:48:06
|GBp
|178
|538.50
|XLON
|xHaNWw2UUy1
|21-10-2025
|14:47:43
|GBp
|11
|538.50
|XLON
|xHaNWw2UUV8
|21-10-2025
|14:47:43
|GBp
|450
|538.50
|XLON
|xHaNWw2UUVA
|21-10-2025
|14:47:43
|GBp
|259
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UUVG
|21-10-2025
|14:47:43
|GBp
|4
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UUVN
|21-10-2025
|14:47:43
|GBp
|8
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UUVT
|21-10-2025
|14:45:13
|GBp
|312
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UTOd
|21-10-2025
|14:45:12
|GBp
|167
|538.50
|XLON
|xHaNWw2UTOS
|21-10-2025
|14:45:12
|GBp
|11
|538.50
|XLON
|xHaNWw2UTOU
|21-10-2025
|14:43:11
|GBp
|334
|538.50
|XLON
|xHaNWw2UOYv
|21-10-2025
|14:43:11
|GBp
|5
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UOYx
|21-10-2025
|14:41:52
|GBp
|516
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UPNR
|21-10-2025
|14:41:40
|GBp
|267
|538.00
|BATE
|xHaNWw2U6bA
|21-10-2025
|14:37:03
|GBp
|382
|537.50
|XLON
|xHaNWw2U3GH
|21-10-2025
|14:35:20
|GBp
|354
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UEl8
|21-10-2025
|14:35:20
|GBp
|872
|538.00
|XLON
|xHaNWw2UElH
|21-10-2025
|14:35:20
|GBp
|539
|538.00
|BATE
|xHaNWw2UElJ
|21-10-2025
|14:33:21
|GBp
|6
|538.50
|XLON
|xHaNWw2UCVM
|21-10-2025
|14:33:21
|GBp
|1,236
|538.50
|XLON
|xHaNWw2UCVO
|21-10-2025
|14:33:21
|GBp
|302
|538.50
|BATE
|xHaNWw2UCVQ
|21-10-2025
|14:33:21
|GBp
|508
|538.50
|BATE
|xHaNWw2UCVS
|21-10-2025
|14:30:38
|GBp
|491
|539.00
|XLON
|xHaNWw2U9YP
|21-10-2025
|14:30:38
|GBp
|558
|539.00
|XLON
|xHaNWw2U9YR
|21-10-2025
|14:30:38
|GBp
|50
|539.00
|BATE
|xHaNWw2U9YT
|21-10-2025
|14:30:38
|GBp
|749
|539.00
|BATE
|xHaNWw2U9YV
|21-10-2025
|14:28:47
|GBp
|1,227
|539.50
|XLON
|xHaNWw2Vt9n
|21-10-2025
|14:28:47
|GBp
|668
|539.50
|BATE
|xHaNWw2Vt9p
|21-10-2025
|14:25:00
|GBp
|1,683
|539.50
|XLON
|xHaNWw2Vp@g
|21-10-2025
|14:25:00
|GBp
|350
|539.50
|BATE
|xHaNWw2Vp@i
|21-10-2025
|14:25:00
|GBp
|776
|539.50
|BATE
|xHaNWw2Vp@k
|21-10-2025
|14:24:32
|GBp
|49
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VpSa
|21-10-2025
|14:24:32
|GBp
|312
|540.00
|BATE
|xHaNWw2VpSf
|21-10-2025
|14:24:32
|GBp
|163
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VpSY
|21-10-2025
|14:24:29
|GBp
|174
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VpPz
|21-10-2025
|14:24:29
|GBp
|4
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VpP$
|21-10-2025
|14:24:28
|GBp
|175
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VpPR
|21-10-2025
|14:24:28
|GBp
|4
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VpPT
|21-10-2025
|14:22:32
|GBp
|179
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VnTe
|21-10-2025
|14:22:32
|GBp
|180
|540.00
|BATE
|xHaNWw2VnTj
|21-10-2025
|14:20:12
|GBp
|244
|540.00
|BATE
|xHaNWw2Vyqp
|21-10-2025
|14:20:12
|GBp
|332
|540.00
|XLON
|xHaNWw2Vyqn
|21-10-2025
|14:20:12
|GBp
|4
|540.00
|BATE
|xHaNWw2Vyqr
|21-10-2025
|14:19:35
|GBp
|306
|540.50
|XLON
|xHaNWw2VzcP
|21-10-2025
|14:10:38
|GBp
|1,318
|539.00
|XLON
|xHaNWw2VYqp
|21-10-2025
|14:10:38
|GBp
|602
|539.00
|BATE
|xHaNWw2VYqr
|21-10-2025
|14:07:16
|GBp
|1,577
|539.50
|XLON
|xHaNWw2Vkb7
|21-10-2025
|14:07:16
|GBp
|755
|539.50
|BATE
|xHaNWw2Vkb9
|21-10-2025
|14:04:34
|GBp
|309
|540.50
|BATE
|xHaNWw2ViV1
|21-10-2025
|14:04:34
|GBp
|29
|540.50
|BATE
|xHaNWw2ViV3
|21-10-2025
