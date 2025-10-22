Datavault AI 任命美国海军退伍军人 Pete Scobell 为公司全球安全事务副总裁

比弗顿俄勒冈州, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 数据体验、估值与变现领域的领先企业 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今日宣布，任命 Pete Scobell 为公司全球安全事务副总裁。Scobell 退役自著名的美国海军海豹突击队，曾荣获授勋嘉奖，他将负责监督 Datavault AI 在全球范围内的安全运营、风险管理以及横跨所有地区的现实世界资产物流活动的执行。

Scobell 的任命正值 Datavault AI 继续推进其“反冒充军人/退伍军人”倡议之际，该公司于今年早些时候首次宣布了此项倡议，旨在通过一个由价值观驱动、以数据支撑的生态系统，来表达对军人服役、诚信以及责任感的崇敬。该计划进一步强化了 Datavault 的使命，即将可衡量的价值创造与国家服务原则和卓越的运营结合起来。

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“Pete 的领导风范完美诠释了 Datavault 这一品牌所秉承的严谨、可信以及精准的特质。随着我们的现实世界资产运营业务——特别是随着国际要素交易所 (International Elements Exchange) 的启动——在全球范围内持续扩张，Pete 在任务执行和防护策略等方面的丰富经验将有助于我们保持客户所期待的、世界级的安保机构应有的严谨性与可靠性。”

Scobell 在关键任务执行、后勤保障以及高压领导力等方面拥有丰富经验，他将其在美国海军海豹突击队服役期间所养成的专注力与决断力同样注入 Datavault AI 不断扩张的业务版图之中。

Pete Scobell 表示：“真正的安全在于精确的执行以及坚实的文化基础。我非常荣幸能与 Datavault AI 一起为其使命奋斗，在全球范围内安全且负责任地保护和转移价值——因为真正的保护不仅限于物理层面，更是有关道德层面。真正的保护需要我们捍卫真实、应得且正确的事物。对于能与 Datavault 那极具开拓精神的领导团队共事，我感到无比激动，他们对诚信与创新的愿景正在为问责制和信任设定一个新的全球标准。”

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

前瞻性陈述

本新闻稿包含依据经修订的 “1995 年美国私人证券诉讼改革法案” 及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关我们的商业机会与发展前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施的陈述，均基于我们及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否成功运用已获授权及公告的全部知识产权；能否有效利用所收购资产以扩大市场份额；能否基于本新闻稿提及的专利开辟新的收入来源；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在 Nasdaq 上市的能力；成本管控与执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方是否及在何种程度上将我们的技术应用于其产品，以及此类应用的时间进度；与技术创新及知识产权相关的风险；以及我们在递交美国证券交易委员会文件中更为详尽披露的其他风险。本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性陈述。

