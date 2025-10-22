BioNTech beginnt öffentliches Umtauschangebot für alle ausstehenden Aktien von CureVac N.V.

Geplante Übernahme soll Forschung, Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von mRNA-basierten Krebsimmuntherapie-Kandidaten stärken und ist ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung von BioNTechs Onkologie-Strategie

MAINZ, Deutschland, 22. Oktober 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, „BioNTech“) gab heute bekannt, dass ihr öffentlichen Umtauschangebots (public exchange offer, „das Angebot“) für alle ausstehenden Aktien von CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC, „CureVac“) begonnen hat. Das Angebot erfolgt gemäß dem zuvor angekündigten Kaufvertrag (purchase agreement) zwischen BioNTech und CureVac vom 12. Juni 2025. Nach Abschluss der Transaktion werden sich zwei Pioniere im Bereich der mRNA-Forschung zusammenschließen. Das Ziel ist es, mithilfe der sich ergänzenden Kompetenzen und Technologien die Entwicklung innovativer und transformativer mRNA-basierter Krebsimmuntherapie-Kandidaten für Patientinnen und Patienten voranzutreiben, die diese dringend benötigen.

Mit der Übernahme sollen BioNTechs Fähigkeiten in der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung gestärkt und die Expertise des Unternehmens in den Bereichen mRNA-Design, Verabreichungsformulierungen und mRNA-Herstellung ergänzt werden. Die Transaktion stellt einen Meilenstein in der Umsetzung von BioNTechs Onkologie-Strategie dar. Diese fokussiert sich auf zwei tumorübergreifende (Pan-Tumor-)Programme: mRNA-basierte Krebsimmuntherapie-Kandidaten und Pumitamig (BNT327), ein bispezifischer PD-L1xVEGF-A-Antikörperkandidat. Die vollständige Übernahme von CureVac durch BioNTech soll langfristigen Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre beider Unternehmen schaffen und baut auf BioNTechs langjähriger Erfolgsbilanz in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung im Bereich mRNA auf.

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags wird jede CureVac-Aktie in BioNTech American Depository Shares („ADSs“) getauscht. Jeder CureVac-Aktie wird dabei ein Wert von ca. 5,46 $ zugemessen, sodass sich für CureVac eine implizierte Bewertung von ca. 1,25 Milliarden $ ergibt (vorbehaltlich der unten beschriebenen Anpassungen). Das Umtauschverhältnis unterliegt einem Anpassungsmechanismus und ermittelt sich anhand des volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittskurses (volume weighted average price, „VWAP“) der BioNTech-ADSs am (einschließlich) fünften Handelstag vor dem Ablauf des Angebots. Falls der VWAP der BioNTech-ADSs gleich oder über 126,55 $ liegt, wird jede CureVac-Aktie gegen 0,04318 BioNTech-ADSs getauscht. Falls der VWAP weniger als oder gleich 84,37 $ beträgt, beträgt das Umtauschverhältnis für eine CureVac-Aktie 0,06476 BioNTech ADSs. Während der Laufzeit des Umtauschangebots wird ein Richtwert für das Umtauschverhältnis unter www.envisionreports.com/CureVacOffer verfügbar sein.

CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre, die an dem Angebot teilnehmen möchten, wenden sich bitte für weitere Informationen an ihren Broker, Händler oder sonstigen Nominee, über den sie ihre CureVac-Aktien halten. CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre können sich mit Fragen, beispielsweise zur Teilnahme, an die Informationsagentur für das Angebot, Georgeson LLC, wenden. Sie ist telefonisch erreichbar unter

+1 888 686 7195 (gebührenfrei in den Vereinigten Staaten) oder +1 732 353 1948 (R-Gespräch), oder via E-Mail an Curevacoffer@georgeson.com.