|14:04:34
|GBp
|520
|540.50
|BATE
|xHaNWw2ViVz
|21-10-2025
|14:04:34
|GBp
|620
|540.50
|XLON
|xHaNWw2ViVB
|21-10-2025
|14:04:34
|GBp
|989
|540.00
|XLON
|xHaNWw2ViVH
|21-10-2025
|14:04:34
|GBp
|614
|540.00
|BATE
|xHaNWw2ViVJ
|21-10-2025
|13:57:32
|GBp
|190
|540.00
|BATE
|xHaNWw2VK4z
|21-10-2025
|13:56:58
|GBp
|206
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VLch
|21-10-2025
|13:55:59
|GBp
|203
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VLQs
|21-10-2025
|13:55:00
|GBp
|204
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VIQO
|21-10-2025
|13:54:01
|GBp
|184
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VGdh
|21-10-2025
|13:52:59
|GBp
|290
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VHdf
|21-10-2025
|13:52:59
|GBp
|334
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VHd0
|21-10-2025
|13:52:59
|GBp
|49
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VHd2
|21-10-2025
|13:52:47
|GBp
|3
|539.50
|XLON
|xHaNWw2VHfE
|21-10-2025
|13:50:01
|GBp
|288
|539.50
|XLON
|xHaNWw2VSdd
|21-10-2025
|13:49:19
|GBp
|133
|539.50
|XLON
|xHaNWw2VSKQ
|21-10-2025
|13:49:19
|GBp
|916
|539.50
|XLON
|xHaNWw2VSKS
|21-10-2025
|13:49:19
|GBp
|648
|539.50
|BATE
|xHaNWw2VSKU
|21-10-2025
|13:49:19
|GBp
|981
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VSNY
|21-10-2025
|13:49:19
|GBp
|982
|540.00
|BATE
|xHaNWw2VSNd
|21-10-2025
|13:49:19
|GBp
|642
|540.00
|BATE
|xHaNWw2VSNx
|21-10-2025
|13:49:19
|GBp
|1,049
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VSNv
|21-10-2025
|13:40:12
|GBp
|13
|540.00
|BATE
|xHaNWw2V5MN
|21-10-2025
|13:38:32
|GBp
|13
|540.00
|BATE
|xHaNWw2V3@G
|21-10-2025
|13:33:53
|GBp
|12
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VFGr
|21-10-2025
|13:32:18
|GBp
|4
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VD@t
|21-10-2025
|13:32:18
|GBp
|174
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VD@r
|21-10-2025
|13:32:18
|GBp
|222
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VD@5
|21-10-2025
|13:32:18
|GBp
|285
|540.00
|BATE
|xHaNWw2VD@F
|21-10-2025
|13:32:18
|GBp
|6
|540.00
|BATE
|xHaNWw2VD@H
|21-10-2025
|13:32:18
|GBp
|231
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VD@K
|21-10-2025
|13:32:18
|GBp
|313
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VD@T
|21-10-2025
|13:32:18
|GBp
|11
|540.00
|XLON
|xHaNWw2VD@V
|21-10-2025
|13:22:30
|GBp
|249
|540.00
|XLON
|xHaNWw2Opd5
|21-10-2025
|13:21:42
|GBp
|307
|540.00
|BATE
|xHaNWw2Op8C
|21-10-2025
|13:21:42
|GBp
|610
|540.00
|BATE
|xHaNWw2Op8M
|21-10-2025
|13:18:45
|GBp
|1
|540.00
|BATE
|xHaNWw2O@Dw
|21-10-2025
|13:14:44
|GBp
|462
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OwLb
|21-10-2025
|13:14:44
|GBp
|407
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OwLg
|21-10-2025
|13:14:44
|GBp
|1,028
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OwLi
|21-10-2025
|13:14:44
|GBp
|828
|540.00
|BATE
|xHaNWw2OwLk
|21-10-2025
|13:12:36
|GBp
|553
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OuHg
|21-10-2025
|13:12:36
|GBp
|1
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OuHi
|21-10-2025
|13:12:36
|GBp
|558
|540.50
|BATE
|xHaNWw2OuHm
|21-10-2025
|13:12:36
|GBp
|178
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OuHD
|21-10-2025
|13:12:36
|GBp
|178
|540.50
|BATE
|xHaNWw2OuHN
|21-10-2025
|13:12:36
|GBp
|947
