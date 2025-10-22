Skipulagsbreytingar á viðskiptasviði Alvotech

REYKJAVÍK (21. OKTÓBER 2025) Alvotech (NASDAQ: ALVO, ALVO SDB) tilkynnti í dag um skipulagsbreytingar á viðskiptasviði félagsins. Anil Okay framkvæmdastjóri viðskiptasviðs lætur af störfum og verður forstjóri lyfjafyrirtækisins Adalvo. Leiðtogar á viðskiptasviði félagsins verða Trisha Durant sem er yfirmaður viðskipta og samstarfsverkefna utan Norður-Ameríku, Harshika Sarbajna sem er yfirmaður viðskipta og samstarfsverkefna í Norður-Ameríku og Agne Pasko sem er forstöðumaður í viðskiptaþróun.
„Ég vil þakka Anil fyrir frábæran árangur við að leiða viðskiptaþróun og markaðsstarf Alvotech á undanförnum árum. Það eru sjö ár síðan við stofnuðum Adalvo og gott að vita að félagið sem er mér kært verði áfram í góðum höndum,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri Alvotech. „Alvotech býr að frábæru leiðtogateymi á viðskiptasviði, Trishu sem gekk nýlega til liðs við félagið, Harshiku og Agne. Ég treysti þeim fyllilega til að viðhalda velgengni félagsins í markaðsmálum og viðskiptaþróun.“
Trisha Durant býr yfir 18 ára reynslu í lyfjaiðnaðinum þar sem hún hefur leitt ýmis verkefni í stefnumótun og viðskiptaþróun. Áður en Trisha gekk til liðs við Alvotech var hún yfirmaður Evrópusviðs lyfjaframleiðandans Biocon. Hún starfaði einnig í áratug fyrir heilbrigðisfyrirtækið McKesson og í sex ár sem alþjóðlegur skattaráðgjafi hjá Ernst & Young. Trisha er með aðsetur í Bretlandi.
Harshika Sarbajna gekk til liðs við Alvotech árið 2022. Hún var áður forstöðumaður hjá lyfjafyrirtækinu Sandoz þar sem hún leiddi sölu á líftæknilyfjahliðstæðum og sérlyfjum í Bandaríkjunum og var yfirmaður á sviði markaðsmála og stefnumótunar innan sýklalyfja- og líftæknilyfjahliðstæðusviðs. Harshika var einnig forstöðumaður stefnumótunar og samstarfs hjá lyfjafyrirtækinu Dr. Reddy's og stjórnunarráðgjafi hjá Parthenon, í Bandaríkjunum, Mið-Austurlöndum og Asíu. Harshika er með aðsetur í Bandaríkjunum.
Agne Pasko gekk til liðs við Alvotech árið 2019 og hefur gegnt nokkrum mismunandi yfirmannsstöðum fyrir félagið, við stjórnun aðfangakeðju og á viðskiptasviði. Hún hefur á undanförnum árum leitt samningagerð við birgja og söluaðila til að stuðla að aukinni afkomu og markaðssetningu nýrra lyfja. Áður en Agne gekk til liðs við Alvotech hafði hún stýrt viðskiptaþróun og markaðsmálum hjá 3P Pharmaceuticals, Northway Biotech og Stem Cell RC. Agne er með aðsetur á Spáni.
Alvotech er líftæknifyrirtæki stofnað af Róberti Wessman sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þróunar- og framleiðsluþættir í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu og krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum.
Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd. (Japan), Advanz Pharma (EES, Bretland, Sviss, Kanada, Ástralía og Nýja-Sjáland), Dr. Reddy’s (Evrópa, Bandaríkin), Biogaran (Frakkland), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja-Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indónesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Mið-Austurlönd og Norður-Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA, Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).
