Avis aux médias – Invitation au Sommet « Une nouvelle vision de la santé » organisé par l’UQAM et l’ASPQ le 24 octobre 2025

MONTRÉAL, 22 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Université du Québec à Montréal (UQAM) et l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) invitent les médias au Sommet « Une nouvelle vision de la santé ».

Proposant une vision audacieuse de la santé globale, la 2e édition de cet événement réunira plus de 350 acteurs et actrices du réseau de la santé et des services sociaux, du monde municipal, de la recherche et du milieu économique qui réfléchiront ensemble à l'avenir de la prévention en santé.

Date et heure: vendredi 24 octobre 2025.

L’accès à l’événement sera possible dès 8 h.

Lieu : UQAM, Cœur des sciences, pavillon Sherbrooke (SH), salle SH-2800

200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal.

Parmi les personnalités de marque présentes au Sommet, mentionnons :

Dr. Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux;

Dre Caroline Quach-Thanh, directrice nationale de la Santé publique et sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux;

Georges-Charles Thiebaut, commissaire adjoint à l'évaluation et scientifique principal;

Pauline Marois, chancelière de l’UQAM;

Stéphane Pallage, recteur de l’UQAM;

Dr. Fabrice Brunet, vice-recteur associé au Développement des sciences de la santé de l’UQAM;

Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.





Les villes au cœur de la santé durable

Dans un contexte politique et social où les municipalités peuvent jouer un rôle clé pour accélérer les transformations en matière de santé, le Sommet présentera un débat et une table ronde en présence de représentantes et représentants de partis politiques montréalais et de plusieurs maires et mairesses, anciens comme actuels, qui exposeront leur vision pour faire de la santé durable un véritable pilier de nos villes.

Avec la participation de :

Geneviève Desautels (Ensemble Montréal);

Jean-François Kacou (Futur Montréal);

Véronique Fournier (Projet Montréal);

Anaïs Houde (Transition Montréal);

Chantal Deschamps, ancienne mairesse de Repentigny;

Antoine Tardif, maire de Victoriaville;

Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.





La programmation détaillée du Sommet « Une nouvelle vision de la santé » est disponible en ligne.

Les membres des médias souhaitant y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à vferret@aspq.org ou à traub.gauderique@uqam.ca avant le 24 octobre à 6 h.

Contact

Véra Ferret

Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cell.: 450-626-8879

vferret@aspq.org

Gaudérique Traub

Conseiller en communication

Division des relations avec la presse et événements spéciaux

Service des communications, UQAM

Tél. : 514 431-6578

traub.gauderique@uqam.ca