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OuGn
|21-10-2025
|13:12:36
|GBp
|400
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OuGr
|21-10-2025
|13:12:36
|GBp
|2
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OuGs
|21-10-2025
|13:12:36
|GBp
|4,149
|540.50
|BATE
|xHaNWw2OuGx
|21-10-2025
|13:08:46
|GBp
|895
|540.50
|XLON
|xHaNWw2ObZK
|21-10-2025
|13:08:46
|GBp
|582
|540.50
|BATE
|xHaNWw2ObZR
|21-10-2025
|12:57:27
|GBp
|5
|540.00
|XLON
|xHaNWw2Oh0M
|21-10-2025
|12:57:27
|GBp
|2
|540.00
|BATE
|xHaNWw2Oh3W
|21-10-2025
|12:54:29
|GBp
|160
|540.00
|BATE
|xHaNWw2OM1j
|21-10-2025
|12:54:29
|GBp
|86
|540.00
|BATE
|xHaNWw2OM1l
|21-10-2025
|12:53:03
|GBp
|403
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OKlG
|21-10-2025
|12:51:52
|GBp
|561
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OLvi
|21-10-2025
|12:51:52
|GBp
|1,562
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OLvs
|21-10-2025
|12:51:52
|GBp
|25
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OLvu
|21-10-2025
|12:49:44
|GBp
|180
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OJ1V
|21-10-2025
|12:49:44
|GBp
|240
|539.50
|XLON
|xHaNWw2OJ0b
|21-10-2025
|12:49:44
|GBp
|58
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OJ0d
|21-10-2025
|12:49:44
|GBp
|734
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OJ0f
|21-10-2025
|12:49:44
|GBp
|497
|540.00
|BATE
|xHaNWw2OJ0h
|21-10-2025
|12:47:30
|GBp
|519
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OH9Q
|21-10-2025
|12:47:29
|GBp
|2
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OHBc
|21-10-2025
|12:47:29
|GBp
|74
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OHBj
|21-10-2025
|12:47:29
|GBp
|500
|540.50
|BATE
|xHaNWw2OHBp
|21-10-2025
|12:47:29
|GBp
|2,447
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OHB$
|21-10-2025
|12:47:29
|GBp
|58
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OHB3
|21-10-2025
|12:47:29
|GBp
|2
|540.50
|XLON
|xHaNWw2OHBG
|21-10-2025
|12:42:33
|GBp
|1
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OQJ4
|21-10-2025
|12:37:34
|GBp
|4
|540.00
|XLON
|xHaNWw2O4gh
|21-10-2025
|12:37:34
|GBp
|2
|540.00
|BATE
|xHaNWw2O4go
|21-10-2025
|12:32:37
|GBp
|2
|540.00
|BATE
|xHaNWw2O0dw
|21-10-2025
|12:32:37
|GBp
|4
|540.00
|XLON
|xHaNWw2O0d@
|21-10-2025
|12:32:37
|GBp
|14
|540.00
|BATE
|xHaNWw2O0d5
|21-10-2025
|12:28:17
|GBp
|96
|540.00
|BATE
|xHaNWw2OF8y
|21-10-2025
|12:28:17
|GBp
|326
|540.00
|BATE
|xHaNWw2OF8@
|21-10-2025
|12:28:17
|GBp
|678
|540.00
|XLON
|xHaNWw2OF8w
|21-10-2025
|12:09:00
|GBp
|14
|540.00
|XLON
|xHaNWw2P$fJ
|21-10-2025
|11:55:29
|GBp
|228
|539.50
|XLON
|xHaNWw2PZwK
|21-10-2025
|11:55:29
|GBp
|292
|539.50
|BATE
|xHaNWw2PZwM
|21-10-2025
|11:55:29
|GBp
|102
|540.00
|XLON
|xHaNWw2PZwO
|21-10-2025
|11:55:29
|GBp
|213
|540.00
|XLON
|xHaNWw2PZwQ
|21-10-2025
|11:55:29
|GBp
|422
|540.00
|BATE
|xHaNWw2PZwS
|21-10-2025
|11:53:44
|GBp
|332
|540.00
|XLON
|xHaNWw2PWH3
|21-10-2025
|11:53:44
|GBp
|381
|540.00
|XLON
|xHaNWw2PWH5
|21-10-2025
|11:53:44
|GBp
|422
|540.00
|BATE
|xHaNWw2PWH7
|21-10-2025
|11:50:58
|GBp
|1,057
|540.50
|XLON
|xHaNWw2PkHg
|21-10-2025
|11:50:58
|GBp
|159
|541.00
|XLON
|xHaNWw2PkHp
|21-10-2025
|11:50:58
|GBp
|28
|541.00
|XLON
|xHaNWw2PkHr
|21-10-2025
|11:48:09
|GBp
|5
|540.50
|XLON
|xHaNWw2Pjc$
|21-10-2025
|11:48:09
|GBp
|17
|540.50
|XLON
