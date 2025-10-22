Correction: Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 3. kvartal 2025

Korrektion:
Bankens engelske fondsbørsmeddelelse for 3. kvartal 2025 inkluderede oplysninger for 2. kvartal 2025. Denne fejl er nu korrigeret i den engelske udgave. Den danske udgave inkl. de vedhæftede rapporter er uændret korrekte.
Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Øvrige interessenter
22. oktober 2025
Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 3. kvartal 2025
Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal 2025.
Banken realiserer i årets første tre kvartaler et basisresultat på 2.321 mio. kroner og et resultat efter skat på 1.753 mio. kroner. Resultatet efter skat forrenter egenkapitalen med 21% p.a.
Basisresultat
|(mio. kroner)
|1.-3. kvt. 2025
|1.-3. kvt. 2024
|2024
|2023
|2022
|2021
|Basisindtjening i alt
|3.073
|3.067
|4.068
|3.828
|2.862
|2.433
|Samlede udgifter og afskrivninger
|787
|761
|1.044
|963
|891
|817
|Basisresultat før nedskrivninger på udlån
|2.286
|2.306
|3.024
|2.865
|1.971
|1.616
|Nedskrivninger på udlån m.v.
|+35
|+2
|+3
|-1
|-2
|-68
|Basisresultat
|2.321
|2.308
|3.027
|2.864
|1.969
|1.548
|Beholdningsresultat m.v.
|+5
|+56
|+62
|-7
|-69
|+7
|Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver
|15
|15
|20
|20
|20
|17
|Skat
|558
|579
|768
|682
|385
|309
|Resultat efter skat
|1.753
|1.770
|2.301
|2.155
|1.495
|1.229
Kvartalsrapporten i overskrifter
- Resultatet efter skat udgør 1.753 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 21% p.a.
- Indtjeningen pr. aktie (resultat efter skat) stiger med 4% og udgør 71,2 kroner for 1.-3. kvartal 2025
- Basisindtjeningen udgør 3.073 mio. kroner, hvilket er marginalt højere end i samme periode i 2024
- Omkostningerne stiger med 4%, og omkostningsprocenten udgør 25,6
- Fortsat stærk kreditkvalitet medfører, at der i kvartalet er indtægtsført nedskrivninger på 11 mio. kroner, og at nedskrivningerne i 1.-3. kvartal 2025 udgjorde en indtægt på i alt 35 mio. kroner
- Meget tilfredsstillende kundetilgang og vækst i udlån på 7% p.a. og i indlån på 9% p.a.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Vedhæftede filer