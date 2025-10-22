Til

Nasdaq Copenhagen A/S



Direktionen

Bernstorffsgade 40

1577 København V

www.rd.dk







Telefon 7012 5300

















22. oktober 2025





Selskabsmeddelelse nummer 83/2025

Debitormassens sammensætning for konverterbare obligationsserier, Realkredit Danmark A/S





I medfør af lov om kapitalmarkeder §24 oplyses hermed om debitormassens sammensætning vedrørende Realkredit Danmark A/S pr. fredag den 17. oktober 2025. Oplysningerne fremgår af vedhæftede datafil.

Oplysningerne vil desuden kunne ses på Realkredit Danmarks hjemmeside på www.rd.dk .

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaq Copenhagen A/S’s hjemmeside.





Med venlig hilsen

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, 45 13 20 68.

Vedhæftet fil