|xHaNWw2Pjc1
|21-10-2025
|11:48:09
|GBp
|156
|540.50
|XLON
|xHaNWw2Pjcz
|21-10-2025
|11:46:11
|GBp
|178
|540.50
|BATE
|xHaNWw2PgFx
|21-10-2025
|11:44:13
|GBp
|163
|540.50
|BATE
|xHaNWw2PeoE
|21-10-2025
|11:44:13
|GBp
|14
|540.50
|BATE
|xHaNWw2PeoG
|21-10-2025
|11:44:13
|GBp
|1
|540.50
|BATE
|xHaNWw2PeoI
|21-10-2025
|11:42:28
|GBp
|810
|540.50
|XLON
|xHaNWw2PMa9
|21-10-2025
|11:42:28
|GBp
|422
|540.50
|BATE
|xHaNWw2PMaB
|21-10-2025
|11:40:44
|GBp
|361
|541.00
|XLON
|xHaNWw2PNoW
|21-10-2025
|11:40:44
|GBp
|50
|541.00
|XLON
|xHaNWw2PNoY
|21-10-2025
|11:40:44
|GBp
|375
|540.50
|XLON
|xHaNWw2PNpS
|21-10-2025
|11:37:26
|GBp
|2
|541.00
|XLON
|xHaNWw2PLDf
|21-10-2025
|11:37:26
|GBp
|477
|541.00
|XLON
|xHaNWw2PLD$
|21-10-2025
|11:34:53
|GBp
|3
|540.50
|XLON
|xHaNWw2PJEo
|21-10-2025
|11:26:08
|GBp
|323
|540.50
|BATE
|xHaNWw2POlU
|21-10-2025
|11:26:08
|GBp
|631
|540.50
|XLON
|xHaNWw2POlS
|21-10-2025
|11:20:05
|GBp
|408
|540.50
|BATE
|xHaNWw2P2og
|21-10-2025
|11:18:45
|GBp
|211
|540.50
|XLON
|xHaNWw2P3rc
|21-10-2025
|11:18:44
|GBp
|340
|540.50
|XLON
|xHaNWw2P3ri
|21-10-2025
|11:18:44
|GBp
|777
|541.00
|XLON
|xHaNWw2P3rk
|21-10-2025
|11:18:44
|GBp
|450
|541.00
|BATE
|xHaNWw2P3rm
|21-10-2025
|11:13:44
|GBp
|288
|541.50
|XLON
|xHaNWw2PEyu
|21-10-2025
|11:13:44
|GBp
|423
|541.50
|XLON
|xHaNWw2PEyw
|21-10-2025
|11:13:44
|GBp
|488
|541.50
|BATE
|xHaNWw2PEyy
|21-10-2025
|11:08:10
|GBp
|127
|541.50
|BATE
|xHaNWw2PAcZ
|21-10-2025
|11:07:50
|GBp
|73
|541.50
|XLON
|xHaNWw2PAsm
|21-10-2025
|11:07:50
|GBp
|613
|541.50
|XLON
|xHaNWw2PAso
|21-10-2025
|11:07:50
|GBp
|177
|541.50
|XLON
|xHaNWw2PAsq
|21-10-2025
|11:07:50
|GBp
|809
|541.50
|BATE
|xHaNWw2PAsu
|21-10-2025
|11:07:50
|GBp
|131
|542.00
|XLON
|xHaNWw2PAs7
|21-10-2025
|11:07:50
|GBp
|14
|542.00
|XLON
|xHaNWw2PAs9
|21-10-2025
|11:07:50
|GBp
|32
|542.00
|XLON
|xHaNWw2PAsB
|21-10-2025
|11:07:50
|GBp
|1
|542.00
|XLON
|xHaNWw2PAsD
|21-10-2025
|11:07:50
|GBp
|178
|542.00
|BATE
|xHaNWw2PAsE
|21-10-2025
|11:07:13
|GBp
|178
|542.00
|XLON
|xHaNWw2PALw
|21-10-2025
|11:07:13
|GBp
|14
|542.00
|XLON
|xHaNWw2PAL7
|21-10-2025
|11:07:13
|GBp
|1
|542.00
|XLON
|xHaNWw2PAL9
|21-10-2025
|11:03:54
|GBp
|14
|542.00
|BATE
|xHaNWw2P9XW
|21-10-2025
|11:03:54
|GBp
|210
|542.00
|BATE
|xHaNWw2P9XY
|21-10-2025
|11:02:55
|GBp
|59
|542.00
|XLON
|xHaNWw2P9GA
|21-10-2025
|11:02:55
|GBp
|347
|542.00
|XLON
|xHaNWw2P9GC
|21-10-2025
|11:02:55
|GBp
|2
|542.00
|XLON
|xHaNWw2P9GE
|21-10-2025
|11:00:10
|GBp
|435
|542.00
|BATE
|xHaNWw2Qqna
|21-10-2025
|11:00:10
|GBp
|293
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QqnW
|21-10-2025
|11:00:10
|GBp
|202
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QqnY
|21-10-2025
|10:59:01
|GBp
|173
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Qrif
|21-10-2025
|10:59:01
|GBp
|287
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Qrih
|21-10-2025
|10:56:02
|GBp
|298
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qphb
|21-10-2025
|10:56:02
|GBp
|241
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qphd
|21-10-2025
|10:56:02
|GBp
|70
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QphZ
|21-10-2025
|10:54:04
|GBp
|271
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qm3p
|21-10-2025
|10:52:06
|GBp
|204
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QnVg
|21-10-2025
|10:50:15
|GBp
|95
|542.00
|BATE
|xHaNWw2Q$Xq
|21-10-2025
|10:49:14
|GBp
|406
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Q$Ei
|21-10-2025
|10:48:10
|GBp
|1
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Qyp5
|21-10-2025
|10:48:10
|GBp
|257
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QypC
|21-10-2025
|10:48:10
|GBp
|16
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QypE
|21-10-2025
|10:48:10
|GBp
|2
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QypG
|21-10-2025
|10:48:10
|GBp
|474
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QypI
|21-10-2025
|10:46:12
|GBp
|247
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qz9Q
|21-10-2025
|10:46:12
|GBp
|201
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Qz9V
|21-10-2025
|10:44:14
|GBp
|231
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QwRJ
|21-10-2025
|10:44:14
|GBp
|178
|542.50
|BATE
|xHaNWw2QwRN
|21-10-2025
|10:42:31
|GBp
|275
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Quf2
|21-10-2025
|10:42:31
|GBp
|121
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QufD
|21-10-2025
|10:42:31
|GBp
|57
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QufF
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|539
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QufL
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|295
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QufS
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|97
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QueX
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|596
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QueZ
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|452
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Qued
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|508
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Quef
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|53
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Ques
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|543
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Que4
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|68
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QueJ
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|528
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Quhb
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|68
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Quhp
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|528
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Quh4
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|58
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QuhJ
|21-10-2025
|10:42:30
|GBp
|538
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QuhU
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|69
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qugf
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|527
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qugq
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|56
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qug0
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|540
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QugN
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|61
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QurZ
