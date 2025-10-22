Troilus annonce un changement d’auditeur

MONTRÉAL, 22 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FSE: CM5R) (« Troilus » ou la « Société ») annonce avoir changé d’auditeur, remplaçant McGovern Hurley LLP (le « prédécesseur ») par Deloitte LLP (le « nouvel auditeur » ou « Deloitte LLP »), à compter du 21 octobre 2025. La nomination de Deloitte LLP a été approuvée par le conseil d’administration de la Société.

Les rapports du prédécesseur sur les états financiers de la Société pour toutes les périodes au cours desquelles il a agi à titre d’auditeur ne comportaient aucune modification d’opinion. De plus, aucun « événement à signaler » (au sens du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue) n’a été constaté entre la Société et le prédécesseur. La Société tient à exprimer sa reconnaissance à McGovern Hurley LLP pour la qualité de ses services et son professionnalisme tout au long de son mandat à titre d’auditeur.

Conformément au Règlement 51-102, la Société a déposé sur SEDAR+ un avis de changement d’auditeur, accompagné des lettres requises du prédécesseur et du nouvel auditeur.

À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications de l’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusgold.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective