Pranešimas apie vadovų sandorius

 | Source: AB "Vilkyškių pieninė" AB "Vilkyškių pieninė"

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).

Vilija Milaševičiutė 
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
El. paštas: vilija.milaseviciute@vilvi.eu

Priedas


Attachments

2025-10-22 Pranešimas apie vadovų sandorius