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|389
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Qura
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|534
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Qurv
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|535
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qurw
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|47
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qur7
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|596
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Qur9
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|74
|542.50
|BATE
|xHaNWw2QurA
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|104
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QurT
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|1,109
|542.50
|BATE
|xHaNWw2QuqZ
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|492
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Quqh
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|3
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Quq1
|21-10-2025
|10:42:29
|GBp
|1
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Quq2
|21-10-2025
|10:40:01
|GBp
|472
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QvKB
|21-10-2025
|10:40:01
|GBp
|388
|542.50
|BATE
|xHaNWw2QvKD
|21-10-2025
|10:29:00
|GBp
|252
|542.50
|XLON
|xHaNWw2QXjZ
|21-10-2025
|10:15:10
|GBp
|470
|542.00
|BATE
|xHaNWw2QMYT
|21-10-2025
|10:15:10
|GBp
|215
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QMjb
|21-10-2025
|10:15:10
|GBp
|217
|542.00
|BATE
|xHaNWw2QMjh
|21-10-2025
|10:15:10
|GBp
|414
|542.00
|BATE
|xHaNWw2QMj$
|21-10-2025
|10:15:10
|GBp
|171
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QMj1
|21-10-2025
|10:15:10
|GBp
|256
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QMj3
|21-10-2025
|10:05:19
|GBp
|15
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QG65
|21-10-2025
|10:01:20
|GBp
|8
|542.00
|BATE
|xHaNWw2QV1X
|21-10-2025
|10:00:22
|GBp
|221
|542.00
|BATE
|xHaNWw2QSni
|21-10-2025
|09:58:39
|GBp
|22
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QT2l
|21-10-2025
|09:52:12
|GBp
|300
|541.50
|XLON
|xHaNWw2Q6Ez
|21-10-2025
|09:52:12
|GBp
|422
|541.50
|XLON
|xHaNWw2Q6E2
|21-10-2025
|09:52:12
|GBp
|334
|541.50
|BATE
|xHaNWw2Q6E4
|21-10-2025
|09:52:12
|GBp
|88
|541.50
|BATE
|xHaNWw2Q6E6
|21-10-2025
|09:40:19
|GBp
|89
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QE60
|21-10-2025
|09:40:19
|GBp
|282
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QE62
|21-10-2025
|09:37:05
|GBp
|220
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QCCd
|21-10-2025
|09:37:05
|GBp
|400
|542.00
|XLON
|xHaNWw2QCCf
|21-10-2025
|09:37:05
|GBp
|282
|542.00
|BATE
|xHaNWw2QCCh
|21-10-2025
|09:37:05
|GBp
|54
|542.00
|BATE
|xHaNWw2QCCj
|21-10-2025
|09:31:23
|GBp
|177
|542.00
|XLON
|xHaNWw2Q8@N
|21-10-2025
|09:31:23
|GBp
|268
|542.00
|BATE
|xHaNWw2Q8@P
|21-10-2025
|09:31:23
|GBp
|399
|542.00
|XLON
|xHaNWw2Q8@R
|21-10-2025
|09:28:31
|GBp
|5
|542.00
|XLON
|xHaNWw2Rsqu
|21-10-2025
|09:28:14
|GBp
|226
|542.50
|BATE
|xHaNWw2RsyZ
|21-10-2025
|09:27:58
|GBp
|323
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Rs1a
|21-10-2025
|09:27:58
|GBp
|659
|542.50
|XLON
|xHaNWw2Rs1Y
|21-10-2025
|09:26:55
|GBp
|120
|542.50
|BATE
