データボルトAI (Datavault AI)、米海軍退役軍人ピート・スコベル (Pete Scobell) をグローバルセキュリティ担当副社長に任命

オレゴン州ビーバートン発, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIによるデータ体験、価値評価、収益化をリードするデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (Nasdaq: DVLT) は本日、ピート・スコベルをグローバルセキュリティ担当副社長に任命したと発表した。米海軍特殊部隊 (U.S. Navy SEAL) の勲章受章退役軍人である同氏は、データボルトAIのグローバルセキュリティ業務、リスク管理、および全地域における実世界資産の物流活動の実行を統括する。

スコベルの任命は、データボルトAIが今年初めに発表した軍歴詐称防止イニシアチブを引き続き推進し、価値観に基づくデータに裏付けられたエコシステムを通じて、軍での奉仕、誠実さ、そして説明責任を称えるものである。このプログラムは、測定可能な価値創出を国家奉仕の理念および卓越した運用能力と融合させるというデータボルトAIの使命を強化するものである。

「ピートのリーダーシップは、データボルトブランドを特徴づける規律、信頼、そして緻密さを体現しています。」と、データボルトAIの最高経営責任者 (CEO) であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べた。「実世界資産の運用、特にインターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジの立ち上げによりグローバル展開が進む中で、ピートのミッション遂行および保護戦略における経験は、顧客が世界クラスのセキュリティ組織に期待するのと同じレベルの厳格さと信頼性を保証します。」

ミッションクリティカルな業務、ロジスティクスの実行、プレッシャーの下でのリーダーシップにおいて豊富な経験を持つスコベルは、米海軍特殊部隊隊員として勤務した際に得たのと同じ集中力と決断力を、データボルトAIの拡大する事業ポートフォリオにもたらす。

「真のセキュリティとは、遂行における緻密さと文化における強さです。」とピート・スコベルは述べている。「世界規模で価値を安全かつ責任を持って保護し、移動させるというデータボルトAIの使命に加わることができ、大変光栄に思います。真の保護とは物理的なものだけでなく、道徳的なものでもあります。それは、真実であり、正当に得られたもの、そして正しいものを守ることです。誠実さと革新性に対するビジョンによって説明責任と信頼の新たな世界基準を築いているデータボルトAIの先駆的な経営陣と共に働けることに、これ以上ないほど胸が高鳴っています。」

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門およびデータサイエンス部門における協働的なアプローチを通じて、包括的なソリューションを提供している。データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。データボルトAIに関する詳細は www.dvlt.ai を参照されたい。

