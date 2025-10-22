Datavault AI 委任美國海軍退伍軍人 Pete Scobell 為全球安全副總裁

比弗頓，俄勒岡州, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 AI 數據體驗、估值與盈利化方面領先在前的 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今日宣佈任命 Pete Scobell 為全球安全副總裁。 身為獲授勳的美國海軍海豹部隊退伍軍人，Scobell 將監管 Datavault AI 的全球安全營運、風險管理及所有地區實體世界資產物流活動的執行。

Scobell 正值 Datavault AI 持續推進其捍衛榮譽計劃時獲委任，該計劃首度於今年初公佈，透過價值觀驅動、數據支援的生態系統，彰顯軍人貢獻重大、誠實守信、擔當盡責。 計劃有助強化 Datavault 的使命，結合可衡量的價值創造與國家服務原則及卓越營運。

Datavault AI 行政總監 Nathaniel Bradley 表示：「Pete 的領導力體現奠定 Datavault 品牌的紀律、信任及精準。 在我們的實體世界資產營運持續在全球擴張，特別是隨著 International Elements Exchange 的啟動，Pete 在任務執行與防護策略方面的豐富經驗，為客戶帶來世界級安全機構所應具備的嚴密性及可信度。」

憑藉在關鍵任務操作、物流執行及壓力下領導的廣泛資歷，Scobell 為 Datavault AI 不斷擴展的業務範疇帶來與他服役美國海軍海豹部隊時相同的專注精神及決策魄力。

Pete Scobell 說道：「真正的安全在於精準執行及文化實力。 我很榮幸能加入 Datavault AI 的使命，在世界各地安全且負責任地保護和轉移價值——因為真正的保護不止於實體防護，更包括道德層面。 這關乎捍衛真實無偽、努力贏取、合乎正道的事物。 我很興奮能與 Datavault 滿懷開拓精神的領導團隊共事，他們對誠信與創新的願景正為問責與信任建立嶄新的全球標準。」

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清（HD）音訊傳輸技術，其知識產權（IP）涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全貨幣化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算（HPC）軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能 (AI) 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性陳述」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述，包括本文中有關我方業務機會與前景、策略、未來收入預期、授權計劃、專利計劃及專利技術的成功執行，均基於估計及假設，儘管我們及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在重大出入：我們成功運用所有已發出並取得允許通知的知識產權的能力；關於我們能否利用收購所得資產來成功擴大市場份額的風險；我們能夠藉本新聞稿所提及各項專利開闢新收益來源的風險；我們目前的流動性狀況，以及為支援持續營運而獲取額外資金的需要；整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於 Nasdaq 上市的能力；我們控制成本和實行營運及預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方將我方技術應用於其產品的程度（如有）；任何此類實施的時間表；技術創新及知識產權的相關風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