|xHaNWw2Rtj9
|21-10-2025
|09:23:37
|GBp
|182
|542.00
|BATE
|xHaNWw2Rrp2
|21-10-2025
|09:23:31
|GBp
|18
|542.00
|XLON
|xHaNWw2Rru2
|21-10-2025
|09:22:58
|GBp
|305
|542.50
|BATE
|xHaNWw2RrIl
|21-10-2025
|09:22:58
|GBp
|455
|542.50
|XLON
|xHaNWw2RrIj
|21-10-2025
|09:17:59
|GBp
|221
|543.00
|XLON
|xHaNWw2Rnwm
|21-10-2025
|09:17:59
|GBp
|353
|543.00
|BATE
|xHaNWw2Rnwr
|21-10-2025
|09:17:59
|GBp
|319
|543.00
|XLON
|xHaNWw2Rnw$
|21-10-2025
|09:17:59
|GBp
|585
|543.00
|BATE
|xHaNWw2Rnw1
|21-10-2025
|09:17:59
|GBp
|136
|543.00
|XLON
|xHaNWw2Rnw6
|21-10-2025
|09:17:59
|GBp
|280
|543.00
|BATE
|xHaNWw2Rnw8
|21-10-2025
|09:17:56
|GBp
|122
|543.00
|BATE
|xHaNWw2Rn4R
|21-10-2025
|09:17:47
|GBp
|506
|543.00
|XLON
|xHaNWw2Rn1E
|21-10-2025
|09:15:04
|GBp
|221
|543.00
|BATE
|xHaNWw2R$hZ
|21-10-2025
|09:12:49
|GBp
|389
|543.50
|XLON
|xHaNWw2Ry76
|21-10-2025
|09:09:43
|GBp
|248
|544.00
|XLON
|xHaNWw2Rw1a
|21-10-2025
|09:07:53
|GBp
|281
|544.50
|XLON
|xHaNWw2Rx8L
|21-10-2025
|09:06:18
|GBp
|191
|544.50
|XLON
|xHaNWw2RuTi
|21-10-2025
|09:05:54
|GBp
|277
|545.00
|XLON
|xHaNWw2RvW9
|21-10-2025
|09:05:54
|GBp
|431
|545.50
|XLON
|xHaNWw2RvWH
|21-10-2025
|09:05:38
|GBp
|286
|546.00
|XLON
|xHaNWw2RvfM
|21-10-2025
|09:05:08
|GBp
|227
|546.00
|XLON
|xHaNWw2Rv82
|21-10-2025
|09:05:08
|GBp
|83
|546.00
|XLON
|xHaNWw2Rv87
|21-10-2025
|09:05:08
|GBp
|422
|545.50
|XLON
|xHaNWw2Rv8C
|21-10-2025
|09:02:03
|GBp
|71
|540.00
|BATE
|xHaNWw2RdxD
|21-10-2025
|09:02:03
|GBp
|203
|540.00
|BATE
|xHaNWw2RdxF
|21-10-2025
|09:02:03
|GBp
|531
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RdxR
|21-10-2025
|09:02:03
|GBp
|153
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RdxT
|21-10-2025
|09:02:03
|GBp
|180
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RdxV
|21-10-2025
|09:02:03
|GBp
|124
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RdwX
|21-10-2025
|09:02:03
|GBp
|292
|540.00
|XLON
|xHaNWw2Rdwa
|21-10-2025
|09:02:03
|GBp
|292
|540.00
|BATE
|xHaNWw2Rdwc
|21-10-2025
|09:02:01
|GBp
|422
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RdwG
|21-10-2025
|09:02:01
|GBp
|422
|540.50
|BATE
|xHaNWw2RdwI
|21-10-2025
|09:02:00
|GBp
|388
|541.00
|BATE
|xHaNWw2Rd5U
|21-10-2025
|09:02:00
|GBp
|180
|541.00
|BATE
|xHaNWw2Rd7a
|21-10-2025
|09:02:00
|GBp
|233
|541.00
|BATE
|xHaNWw2Rd7j
|21-10-2025
|08:58:32
|GBp
|393
|540.50
|BATE
|xHaNWw2RbGH
|21-10-2025
|08:58:32
|GBp
|29
|540.50
|BATE
|xHaNWw2RbGJ
|21-10-2025
|08:58:04
|GBp
|40
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RYjf
|21-10-2025
|08:58:04
|GBp
|4
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RYji
|21-10-2025
|08:56:00
|GBp
|355
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RZxP
|21-10-2025
|08:53:11
|GBp
|33
|540.00
|BATE
|xHaNWw2RXqB
|21-10-2025
|08:53:11
|GBp
|1,811
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RXqF
|21-10-2025
|08:53:11
|GBp
|616
|540.50
|BATE
|xHaNWw2RXqG
|21-10-2025
|08:53:11
|GBp
|130
|540.50
|BATE
|xHaNWw2RXqI
|21-10-2025
|08:53:11
|GBp
|244
|540.00
|BATE
|xHaNWw2RXqR
|21-10-2025
|08:53:11
|GBp
|559
|540.50
|BATE
|xHaNWw2RXqU
|21-10-2025
|08:53:11
|GBp
|556
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RXtZ
|21-10-2025
|08:39:44
|GBp
|223
|538.00
|BATE
|xHaNWw2RfRA
|21-10-2025
|08:39:44
|GBp
|237
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RfRU
|21-10-2025
|08:39:44
