Squad recrute sa nouvelle Directrice Administrative et Financière





Le groupe Squad, acteur de référence en cybersécurité, annonce la nomination d’Anne-Sophie Schvartz au poste de Directrice Administrative et Financière (CFO).

Cette nomination intervient dans un contexte de forte accélération et de transformation pour l’entreprise, marqué par plusieurs opérations de croissance externe, un renforcement de sa présence en France et une expansion internationale soutenue.

Dans ses nouvelles fonctions, Anne-Sophie jouera un rôle clé dans le développement stratégique du Groupe. Elle aura pour mission de garantir un pilotage financier solide et durable, assurant la performance de l’entreprise et sa conformité aux standards comptables et fiscaux. Elle accompagnera également Squad dans sa stratégie de croissance et d’acquisitions, tout en renforçant le dialogue avec les actionnaires et les partenaires financiers.

Membre du Comité de Direction, elle contribuera directement aux orientations stratégiques du Groupe aux côtés de la Direction générale.



