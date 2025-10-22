维泰瑞隆宣布关键管理层任命，助力推动全球药物研发进程

Nasir Khan，兽医学博士、博士：临床前开发高级副总裁

Gary Ingenito，医学博士、博士：临床开发高级副总裁

沃尔瑟姆，马萨诸塞州, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 维泰瑞隆是一家处于临床阶段的全球化生物科技公司，致力于探索和开发用于治疗衰老相关疾病的变革性疗法。公司今日宣布任命Nasir Khan，兽医学博士、博士，为临床前开发高级副总裁，任命自2025年10月20日起生效；任命Gary Ingenito，医学博士、博士，为临床开发高级副总裁，任命自2025年11月1日起生效。两位将在公司位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的行政总部工作，向维泰瑞隆总裁兼首席执行官Dr. Shefali Agarwal汇报。

Dr. Agarwal表示：“我们很高兴并欢迎两位杰出领导者的加入，这将帮助公司进一步壮大和推进我们的研发管线，其中包括三个临床阶段项目、四个有望成为同类首创或同类最佳的分子，以及若干早期临床前项目。Nasir Khan博士和Gary Ingenito博士在全球药物发现和开发领域拥有深厚的专业积累，并且推动了多个对患者具有重大意义的创新疗法的诞生。我们期待两位领导者丰富的行业经验能够助力公司加快推进创新临床开发及公司战略成长。”

Nasir Khan，兽医学博士、博士，临床前开发高级副总裁

在超过30年的职业生涯中，Nasir Khan博士主导推进了400多个临床前候选药物的非临床安全评价和300份新药临床试验申请（IND/CTA）的递交，以及63项新药上市申请 /生物制品许可申请（NDA/BLA）的批准，涵盖多个治疗领域，包括著名药物西乐葆® （Celebrex®）、爱博新® （Ibrance®）和新冠疫苗Comirnaty®。他的经验涉及小分子、生物制剂、抗体偶联药物（ADC）、基因治疗以及疫苗等多种药物类型。加入维泰瑞隆之前，他曾担任辉瑞公司的首席非临床安全官，全面负责公司全球药物和疫苗产品组合的非临床安全工作。

Nasir Khan博士是一名经认证的病理学家和毒理学家，曾担任中国农业大学的客座教授，并担任Journal of Toxicological Sciences期刊的国际编辑。他是美国兽医病理学会（ACVP）和美国毒理学委员会（DABT）的院士，拥有巴基斯坦费萨拉巴德农业大学的兽医学博士（DVM）学位，以及俄亥俄州立大学的兽医病理学博士（Ph.D.）学位。

Nasir Khan博士表示：“维泰瑞隆是一个经验丰富且高效的一体化团队，公司在发现生物学、药物化学和转化科学方面所展现的综合研究能力，令我印象深刻。基于这些卓越的能力，团队在创新靶点探索上取得了显著成果，已孵化出了一系列极具潜力的分子。能够结合我在大型药企的经验，引领团队在存在关键治疗需求的疾病领域进一步拓展药物开发工作，我对此倍感振奋。”

Gary Ingenito，医学博士、博士，临床开发高级副总裁

Gary Ingenito博士在药物开发领域拥有超过30年的经验，涵盖药品、生物制剂、医疗器械及药物联用。在其职业生涯中，他曾在多家制药公司以及研发服务机构担任临床研究、药政法规、药物警戒和医学事务方面的高管职务。他丰富的开发和药政经验贯穿从早期开发到上市后等多个药物开发阶段，涉及神经肌肉疾病、神经退行性疾病、神经疾病等多种疾病领域，覆盖美国、欧洲、日本等多个国家，主导了包括阿立哌唑、氨吡啶、静脉注射免疫球蛋白（IVIG）和西洛他唑在内的多个药物的开发与获批。加入维泰瑞隆之前，Gary Ingenito博士在Catalyst Pharmaceuticals担任首席医学和药政官。在此之前，他曾于勃林格殷格翰等多家知名企业担任高级管理职位。

Gary Ingenito博士拥有约翰霍普金斯大学的生物学和心理学学士学位（B.A.）、杰斐逊医学院的医学博士学位（M.D.），以及托马斯杰斐逊大学的微生物学/免疫学博士学位（Ph.D.），并在迈阿密大学完成了神经学研究生住院医师培训。Ingenito博士现为Addario肺癌医学研究所董事会成员。

Gary Ingenito博士表示：“随着人类寿命的延长以及我们对生活质量追求的提升，衰老相关的退行性疾病已成为日益严峻的全球医疗问题。然而，许多退行性疾病的治疗选择有限或尚无治疗方法。维泰瑞隆拥有卓越的科研基础和经验丰富的全球化临床开发团队，我很荣幸能成为这个全球性组织的一员，共同为患有退行性疾病以及其他严重疾病的患者开发新的治疗方案。”

关于维泰瑞隆

维泰瑞隆是一家临床阶段的生物科技公司，致力于发现并在全球范围内开发能够治疗衰老相关退行性疾病的突破性疗法。自2017年成立以来，维泰瑞隆已构建起一个多元化项目研发管线，聚焦衰老相关疾病的关键致病机理，包括失调的细胞死亡、失控的炎症反应、以及失衡的能量稳态。维泰瑞隆目前正在开展SIR2501、SIR4156和SIR9900等分子的临床研究，同时持续推进临床前研究。公司入选2025年度Endpoints 11最具潜力生物技术初创公司榜单。如需了解更多信息，请访问sironax.com。