Das Umtauschangebot läuft am 3. Dezember 2025 um 9:00 Uhr ET (15 Uhr MEZ) aus, sofern es nicht gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags verlängert oder vorzeitig beendet wird. Das Angebot unterliegt verschiedenen Bedingungen, einschließlich der Bedingung, dass mindestens 80 % der CureVac-Aktien (unter bestimmten Umständen kann dieser Schwellenwert von BioNTech einseitig auf 75 % gesenkt werden) im Rahmen des Angebots angedient und angenommen werden sowie dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Nach Ablauf des Angebots, einschließlich der geplanten Nachfrist, werden BioNTech und CureVac baldmöglichst eine organisatorische Umstrukturierung von CureVac und ihren Tochtergesellschaften durchführen. Im Zuge dessen wird BioNTech 100 % des Geschäfts von CureVac besitzen. Im Rahmen dieser organisatorischen Umstrukturierung erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac, die ihre Aktien im Rahmen des Umtauschangebots nicht andienen, pro Aktie die gleiche Gegenleistung, die sie im Rahmen des Umtauschangebots erhalten hätten; allerdings ist es möglich, dass BioNTech-ADSs (und Barausgleiche für Bruchteile von BioNTech-ADSs), die durch diese Umstrukturierung erhalten werden, einer niederländischen Dividendenquellensteuer von 15 % unterliegen. Der Umtauschbevollmächtigte darf BioNTech-ADSs einbehalten und verkaufen, um eine solche Quellensteuer zu begleichen.

Im Zusammenhang mit dem Beginn des Angebots wird CureVac am 25. November 2025 eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre einberufen. Die außerordentliche Hauptversammlung wird einberufen, um bestimmte Beschlüsse mit Blick auf die geplante Transaktion mit BioNTech zu fassen, einschließlich der Nach-Angebots-Reorganisation von CureVac und ihren Tochtergesellschaften und der Ernennung neuer Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. Diese Beschlussvorlagen werden im Rahmen der Tagesordnung und erläuternden Anmerkungen weiter ausgeführt, die den Aktionärinnen und Aktionären von CureVac zur Verfügung gestellt werden. Die Einberufungsmitteilung, die Tagesordnung, die Erläuterungen und andere relevante Unterlagen für die außerordentliche Hauptversammlung werden den Aktionärinnen und Aktionären von CureVac kostenlos an CureVacs Hauptsitz sowie auf der Unternehmenswebseite (http://www.curevac.com) zur Verfügung gestellt. Der Stichtag für die Anmeldung der Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac ist der 28. Oktober 2025. Die Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac können an der außerordentlichen Hauptversammlung persönlich oder vertreten durch einen Bevollmächtigten teilnehmen und abstimmen, abhängig von den Verfahren, die in der Einberufung bekanntgegeben werden. Für eine Vertretung durch einen Bevollmächtigten gilt die Rückmeldefrist vom 20. November 2025. Die Annahme der vorgeschlagenen Beschlüsse in der außerordentlichen Hauptversammlung zur organisatorischen Umstrukturierung sowie der Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats nach Abschluss der Übernahme sind Bedingungen für das Auslaufen des Angebots.

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen in Bezug auf die außerordentliche Hauptversammlung und die Ausübung Ihrer Stimmrechte haben, kontaktieren Sie bitte CureVacs Informationsagentur Sodali unter CureVac-EGM@investor.sodali.com oder +49 69 95179985.

BioNTech hat eine Registrierungserklärung (registration statement) als Formular F-4 und Änderungen dazu (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend die „Registrierungserklärung“ genannt) bei der amerikanischen Börsenaufsicht (U.S. Securities and Exchange Commission, „SEC“) eingereicht, welche noch nicht wirksam geworden ist. BioNTech hat bei der SEC eine Erklärung zum Übernahmeangebot als Tender Offer Statement on Schedule TO („Schedule TO“) eingereicht, das als Anlagen ein Umtauschangebot/Wertpapierprospekt (offer to exchange/prospectus, nachfolgend „Umtauschangebot-Prospekt“ genannt) und ein Übermittlungsschreiben mit den Bedingungen des Angebots enthält. Zusätzlich hat CureVac eine Aufforderung/Empfehlungserklärung als Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 („Schedule 14D-9“) in Bezug auf das Umtauschangebot bei der SEC eingereicht, die eine Empfehlung des Vorstands und Aufsichtsrats an die Aktionärinnen und Aktionäre enthält, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen. Den Schedule TO, die Registrierungserklärung und den Schedule 14D-9 sowie ihre Anhänge und andere Angebotsmaterialien erhalten Sie kostenlos auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov oder über die Informationsagentur für das Angebot, Georgeson LLC, wie bereits oben angegeben.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de.

Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein wegweisendes multinationales Biotech-Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde, um die Technologie der Boten-RNA (mRNA) für die Anwendung in der Humanmedizin voranzutreiben. CureVacs mRNA-Plattform integriert eine Reihe neuartiger Technologien, die darauf abzielen, die Wirksamkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz von mRNA-Therapeutika zu optimieren, um verbesserte Immunantworten bei niedrigeren Dosen zu erzielen. Zusätzlich hat CureVac LNPs entwickelt, die für die indikationsspezifischen Anwendung bei Infektionskrankheiten und in der Onkologie optimiert wurden. CureVac nutzt die mRNA-Technologie in Kombination mit fortschrittlichen Omics- und computergestützten Werkzeugen, um standardisierte und personalisierte Präzisions-Immuntherapie-Kandidaten zur Behandlung von Krebs zu entwerfen und zu entwickeln. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Programme für prophylaktische Impfstoffe und Behandlungen, die den menschlichen Körper in die Lage versetzen, seine eigenen therapeutischen Proteine zu produzieren. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und unterhält außerdem Standorte in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA.

Weitere Informationen finden Sie unter www.CureVac.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „potenziell“, „kann“, „wird“, „plant“, „könnte“, „würde“, „erwartet“, „strebt an“, „in der Erprobung“, „Pipeline“, „zu übernehmen“, „Entwicklung“, „einschließlich“, „verpflichtet“ oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von BioNTech und CureVac, das im Kaufvertrag vorgesehene Angebot und weitere Transaktionen (einschließlich der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Vollzug des darin vorgesehenen Angebots sowie die weiteren im Kaufvertrag festgelegten Bedingungen zu erfüllen) abzuschließen; den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der Transaktionen; die angestrebten Vorteile der geplanten Transaktionen; das Potenzial und die Kapazität von BioNTech nach Abschluss der Transaktion; und die potenziellen Auswirkungen der geplanten Transaktionen auf BioNTech und CureVac. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten liegen außerhalb des Einflussbereichs von BioNTech oder CureVac. Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige zukunftsgerichtete Aussagen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen von BioNTech oder CureVac hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren und keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Bedingungen für den Vollzug der Transaktionen im erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt erfüllt werden. Sollten sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken bzw. Unsicherheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden.

Die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Unsicherheiten in Bezug auf den Zeitplan des Angebots und die anschließende organisatorische Umstrukturierung von CureVac; Unsicherheiten darüber, wie viele Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen werden; das Risiko, dass konkurrierende Angebote oder Übernahmevorschläge unterbreitet werden; die Möglichkeit, dass verschiedene Bedingungen für den Vollzug des Angebots und der im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen nicht erfüllt oder aufgehoben werden; die Möglichkeit einer Beendigung des Kaufvertrags; die Fähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten oder diese zu akzeptablen Bedingungen oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens zu erhalten; die Auswirkungen von Störungen durch die im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen und die Auswirkungen der Ankündigung und des ausstehenden Vollzugs dieser Transaktionen auf das operative Geschäft von BioNTech und/oder CureVac, einschließlich möglicher Auswirkungen auf ihre Beziehungen zu Mitarbeitenden, Geschäftspartnern oder zuständigen Behörden; das Risiko, dass das Angebot oder die weiteren im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen mit höheren Kosten verbunden sind als ursprünglich angenommen; das Risiko, dass Klagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder den im Kaufvertrag vorgesehenen anderen Transaktionen zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen können; eine Ablenkung des Managements von laufenden Geschäftsaktivitäten und -chancen infolge des Angebots, der weiteren im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen oder aus anderen Gründen; allgemeine Branchenbedingungen und Wettbewerb; allgemeine politische, wirtschaftliche und geschäftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätzen, Inflation, Zoll- und Wechselkursschwankungen; die anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der Ukraine sowie im Nahen Osten; die Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen und Veränderungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Ländern und Regionen außerhalb Europas, einschließlich in Bezug auf steuerliche Angelegenheiten; die Auswirkungen gesetzlicher Vorgaben für die pharmazeutische Industrie und gesundheitspolitischer Regelungen in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen Regionen; individuelle Verschreibungspräferenzen von Ärztinnen und Ärzten und Patientinnen und Patienten; Wettbewerb durch andere Produkte; Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der Entwicklung neuer Produkte verbunden sind; die Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte zu sichern oder aufrechtzuerhalten; Fragen der Produktsicherheit, Qualität, Datenintegrität oder Herstellung sowie potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen Datensicherheits- oder Datenschutzvorgaben.

Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernehmen weder BioNTech noch CureVac eine Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im jeweiligen Jahresbericht (Form 20-F) von BioNTech und CureVac für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt, jeweils in der durch nachfolgende Einreichungen bei der SEC angepassten Fassung. Diese Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

Hinweis für Anlegerinnen und Anleger sowie Inhaberinnen und Inhaber von Wertpapieren

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es findet kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung unzulässig wäre. In Zusammenhang mit dem Angebot hat BioNTech eine Registrierungserklärung (Registration Statement) als Form F-4 und Änderungen dazu (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend die „Registrierungserklärung“ genannt) bei der SEC eingereicht, einschließlich eines Umtauschangebotes/Wertpapierprospekts (der „Umtauschangebot-Prospekt“) zur Registrierung der Ausgabe von BioNTech-ADSs gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Diese Registrierungserklärung wurde von der SEC noch nicht für wirksam erklärt. Darüber hinaus hat BioNTech bei der SEC eine Erklärung zum Übernahmeangebot als Tender Offer Statement on Schedule TO („Schedule TO“) eingereicht, das als Anlagen den Umtauschangebots-Prospekt, ein Formular für ein Übermittlungsschreiben und andere übliche Begleitdokumente enthält. CureVac hat eine Aufforderung/Empfehlungserklärung als Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 („Schedule 14D-9“) in Bezug auf das Umtauschangebot bei der SEC eingereicht. Das Angebot hat begonnen. Die Aufforderung und das Angebot, CureVac-Aktien einzutauschen, erfolgt ausschließlich gemäß des Schedule TO und dem zugehörigen Umtauschangebots-Prospekt oder dem EU-Prospekt oder dem britischen Ausnahmedokument (UK exemption document) (jeweils wie unten bezeichnet). Dieses Material stellt keinen Ersatz für den Umtauschangebot-Prospekt, den Schedule TO, den Schedule 14D-9, die Registrierungserklärung oder für irgendein anderes Dokument dar, das BioNTech oder CureVac bei der SEC eingereicht haben oder einreichen könnten und den Aktionärinnen und Aktionären von CureVac im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion übermittelt haben oder übermitteln könnten.

BEVOR ANLEGERINNEN UND ANLEGER VON CUREVAC EINE INVESTITIONSENTSCHEIDUNG ODER EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT TREFFEN, WIRD IHNEN DRINGEND EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DEN UMTAUSCHANGEBOT-PROSPEKT, DEN „SCHEDULE TO“ (EINSCHLIESSLICH DES UMTAUSCHANGEBOT-PROSPEKTS, DES ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN) UND „SCHEDULE 14D-9“, DEN EU-PROSPEKT (SOFERN RELEVANT), DAS BRITISCHE AUSNAHMEDOKUMENT (SOFERN RELEVANT), JEWEILS IN DER GEÄNDERTEN ODER ERGÄNZTEN FASSUNG, SOWIE ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER BIONTECH, CUREVAC UND DIE GEPLANTEN TRANSAKTIONEN ENTHALTEN, DIE WERTPAPIERINHABERINNEN UND -INHABER BERÜCKSICHTIGEN SOLLTEN.

Anlegerinnen und Anleger können kostenlos Kopien der Registrierungserklärung, des Umtauschangebot-Prospekts, des „Schedule TO“ und des „Schedule 14D-9“ in der jeweils gültigen Fassung sowie andere relevante Dokumente, die von BioNTech und CureVac bei der SEC eingereicht wurden, auf der Website der SEC, unter http://www.sec.gov, oder kostenlos auf der Website von BioNTech (https://www.biontech.com) oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von BioNTech unter investors@biontech.de einsehen. Diese Dokumente sind auch kostenlos auf der Website von CureVac (https://www.curevac.com) verfügbar, oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von CureVac unter communications@curevac.com. Alle Dokumente sind auch bei Georgeson LLC, der Informationsagentur für das Angebot, erhältlich: +1 888 686-7195 (gebührenfrei in den Vereinigten Staaten), +1 732 353-1948 (R-Gespräch) oder Curevacoffer@georgeson.com.