|GBp
|149
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RfQW
|21-10-2025
|08:38:00
|GBp
|408
|538.00
|XLON
|xHaNWw2RNbI
|21-10-2025
|08:38:00
|GBp
|5
|538.00
|XLON
|xHaNWw2RNbK
|21-10-2025
|08:33:45
|GBp
|79
|538.00
|XLON
|xHaNWw2RIb1
|21-10-2025
|08:33:45
|GBp
|202
|538.00
|XLON
|xHaNWw2RIb3
|21-10-2025
|08:33:45
|GBp
|4
|538.00
|XLON
|xHaNWw2RIb5
|21-10-2025
|08:30:30
|GBp
|167
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RGq9
|21-10-2025
|08:30:30
|GBp
|275
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RGqB
|21-10-2025
|08:30:30
|GBp
|301
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RGqD
|21-10-2025
|08:29:35
|GBp
|139
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RGUd
|21-10-2025
|08:29:35
|GBp
|39
|538.00
|XLON
|xHaNWw2RGUf
|21-10-2025
|08:29:35
|GBp
|178
|537.50
|BATE
|xHaNWw2RGUi
|21-10-2025
|08:29:35
|GBp
|1,611
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RGUq
|21-10-2025
|08:29:35
|GBp
|533
|538.00
|BATE
|xHaNWw2RGUw
|21-10-2025
|08:27:55
|GBp
|123
|538.00
|XLON
|xHaNWw2RHPI
|21-10-2025
|08:20:48
|GBp
|189
|537.50
|BATE
|xHaNWw2RQjA
|21-10-2025
|08:19:45
|GBp
|126
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RQTJ
|21-10-2025
|08:19:45
|GBp
|52
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RQTL
|21-10-2025
|08:19:45
|GBp
|248
|538.00
|BATE
|xHaNWw2RQTO
|21-10-2025
|08:19:41
|GBp
|154
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RQVs
|21-10-2025
|08:19:41
|GBp
|251
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RQVu
|21-10-2025
|08:19:41
|GBp
|700
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RQVw
|21-10-2025
|08:19:41
|GBp
|55
|538.50
|XLON
|xHaNWw2RQVy
|21-10-2025
|08:19:41
|GBp
|429
|538.00
|BATE
|xHaNWw2RQV3
|21-10-2025
|08:18:12
|GBp
|150
|538.00
|BATE
|xHaNWw2RRJv
|21-10-2025
|08:17:49
|GBp
|3
|538.00
|XLON
|xHaNWw2ROX@
|21-10-2025
|08:14:04
|GBp
|221
|537.50
|BATE
|xHaNWw2R6@D
|21-10-2025
|08:12:03
|GBp
|42
|537.50
|XLON
|xHaNWw2R76b
|21-10-2025
|08:12:03
|GBp
|415
|537.50
|BATE
|xHaNWw2R76d
|21-10-2025
|08:12:03
|GBp
|672
|538.00
|XLON
|xHaNWw2R76f
|21-10-2025
|08:10:23
|GBp
|221
|537.50
|BATE
|xHaNWw2R4vN
|21-10-2025
|08:08:14
|GBp
|221
|537.50
|BATE
|xHaNWw2R54a
|21-10-2025
|08:06:20
|GBp
|210
|538.50
|BATE
|xHaNWw2R2xM
|21-10-2025
|08:06:20
|GBp
|325
|539.00
|XLON
|xHaNWw2R2xO
|21-10-2025
|08:06:20
|GBp
|82
|539.00
|BATE
|xHaNWw2R2xQ
|21-10-2025
|08:06:20
|GBp
|221
|539.00
|BATE
|xHaNWw2R2xS
|21-10-2025
|08:05:55
|GBp
|467
|539.50
|XLON
|xHaNWw2R2Lm
|21-10-2025
|08:04:26
|GBp
|215
|539.50
|XLON
|xHaNWw2R3La
|21-10-2025
|08:04:26
|GBp
|158
|539.50
|XLON
|xHaNWw2R3LY
|21-10-2025
|08:03:44
|GBp
|194
|539.50
|XLON
|xHaNWw2R0xg
|21-10-2025
|08:03:44
|GBp
|259
|539.50
|BATE
|xHaNWw2R0xi
|21-10-2025
|08:03:44
|GBp
|10
|539.50
|BATE
|xHaNWw2R0xk
|21-10-2025
|08:03:41
|GBp
|324
|540.00
|XLON
|xHaNWw2R04H
|21-10-2025
|08:03:41
|GBp
|471
|540.00
|BATE
|xHaNWw2R04J
|21-10-2025
|08:02:59
|GBp
|496
|540.50
|BATE
|xHaNWw2R1ab
|21-10-2025
|08:02:58
|GBp
|103
|541.00
|XLON
|xHaNWw2R1a2
|21-10-2025
|08:02:58
|GBp
|75
|541.00
|XLON
|xHaNWw2R1a4
|21-10-2025
|08:02:58
|GBp
|178
|540.50
|BATE
|xHaNWw2R1aH
|21-10-2025
|08:02:58
|GBp
|244
|540.50
|BATE
|xHaNWw2R1aJ
|21-10-2025
|08:02:58
|GBp
|422
|540.50
|XLON
|xHaNWw2R1aF
|21-10-2025
|08:01:00
|GBp
|867
|540.50
|XLON
|xHaNWw2RFod