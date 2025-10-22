Datavault AI Melantik Veteran Tentera Laut AS Pete Scobell sebagai Naib Presiden Keselamatan Global

BEAVERTON, Oregon, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam pengalaman, penilaian dan pengewangan data AI, hari ini mengumumkan pelantikan Pete Scobell sebagai Naib Presiden Keselamatan Global. Seorang veteran U.S. Navy SEAL yang telah menerima pelbagai pengiktirafan ketenteraan, Scobell akan mengetuai operasi keselamatan global, pengurusan risiko dan pelaksanaan aktiviti logistik aset sebenar bagi Datavault AI di semua rantau.

Pelantikan Scobell dibuat seiring dengan usaha berterusan Datavault AI dalam memperkasa inisiatif Anti-Stolen Valor yang diumumkan pada awal tahun ini, bagi menghargai khidmat ketenteraan, menjunjung integriti serta memperkukuh akauntabiliti melalui ekosistem yang dipacu oleh nilai serta disokong oleh data. Program ini mengukuhkan misi Datavault untuk menggabungkan penciptaan nilai yang boleh diukur dengan prinsip khidmat negara dan kecemerlangan operasi.

“Kepimpinan Pete mencerminkan disiplin, kepercayaan dan ketepatan yang mentakrifkan jenama Datavault,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Ketika operasi aset dunia sebenar kami — khususnya dengan pelancaran International Elements Exchange — terus berkembang secara global, pengalaman Pete dalam pelaksanaan misi dan strategi perlindungan memastikan tahap ketelitian dan kebolehpercayaan yang sama seperti yang dijangkakan oleh pelanggan daripada organisasi keselamatan bertaraf dunia.”

Dengan latar belakang yang luas dalam operasi kritikal misi, pelaksanaan logistik dan kepimpinan dalam persekitaran berisiko tinggi, Scobell membawa fokus dan ketegasan yang sama ke dalam portfolio Datavault AI yang semakin berkembang — seperti yang ditunjukkan semasa perkhidmatannya sebagai anggota U.S. Navy SEAL.

“Keselamatan sebenar adalah tentang ketepatan dalam pelaksanaan dan kekuatan dalam budaya,” kata Pete Scobell. “Saya amat berbesar hati untuk menyertai misi Datavault AI dalam melindungi dan memindahkan nilai secara selamat dan bertanggungjawab di peringkat global — kerana perlindungan sebenar bukan sekadar fizikal, ia juga bersifat moral. Ia tentang mempertahankan apa yang tulen, diperoleh dengan usaha dan benar. Saya sangat teruja untuk bekerjasama dengan pasukan kepimpinan Datavault yang berwawasan, yang menjadikan integriti dan inovasi sebagai piawaian baharu bagi akauntabiliti dan kepercayaan di peringkat global.”

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, OR. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

