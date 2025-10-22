Pranešimas apie vadovų sandorius

Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).
Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
El. paštas: vilija.milaseviciute@vilvi.eu
Priedas
| Source: AB "Vilkyškių pieninė" AB "Vilkyškių pieninė"
Pranešimas apie emitento vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių (žr. priedą).
Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
El. paštas: vilija.milaseviciute@vilvi.eu
Priedas
Notification on transactions concluded by managers of the company (see attachment). Vilija Milaseviciute Economics and finance directorPhone: +370 441 55 102 Email: vilija.milaseviciute@vilvi.eu ...Read More
VILVI Group, which consists of Vilkyškių pieninė AB, Modest AB, Kelmės pieninė AB, Kelmės pienas UAB, Pieno logistika AB and Baltic Dairy Board SIA, consolidated sales for September 2025 amounted EUR...Read More