Europäischer Wirtschaftsraum (European Economic Area, „EEA“)

Im Hinblick auf das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs an die Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien stellt dieses Dokument Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geänderten Fassung (die „Prospektverordnung“) dar. In Bezug auf das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs an Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac in der Schweiz stellt dieses Dokument Werbung gemäß Artikel 68 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 (das „FIDLEG“) dar. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von BioNTech-ADSs oder Aktien von BioNTech dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt (der „EU-Prospekt“), der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung und etwaigen Nachträgen kostenlos auf der Website von BioNTech (https://investors.biontech.de/eea-switzerland-disclaimer) verfügbar ist. Der EU-Prospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und gilt daher in der Schweiz als von der Prüfstelle der SIX Exchange Regulation Ltd. gemäß dem FIDLEG genehmigt. Die Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als Empfehlung für eine Anlage in BioNTech-ADSs oder Aktien von BioNTech zu verstehen.

In Bezug auf jeden Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist (ein „relevanter Mitgliedstaat“), wird das im EU-Prospekt vorgesehene Angebot zum Umtausch aller CureVac-Aktien gegen BioNTech-ADSs nicht in diesem relevanten Mitgliedstaat unterbreitet, außer wie nachstehend dargelegt. BioNTech-ADSs wurden und werden nicht in einem anderen relevanten Mitgliedstaat als Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien auf der Grundlage des EU-Prospekts öffentlich angeboten. Ausgenommen hiervon sind Fälle, in denen BioNTech-ADSs jederzeit in einem relevanten Mitgliedstaat unter den folgenden Ausnahmen gemäß der Prospektverordnung öffentlich angeboten werden können: (i) an qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung, (ii) an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (mit Ausnahme von qualifizierten Anlegern im Sinne von Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung) oder (iii) unter anderen Umständen gemäß Artikel 1 Absatz 4 der Prospektverordnung, vorausgesetzt, dass ein solches Angebot (wie in den Klauseln (i) bis (ii) dargelegt) von BioNTech-ADSs nicht dazu führt, dass BioNTech gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung einen Prospekt veröffentlichen oder gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung einen Prospekt ergänzen muss.

In Bezug auf die Schweiz basiert das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs in der Schweiz auf dem EU-Prospekt, der als von der SIX Exchange Regulation Ltd. genehmigt, registriert und hinterlegt gilt, oder andernfalls auf den im FIDLEG und der Schweizer Finanzdienstleistungsverordnung vom 6. November 2019 festgelegten Ausnahmen.

Anlegerinnen und Anleger in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien sowie Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz sollten BioNTech-ADSs ausschließlich auf der Grundlage des EU-Prospekts (einschließlich der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger Nachträge, sofern vorhanden) in Bezug auf die BioNTech-ADSs erwerben und den EU-Prospekt (einschließlich aller darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger Nachträge, sofern vorhanden) sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Anlageentscheidung in BioNTech-ADSs vollständig zu verstehen. Eine Anlage in BioNTech-ADSs ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des vollständigen Verlusts der ursprünglichen Anlage.

Vereinigtes Königreich (United Kingdom, „UK“)

Im Hinblick auf das öffentliche Angebot von BioNTechs-ADSs an CureVac-Aktionärinnen und -Aktionäre im Vereinigten Königreich (United Kingdom, „UK“) hat BioNTech ein britisches Ausnahmedokument (UK exemption document) für die Zwecke der Prospektverordnung EU 2017/1129 veröffentlicht, wie diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 in ihrer geänderten Fassung Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von BioNTech-ADSs oder Aktien von BioNTech dar und ersetzt nicht das britische Ausnahmedokument, das auf der Website von BioNTech (https://investors.biontech.de/uk-disclaimer) kostenlos zur Verfügung steht.

Anlegerinnen und Anleger im Vereinigten Königreich sollten ADSs von BioNTech ausschließlich auf der Grundlage des britischen Ausnahmedokuments (einschließlich der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger Aktualisierungen, sofern vorhanden) in Bezug auf die ADSs von BioNTech erwerben und das britische Ausnahmedokument (einschließlich der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und Aktualisierungen, sofern vorhanden) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung, in die ADSs von BioNTech zu investieren, verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Eine Anlage in ADSs von BioNTech birgt zahlreiche Risiken, einschließlich eines Totalverlusts der ursprünglichen Anlage.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

